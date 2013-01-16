علاماتٌ خمس تُنذِر بإصابتك بمرض خطير.. لا تتجاهلها

بينها فقدان الوزن غير المبرر والحمى وتغيرات الجلد

يُعد السرطان مرضًا قديمًا وليس معاصرًا، بحسب جمعية السرطان الأمريكية؛ فقد أصاب البشرَ والحيوانات على السواء عبر التاريخ، على الرغم من أن أنماط الحياة الخاطئة حاليًا تزيد من احتمال الإصابة به.

ولتفادي الإصابة بالمرض الخبيث، ثمة اختبارات وأدوات تساعد في كشف الإصابة؛ وفق "سكاي نيوز عربية"، وفيما يلي 5 أعراض مهمة تظهر في جسم الإنسان ولا ينبغي تجاهلها بحسب موقع "timesnownews"، وهي على النحو التالي:

- فقدان الوزن غير المبرر: إن فقدان الوزن أمر شائع بين المصابين بالسرطان، وربما يكون أول إشارة مرئية على الإصابة بالمرض، فنحو 40% من الأشخاص الذين جرى تشخيصهم بالإصابة بالسرطان في الولايات المتحدة، تعرضوا لفقدان وزن غير منطقي.

- التعب الشديد: التعب الذي يسببه السرطان لا يشبه ذلك الذي تشعر به بعد يوم عمل طويل؛ بل إنه تعب شديد لا يتحسن مع الراحة، ويعتبر علامة مبكرة على المرض الخبيث، ومما يدل على ذلك الصعوبةُ في الاستيقاظ صباحًا.

- الحمى: يمكن أن تكون الحمى من أعراض نزلات البرد أو الإنفلونزا؛ لكنها تزول من تلقاء نفسها.. الوضع مختلف مع السرطان؛ حيث تتكرر الحمى دون سبب واضح وخاصة في الليل.

- الألم: تتسبب بعض أورام الدماغ في صداع مستمر لأيام، ولا تخفف من حدته العلاجات التي يصفها الأطباء، ويمكن أن يكون الألم علامة على الإصابة بالسرطان؛ لذلك فاستشارة الطبيب ضرورة في حالة لم تكن تعرف أسباب الإصابة بهذا السرطان.

- التغيرات في الجلد: الجلد هو أكبر الأعضاء في الجسم، ويمكن أن يكون نافذة على صحتنا بصورة عامة، ومن المفضل أن ينظر الطبيب إلى أي علامات غير طبيعية على الجلد مثل النتوءات.. كما أن اصفرار العينيين أو أطراف الأصابع قد يشير إلى وجود سرطان محتمل.