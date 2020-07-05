النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأسبوع في 8 صور: صور طبيعية متنوعة.. ولغز أفيال بوتسوانا يثير الغموض

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. وفيه أجرت روسيا استفتاء على تعديلات دستورية، تتيح لفلاديمير بوتين البقاء في السلطة حتى عام 2036. بينما لا يزال لغز نفوق الأفيال في بوتسوانا يثير الغموض.

1- الرئيس الأمريكي ترامب يلوح بمضرب بيسبول خلال معرض بالبيت الأبيض.

2- الرئيس الروسي بوتين يعرض جواز سفره للاقتراع في استفتاء التعديلات الدستورية بالبلاد.

3- فتاة فلسطينية تقرأ القرآن أثناء احترامها لقواعد التباعد الاجتماعي في مسجد بقطاع غزة.

4- نفوق فيل ضخم في بوتسوانا من بين 360 فيلاً نفقت في ظروف غامضة في الأشهر الثلاثة الأخيرة.

5- سحابة ضخمة تعتلي سماء ملعب مباراة كرة قدم في ألمانيا.

6- حقل من زهور اللافندر البنفسجية في جنوب فرنسا.

7- مبنى مدمَّر في سوريا من جراء قصف سابق تعلوه سماء مزينة بالنجوم اللامعة.

8- فيضان الأمطار الغزيرة يختلط بماء نهر هان في مقاطعة هوبي بالصين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الأسبوع في 8 صور: صور طبيعية متنوعة.. ولغز أفيال بوتسوانا يثير الغموض
سبق

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. وفيه أجرت روسيا استفتاء على تعديلات دستورية، تتيح لفلاديمير بوتين البقاء في السلطة حتى عام 2036. بينما لا يزال لغز نفوق الأفيال في بوتسوانا يثير الغموض.

1- الرئيس الأمريكي ترامب يلوح بمضرب بيسبول خلال معرض بالبيت الأبيض.

2- الرئيس الروسي بوتين يعرض جواز سفره للاقتراع في استفتاء التعديلات الدستورية بالبلاد.

3- فتاة فلسطينية تقرأ القرآن أثناء احترامها لقواعد التباعد الاجتماعي في مسجد بقطاع غزة.

4- نفوق فيل ضخم في بوتسوانا من بين 360 فيلاً نفقت في ظروف غامضة في الأشهر الثلاثة الأخيرة.

5- سحابة ضخمة تعتلي سماء ملعب مباراة كرة قدم في ألمانيا.

6- حقل من زهور اللافندر البنفسجية في جنوب فرنسا.

7- مبنى مدمَّر في سوريا من جراء قصف سابق تعلوه سماء مزينة بالنجوم اللامعة.

8- فيضان الأمطار الغزيرة يختلط بماء نهر هان في مقاطعة هوبي بالصين.

05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
01:45 AM
اخر تعديل
05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
02:30 AM

الأسبوع في 8 صور: صور طبيعية متنوعة.. ولغز أفيال بوتسوانا يثير الغموض

A A A
ياسر نجدي - الرياض
0
1,740

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. وفيه أجرت روسيا استفتاء على تعديلات دستورية، تتيح لفلاديمير بوتين البقاء في السلطة حتى عام 2036. بينما لا يزال لغز نفوق الأفيال في بوتسوانا يثير الغموض.

1- الرئيس الأمريكي ترامب يلوح بمضرب بيسبول خلال معرض بالبيت الأبيض.

2- الرئيس الروسي بوتين يعرض جواز سفره للاقتراع في استفتاء التعديلات الدستورية بالبلاد.

3- فتاة فلسطينية تقرأ القرآن أثناء احترامها لقواعد التباعد الاجتماعي في مسجد بقطاع غزة.

4- نفوق فيل ضخم في بوتسوانا من بين 360 فيلاً نفقت في ظروف غامضة في الأشهر الثلاثة الأخيرة.

5- سحابة ضخمة تعتلي سماء ملعب مباراة كرة قدم في ألمانيا.

6- حقل من زهور اللافندر البنفسجية في جنوب فرنسا.

7- مبنى مدمَّر في سوريا من جراء قصف سابق تعلوه سماء مزينة بالنجوم اللامعة.

8- فيضان الأمطار الغزيرة يختلط بماء نهر هان في مقاطعة هوبي بالصين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,573
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,731
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,524
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,785

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أمين و"أرامكو" العملاقة

أمين و"أرامكو" العملاقة

ماجد البريكان
بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

حسن آل عمير
فنجان القهوة بخمسين..!!

فنجان القهوة بخمسين..!!

عبدالغني الشيخ
القبيلة وامتداد العنف الأسري

القبيلة وامتداد العنف الأسري

ابتسام منصور القحطاني
ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

علي آل شرمة
الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

حواء القرني
قرار الحج وأبواق الإخونج..!

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

عبدالرحمن المرشد
نشامى عسير.. قول وفعل

نشامى عسير.. قول وفعل

بندر الشهري
فندق رواندا

فندق رواندا

بدر الغامدي
الماضي وأوجاعه

الماضي وأوجاعه

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة