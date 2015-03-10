النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"رخصة واستمارة إلكترونية".. 7 مميزات في مقترح لـ"المرور" يقدمه مواطن

منها قطع الطريق أمام لصوص المستندات وعديمي الضمائر وانخفاض المصروفات

قدّم المواطن سعود بن عبيدالله الصعيقري، اقتراحًا للإدارة العامة للمرور بالمملكة، يتضمن إلغاء بطاقة الرخصة والاستمارة بشكلها الورقي الحالي المقوى، وتحويلها إلى إلكترونية بنفس محتواها المعلوماتي؛ مشيرًا إلى أن ذلك يُسهم في تقليص مصروفات كروت الاستمارة والرخصة والطابعات والأحبار والصيانة لتلك الأجهزة، كما أن هذا الإجراء يقلص عددًا كبيرًا من أعداد المراجعين، وتوجيه الموظفين القائمين بهذه المهمة لمواقع أخرى أكثر أهمية.

وقال "الصعيقري": "آلية التنفيذ تتم بمنح صلاحيات للمواطن والمقيم المشتركين بـ"أبشر"، في الحصول على صورة ترد للهواتف الذكية بنفس الشكل الحالي للرخصة أو الاستمارة أو صورة جديدة بالشكل المناسب الذي يراه صاحب الاختصاص".

وعدد "سعود الصعيقري" المميزات التي قد تنتج من وراء استبدال الاستمارة والرخصة، وهي كالتالي:

1- قطع الطريق أمام لصوص المستندات الرسمية وعديمي الضمائر.

2- انخفاض مصروفات قيمة الكروت وقيمة الطابعات والأحبار والصيانة لهذه الأجهزة، ويمكن الاستفادة من ميزانيتها ببنود أخرى.

3- التخفيف على المواطن والمقيم من حمل المستندات في المحفظة والسيارة، وضمان عدم تعرضها للسرقة أو الفقدان.

4- الاستفادة من التقنية الحديثة واستخدامها بالشكل السليم والأمثل.

5- حفظ الصورة مرتبط برقم الهاتف المسجل بـ"أبشر"، وبمجرد تغيير الجهاز أو الرقم تنتقل للرقم المعتمد بنظام "أبشر".

6- ترشيد أعداد المراجعين لهذا الشأن؛ حيث يتم سحب الرخصة والاستمارة من النظام دون عناء التوجه لإدارات المرور.

7- توجيه الموظفين القائمين على طباعة الرخص والاستمارات الحالية لأعمال أخرى في الإدارات التابعة للمرور.

للإدارة العامة للمرور رخصة واستمارة إلكترونية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"رخصة واستمارة إلكترونية".. 7 مميزات في مقترح لـ"المرور" يقدمه مواطن
سبق

قدّم المواطن سعود بن عبيدالله الصعيقري، اقتراحًا للإدارة العامة للمرور بالمملكة، يتضمن إلغاء بطاقة الرخصة والاستمارة بشكلها الورقي الحالي المقوى، وتحويلها إلى إلكترونية بنفس محتواها المعلوماتي؛ مشيرًا إلى أن ذلك يُسهم في تقليص مصروفات كروت الاستمارة والرخصة والطابعات والأحبار والصيانة لتلك الأجهزة، كما أن هذا الإجراء يقلص عددًا كبيرًا من أعداد المراجعين، وتوجيه الموظفين القائمين بهذه المهمة لمواقع أخرى أكثر أهمية.

وقال "الصعيقري": "آلية التنفيذ تتم بمنح صلاحيات للمواطن والمقيم المشتركين بـ"أبشر"، في الحصول على صورة ترد للهواتف الذكية بنفس الشكل الحالي للرخصة أو الاستمارة أو صورة جديدة بالشكل المناسب الذي يراه صاحب الاختصاص".

وعدد "سعود الصعيقري" المميزات التي قد تنتج من وراء استبدال الاستمارة والرخصة، وهي كالتالي:

1- قطع الطريق أمام لصوص المستندات الرسمية وعديمي الضمائر.

2- انخفاض مصروفات قيمة الكروت وقيمة الطابعات والأحبار والصيانة لهذه الأجهزة، ويمكن الاستفادة من ميزانيتها ببنود أخرى.

3- التخفيف على المواطن والمقيم من حمل المستندات في المحفظة والسيارة، وضمان عدم تعرضها للسرقة أو الفقدان.

4- الاستفادة من التقنية الحديثة واستخدامها بالشكل السليم والأمثل.

5- حفظ الصورة مرتبط برقم الهاتف المسجل بـ"أبشر"، وبمجرد تغيير الجهاز أو الرقم تنتقل للرقم المعتمد بنظام "أبشر".

6- ترشيد أعداد المراجعين لهذا الشأن؛ حيث يتم سحب الرخصة والاستمارة من النظام دون عناء التوجه لإدارات المرور.

7- توجيه الموظفين القائمين على طباعة الرخص والاستمارات الحالية لأعمال أخرى في الإدارات التابعة للمرور.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
01:33 PM

"رخصة واستمارة إلكترونية".. 7 مميزات في مقترح لـ"المرور" يقدمه مواطن

منها قطع الطريق أمام لصوص المستندات وعديمي الضمائر وانخفاض المصروفات

A A A
عيسى الحربي - الرياض
7
4,942

قدّم المواطن سعود بن عبيدالله الصعيقري، اقتراحًا للإدارة العامة للمرور بالمملكة، يتضمن إلغاء بطاقة الرخصة والاستمارة بشكلها الورقي الحالي المقوى، وتحويلها إلى إلكترونية بنفس محتواها المعلوماتي؛ مشيرًا إلى أن ذلك يُسهم في تقليص مصروفات كروت الاستمارة والرخصة والطابعات والأحبار والصيانة لتلك الأجهزة، كما أن هذا الإجراء يقلص عددًا كبيرًا من أعداد المراجعين، وتوجيه الموظفين القائمين بهذه المهمة لمواقع أخرى أكثر أهمية.

وقال "الصعيقري": "آلية التنفيذ تتم بمنح صلاحيات للمواطن والمقيم المشتركين بـ"أبشر"، في الحصول على صورة ترد للهواتف الذكية بنفس الشكل الحالي للرخصة أو الاستمارة أو صورة جديدة بالشكل المناسب الذي يراه صاحب الاختصاص".

وعدد "سعود الصعيقري" المميزات التي قد تنتج من وراء استبدال الاستمارة والرخصة، وهي كالتالي:

1- قطع الطريق أمام لصوص المستندات الرسمية وعديمي الضمائر.

2- انخفاض مصروفات قيمة الكروت وقيمة الطابعات والأحبار والصيانة لهذه الأجهزة، ويمكن الاستفادة من ميزانيتها ببنود أخرى.

3- التخفيف على المواطن والمقيم من حمل المستندات في المحفظة والسيارة، وضمان عدم تعرضها للسرقة أو الفقدان.

4- الاستفادة من التقنية الحديثة واستخدامها بالشكل السليم والأمثل.

5- حفظ الصورة مرتبط برقم الهاتف المسجل بـ"أبشر"، وبمجرد تغيير الجهاز أو الرقم تنتقل للرقم المعتمد بنظام "أبشر".

6- ترشيد أعداد المراجعين لهذا الشأن؛ حيث يتم سحب الرخصة والاستمارة من النظام دون عناء التوجه لإدارات المرور.

7- توجيه الموظفين القائمين على طباعة الرخص والاستمارات الحالية لأعمال أخرى في الإدارات التابعة للمرور.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,117
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,240
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,231
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,301

المقالات

سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة