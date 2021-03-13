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عبر الاتصال المرئي.. "المعلمي" يشارك في اجتماع المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة

على مستوى السفراء

شارك المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي؛ في اجتماع المجموعة العربية على مستوى السفراء، الذي عُقد أمس عبر الاتصال المرئي بمشاركة المندوبين الدائمين للدول العربية لدى الأمم المتحدة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة أبرز القضايا العربية ذات الاهتمام المشترك، والتحديات المشتركة التي تواجه المنطقة العربية، وتبادل وجهات النظر حيال التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حضر الاجتماع مدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني؛ ورئيس اللجنة الرابعة في وفد المملكة وجدي محرم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عبر الاتصال المرئي.. "المعلمي" يشارك في اجتماع المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة
سبق

شارك المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي؛ في اجتماع المجموعة العربية على مستوى السفراء، الذي عُقد أمس عبر الاتصال المرئي بمشاركة المندوبين الدائمين للدول العربية لدى الأمم المتحدة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة أبرز القضايا العربية ذات الاهتمام المشترك، والتحديات المشتركة التي تواجه المنطقة العربية، وتبادل وجهات النظر حيال التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حضر الاجتماع مدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني؛ ورئيس اللجنة الرابعة في وفد المملكة وجدي محرم.

13 مارس 2021 - 29 رجب 1442
10:16 AM

عبر الاتصال المرئي.. "المعلمي" يشارك في اجتماع المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة

على مستوى السفراء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شارك المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي؛ في اجتماع المجموعة العربية على مستوى السفراء، الذي عُقد أمس عبر الاتصال المرئي بمشاركة المندوبين الدائمين للدول العربية لدى الأمم المتحدة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة أبرز القضايا العربية ذات الاهتمام المشترك، والتحديات المشتركة التي تواجه المنطقة العربية، وتبادل وجهات النظر حيال التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حضر الاجتماع مدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني؛ ورئيس اللجنة الرابعة في وفد المملكة وجدي محرم.

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