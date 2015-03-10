"رخصة واستمارة إلكترونية".. 7 مميزات في مقترح لـ"المرور" يقدمه مواطن

منها قطع الطريق أمام لصوص المستندات وعديمي الضمائر وانخفاض المصروفات

قدّم المواطن سعود بن عبيدالله الصعيقري، اقتراحًا للإدارة العامة للمرور بالمملكة، يتضمن إلغاء بطاقة الرخصة والاستمارة بشكلها الورقي الحالي المقوى، وتحويلها إلى إلكترونية بنفس محتواها المعلوماتي؛ مشيرًا إلى أن ذلك يُسهم في تقليص مصروفات كروت الاستمارة والرخصة والطابعات والأحبار والصيانة لتلك الأجهزة، كما أن هذا الإجراء يقلص عددًا كبيرًا من أعداد المراجعين، وتوجيه الموظفين القائمين بهذه المهمة لمواقع أخرى أكثر أهمية.

وقال "الصعيقري": "آلية التنفيذ تتم بمنح صلاحيات للمواطن والمقيم المشتركين بـ"أبشر"، في الحصول على صورة ترد للهواتف الذكية بنفس الشكل الحالي للرخصة أو الاستمارة أو صورة جديدة بالشكل المناسب الذي يراه صاحب الاختصاص".

وعدد "سعود الصعيقري" المميزات التي قد تنتج من وراء استبدال الاستمارة والرخصة، وهي كالتالي:

1- قطع الطريق أمام لصوص المستندات الرسمية وعديمي الضمائر.

2- انخفاض مصروفات قيمة الكروت وقيمة الطابعات والأحبار والصيانة لهذه الأجهزة، ويمكن الاستفادة من ميزانيتها ببنود أخرى.

3- التخفيف على المواطن والمقيم من حمل المستندات في المحفظة والسيارة، وضمان عدم تعرضها للسرقة أو الفقدان.

4- الاستفادة من التقنية الحديثة واستخدامها بالشكل السليم والأمثل.

5- حفظ الصورة مرتبط برقم الهاتف المسجل بـ"أبشر"، وبمجرد تغيير الجهاز أو الرقم تنتقل للرقم المعتمد بنظام "أبشر".

6- ترشيد أعداد المراجعين لهذا الشأن؛ حيث يتم سحب الرخصة والاستمارة من النظام دون عناء التوجه لإدارات المرور.

7- توجيه الموظفين القائمين على طباعة الرخص والاستمارات الحالية لأعمال أخرى في الإدارات التابعة للمرور.