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تونس: إصابتان جديدتان بـ"كورونا"

عدد المرضى يرتفع إلى 1.188

سجَّلت تونس إصابتَين جديدتَين بفيروس كورونا المستجد لوافدتَين من الخارج؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1188 إصابة مؤكدة.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم الأحد أن حالات التعافي قد ارتفعت إلى 1048 حالة، بينما استقر عدد المتوفين عند 50 حالة وفاة.

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تونس: إصابتان جديدتان بـ"كورونا"
سبق

سجَّلت تونس إصابتَين جديدتَين بفيروس كورونا المستجد لوافدتَين من الخارج؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1188 إصابة مؤكدة.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم الأحد أن حالات التعافي قد ارتفعت إلى 1048 حالة، بينما استقر عدد المتوفين عند 50 حالة وفاة.

05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
09:19 PM

تونس: إصابتان جديدتان بـ"كورونا"

عدد المرضى يرتفع إلى 1.188

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
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سجَّلت تونس إصابتَين جديدتَين بفيروس كورونا المستجد لوافدتَين من الخارج؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1188 إصابة مؤكدة.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم الأحد أن حالات التعافي قد ارتفعت إلى 1048 حالة، بينما استقر عدد المتوفين عند 50 حالة وفاة.

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