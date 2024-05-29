دعوة الملك سلمان للقمم الثلاث .. قائد حكيم يداوي هموم الأمة

"القحص" لـ"سبق": تنم عن اهتمام كبير وقيادة واعية تلامس واقعنا

يضع الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله- على عاتقه اهتمامات العالم الإسلامي وأمنه واستقراره والحفاظ على لحمة الشعوب الإسلامية ويؤكد ذلك في مختلف المحافل الدولية، ويتجسد ذلك من خلال دور المملكة الفاعل بتوجيهاته - حفظه الله - في متابعة أوضاع المسلمين في مختلف أرجاء العالم ووقوف المملكة إلى جانب القضايا الإسلامية ومناصرتها ودعمها.

وتبرهن الدعوات للقمم التي يدعو لها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - على اهتمامه بالشأن الإسلامي والعربي والإقليمي بشكل كبير؛ للحفاظ على الأمن والاستقرار، وقد وجّه حفظه الله الكثير من الدعوات لعقد القمم من أجل القضايا الإسلامية والعربية والإقليمية، وكان له حفظه الله دور بارز في توحيد الصفوف واستقرار المنطقة أمنيًا واقتصاديًا.

ودعا خادم الحرمين الشريفين إلى قمة إسلامية مقررة وقمة عربية وخليجية طارئتين في مكة المكرمة، لمواجهة التهديدات الإيرانية في المنطقة، والتي تزرع الفتن عبر ميليشيات إرهابية تنشرها في مختلف الدول على المستوى الخليجي أو العربي والإسلامي.

وتأتي تلك القمم الثلاث امتدادًا لدوره - حفظه الله - ومتابعته واهتمامه للشأن العام في المنطقة، وقد أسهمت المملكة بتوجيهاته في هذه الحقبة بأدوار كبيرة عسكريًا وسياسيًا أسهمت في دحر كثير من الإرهاب والتدخلات السافرة في شؤون الدول.

ولم تكن تلك القمم الثلاث فقط دون سابقات، بل كان للملك دعوات سابقة منها لقمم عقدت في الرياض، وهي ثلاث قمم حضرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لبحث نقاط واسعة تناقش مختلف قضايا المنطقة والعالم، وهي القمة السعودية الأمريكية، بغرض تعزيز العلاقات بين البلدين وتنسيق الجهود في مواجهة الإرهاب.

قمة أخرى، لقادة دول مجلس التعاون الخليجي مع الرئيس الأمريكي، لمناقشة التهديدات التي تواجه الأمن والاستقرار في المنطقة، وغيرها من المباحثات، بالإضافة إلى قمة عربية إسلامية مع 55 من قادة وممثلي الدول الإسلامية في العالم، مع ترامب رئيس أمريكا ، تبحث حول شراكات أمنية أكثر قوة وفاعلية لمكافحة ومنع التهديدات الدولية المتزايدة بسبب الإرهاب والتطرف والعمل على تعزيز قيم التسامح والاعتدال.

وجميع القمم التي تحتضنها المملكة بدعوات الملك سلمان بن عبد العزيز، تؤكد مدى الحمل وهمه - حفظه الله - على حفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة وتوفير سبل الأمن ورخاء العيش للسعوديين ومختلف دول المنطقة وذلك بوضع التركيز على مصادر تأجيج الرخاء والاستقرار من إرهاب وداعمين له.

وفي هذا الشأن، يقول رئيس الاتحاد الدولي للإعلاميين العرب أحمد هاني القحص لـ"سبق": تتجه الأنظار الآن حول القمة المرتقبة التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله ورعاه، إلى قادة الدول الخليجية، بهدف التشاور والتباحث حول الأحداث التي تشهدها الساحة السياسية بين أمريكا والنظام الإيراني، ولاسيما أن دول الخليج ليست بمنأى عن شرارة المناوشات، التي قد تتطور إلى ما لا يُحمد عقباه، وقد تتأثر دولنا الخليجية إن لم تأخذ كل احتياطاتها التي من شأنها أن تتدارك كل المخاطر التي قد تحدث، وهذا ما لا نتمناه.

وتابع: "القمة المرتقبة لم تأتِ من فراغ، بل جاءت من حس نابع من صميم قلب صاحب الدعوة، وهو الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه، الذي دعاه ذلك الحس بإرسال دعواتٍ إلى إخوته في دول مجلس التعاون الخليجي بطلب عقد القمة، وأن عقد القمة مطلب مُلّح حتى يتم وضع النقاط على الحروف، والخروج بتوصيات بالغة الأهمية تصب في مصلحة الجميع".

وأضاف: "لا أحد منا يتمنى أن تندلع الحرب، ولكن كما قيل (الحرص واجب) وهذا ما قام به الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، من خلال إرسال دعوات لعقد القمة يوم الخميس القادم، والتي نأمل أن تخرج بتوصياتٍ في غاية الأهمية "وهذا ما نتوقعه"، لأن الحرب إن جاءت ستأكل الأخضر واليابس، والأمر في ذلك أننا في دول الخليج لسنا ببعيد عنها، بحكم القرب الجغرافي عن ساحتها".

وعبّر "القحص" عن سعادته لتلك الدعوة غير المستغربة، مؤكدًا أنها تنم عن قيادة حكيمة وواعية، تلامس الواقع الذي نعيشه، علاوة على الحرص والاهتمام بالشعوب الخليجية.