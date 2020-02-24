النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد": أمطار رعدية على تبوك والجوف والشمالية وحائل والقصيم وحفر الباطن والقيصومة

رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على هذه المناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الرياض، الشرقية، القصيم، حائل؛ تمتد إلى أجزاءٍ من منطقتَي الجوف والحدود الشمالية، كذلك الأجزاء الشرقية من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، عسير، كما يتوقع هطول أمطار رعدية على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم؛ تمتد إلى حفر الباطن والقيصومة، كذلك على مرتفعات المدينة المنوّرة، ويتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20 - 48 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الأرصاد حالة الطقس أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد": أمطار رعدية على تبوك والجوف والشمالية وحائل والقصيم وحفر الباطن والقيصومة
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الرياض، الشرقية، القصيم، حائل؛ تمتد إلى أجزاءٍ من منطقتَي الجوف والحدود الشمالية، كذلك الأجزاء الشرقية من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، عسير، كما يتوقع هطول أمطار رعدية على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم؛ تمتد إلى حفر الباطن والقيصومة، كذلك على مرتفعات المدينة المنوّرة، ويتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20 - 48 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
08:14 AM

"الأرصاد": أمطار رعدية على تبوك والجوف والشمالية وحائل والقصيم وحفر الباطن والقيصومة

رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على هذه المناطق

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,799

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الرياض، الشرقية، القصيم، حائل؛ تمتد إلى أجزاءٍ من منطقتَي الجوف والحدود الشمالية، كذلك الأجزاء الشرقية من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، عسير، كما يتوقع هطول أمطار رعدية على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم؛ تمتد إلى حفر الباطن والقيصومة، كذلك على مرتفعات المدينة المنوّرة، ويتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20 - 48 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,772
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,088
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,560
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,888

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

المقالات

شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة