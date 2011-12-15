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اليمن: سلوك إيران العدواني هو العائق الأساسي أمام جهود السلام

دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ورادع تجاه الاعتداءات

أكّد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، أن العائق الأساسي الذي يعترض جهود السلام في بلاده، يتمثل في إصرار إيران على سلوكها العدواني والابتزازي بأدواتها التخريبية، ممثلة بالميليشيات الحوثية التي تخدم مشروعها الخطير بنشر الفوضى والإرهاب وتهديد خطوط الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وأشار السفير "السعدي"، في بيان الجمهورية اليمنية إلى جلسة مجلس الأمن الدولي المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) التي عُقِدت الليلة الماضية، إلى استمرار النظام الإيراني في التدخل في شؤون بلاده الداخلية وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وإسهامه في إطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية بخرق وانتهاك قرار مجلس الأمن ذات الصلة بحظر توريد الأسلحة.

وأضاف: النظام الإيراني يواصل تزويد الميليشيات الحوثية بالسلاح والخبرات العسكرية ومختلف أنواع الصواريخ، وآخرها دفعة الأسلحة الإيرانية التي اعتُرِضت متوجهةً إلى الميليشيات الحوثية، مكونة من 171 صاروخ أرض جو، و8 صواريخ مضادة للدبابات، ومكونات صواريخ كروز ومضادات للسفن وبصريات للأسلحة الحرارية ومكونات الصواريخ والطائرات المسيّرة، إضافة إلى 1.1 مليون برميل من المشتقات النفطية.

وتابع بالقول: الممارسات الإيرانية لن تتوقف دون اتخاذ موقف حازم ورادع من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن.

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اليمن: سلوك إيران العدواني هو العائق الأساسي أمام جهود السلام
سبق

أكّد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، أن العائق الأساسي الذي يعترض جهود السلام في بلاده، يتمثل في إصرار إيران على سلوكها العدواني والابتزازي بأدواتها التخريبية، ممثلة بالميليشيات الحوثية التي تخدم مشروعها الخطير بنشر الفوضى والإرهاب وتهديد خطوط الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وأشار السفير "السعدي"، في بيان الجمهورية اليمنية إلى جلسة مجلس الأمن الدولي المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) التي عُقِدت الليلة الماضية، إلى استمرار النظام الإيراني في التدخل في شؤون بلاده الداخلية وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وإسهامه في إطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية بخرق وانتهاك قرار مجلس الأمن ذات الصلة بحظر توريد الأسلحة.

وأضاف: النظام الإيراني يواصل تزويد الميليشيات الحوثية بالسلاح والخبرات العسكرية ومختلف أنواع الصواريخ، وآخرها دفعة الأسلحة الإيرانية التي اعتُرِضت متوجهةً إلى الميليشيات الحوثية، مكونة من 171 صاروخ أرض جو، و8 صواريخ مضادة للدبابات، ومكونات صواريخ كروز ومضادات للسفن وبصريات للأسلحة الحرارية ومكونات الصواريخ والطائرات المسيّرة، إضافة إلى 1.1 مليون برميل من المشتقات النفطية.

وتابع بالقول: الممارسات الإيرانية لن تتوقف دون اتخاذ موقف حازم ورادع من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن.

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
12:22 PM

اليمن: سلوك إيران العدواني هو العائق الأساسي أمام جهود السلام

دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ورادع تجاه الاعتداءات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيويورك
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أكّد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، أن العائق الأساسي الذي يعترض جهود السلام في بلاده، يتمثل في إصرار إيران على سلوكها العدواني والابتزازي بأدواتها التخريبية، ممثلة بالميليشيات الحوثية التي تخدم مشروعها الخطير بنشر الفوضى والإرهاب وتهديد خطوط الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وأشار السفير "السعدي"، في بيان الجمهورية اليمنية إلى جلسة مجلس الأمن الدولي المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) التي عُقِدت الليلة الماضية، إلى استمرار النظام الإيراني في التدخل في شؤون بلاده الداخلية وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وإسهامه في إطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية بخرق وانتهاك قرار مجلس الأمن ذات الصلة بحظر توريد الأسلحة.

وأضاف: النظام الإيراني يواصل تزويد الميليشيات الحوثية بالسلاح والخبرات العسكرية ومختلف أنواع الصواريخ، وآخرها دفعة الأسلحة الإيرانية التي اعتُرِضت متوجهةً إلى الميليشيات الحوثية، مكونة من 171 صاروخ أرض جو، و8 صواريخ مضادة للدبابات، ومكونات صواريخ كروز ومضادات للسفن وبصريات للأسلحة الحرارية ومكونات الصواريخ والطائرات المسيّرة، إضافة إلى 1.1 مليون برميل من المشتقات النفطية.

وتابع بالقول: الممارسات الإيرانية لن تتوقف دون اتخاذ موقف حازم ورادع من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن.

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