لوشيسكو: نملك نجوماً والفوز هدفنا.. برانكو: سنقاتل لتحقيق التأهل

قبل مواجهة الأهلي والهلال في دوري أبطال آسيا

أكد رازفان لوشيسكو مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، أهمية مباراة الغد أمام فريق الأهلي في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا.

وقال في المؤتمر الصحفي: "قضيت مع فريق العمل فترة ناجحة أثناء المعسكر، وتعرفنا على المنظومة كاملة".

وأضاف: وجدت أننا نملك نجوماً على مستوى عال من الاحترافية والمسؤولية، لذا أنا سعيد جداً بالمنظومة المميزة التي نمتلكها من لاعبين وأجهزة إدارية.

وتحدث عن وضع الفريق الأزرق وقال:" بنينا خلال الفترة الماضية فريقاً يستطيع أن يتعامل مع الفترات الصعبة التي تواجه الفريق طوال الموسم".

وعن إصابة محمد البريك قال:" في كرة القدم هذه الأمور طبيعية ولكن الهلال يملك بدلاء مميزين قادرين على سد الفراغ".

من جانبه أكد برانكو إيفانكوفيتش مدرب فريق الأهلي على صعوبة مباراة الغد وقال:" نلعب غداً مواجهة صعبة أمام فريق قوي وعلى أرضنا وبين جماهيرنا لذا علينا تحقيق نتيجة إيجابية".

وأضاف: نملك الطموح والرغبة في تحقيق التأهل للدور المقبل.

وزاد :" موسمنا سيبدأ من الغد وعلينا تقديم عرض قوي وإبراز قدراتنا أمام الجميع، لذا سنقاتل لتحقيق نتيجة إيجابية".

وعن الغيابات قال: "لدينا بعض المشاكل لإيقاف ثلاثة لاعبين يوسف الحربي وعبدالباسط هندي وعبدالله حسون، وإصابة عدد من اللاعبين، ولكن غداً لن نتطرق لذلك، بل على جميع اللاعبين الأساسيين إعطاء كل ما عندهم".