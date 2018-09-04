النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعرف على 6 علامات وصفات يشترك فيها غالبية المستثمرين الوهميين

مستشار قانوني حذّر من الطمع في الثراء السريع وحب الكسب دون عناء

قال المحامي والمستشار القانوني سلطان الحارثي إنه برغم كثرة التحذير وكثرة الوقوع في المساهمات الوهمية، إلا أن الغالبية من الناس ما زالوا يقعون ضحايا لها، ويسعون وراءها، لأسباب أهمها الطمع في الثراء السريع، وحب الكسب دون عناء.


وأشار إلى أن هناك صفات وعلامات يشترك فيها غالبية من يقوم بجمع المبالغ والتسويق للمساهمات الوهمية وهي : إيهام جميع الضحايا بضمان الربح، وهذا يتنافى مع الشرع والعقل والتجارة الحقيقية التي تقبل الربح والخسارة، ناهيك عن الحكم المسبق على تجارة لم تبدأ، وحتى لو بدأت كيف تحكم على المستقل وهو في علم الله سبحانه وتعالى، وثاني تلك العلامات هو إدعاء أنه ناجح وأن مشروعه عظيم ، ويحب الخير للجميع، إلى جانب عند الاتفاق معه في الغالب لا يكتب سندا أو عقدا، وإن وجد لا يكون مفصلاً، رابع تلك العلامات؛ بعد رفع قضية عليه وعند البحث في حساباته لا يوجد مبالغ باسمه ولا عقارات وأحيانا لا توجد سيارة مسجلة باسمه، وعند سؤاله عن مصير الأموال لا يجاوب ولا يفصح عنها، وعند مطالبته بالحقوق المالية لا يتورع عن تحرير شيكات بدون رصيد.

ونوّه " الحارثي " إلى من لديه مطالبة في إحدى هذه المساهمات فإنه يطالب بها كمطالبة مالية، معتبراً أن المساهمات تدخل ضمن القضايا الجنائية لوجود الغش والتدليس المتعمد ولأن النظام سمح بإقامة شركات مساهمة، وهؤلاء قاموا بجمع أموال دون سند نظامي لذلك، مع التعتيم المتعمد على مصيرها.

وختم بقوله : لذلك أرى تصنيف هذه المساهمات على أنها قضية جنائية ووضعها مع الجزائية الموجبة للتوقيف، لوقوع الضرر فيها على شريحة كبيرة من الأشخاص، وإيقاف هذا النوع من التحايل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تعرف على 6 علامات وصفات يشترك فيها غالبية المستثمرين الوهميين
سبق

قال المحامي والمستشار القانوني سلطان الحارثي إنه برغم كثرة التحذير وكثرة الوقوع في المساهمات الوهمية، إلا أن الغالبية من الناس ما زالوا يقعون ضحايا لها، ويسعون وراءها، لأسباب أهمها الطمع في الثراء السريع، وحب الكسب دون عناء.


وأشار إلى أن هناك صفات وعلامات يشترك فيها غالبية من يقوم بجمع المبالغ والتسويق للمساهمات الوهمية وهي : إيهام جميع الضحايا بضمان الربح، وهذا يتنافى مع الشرع والعقل والتجارة الحقيقية التي تقبل الربح والخسارة، ناهيك عن الحكم المسبق على تجارة لم تبدأ، وحتى لو بدأت كيف تحكم على المستقل وهو في علم الله سبحانه وتعالى، وثاني تلك العلامات هو إدعاء أنه ناجح وأن مشروعه عظيم ، ويحب الخير للجميع، إلى جانب عند الاتفاق معه في الغالب لا يكتب سندا أو عقدا، وإن وجد لا يكون مفصلاً، رابع تلك العلامات؛ بعد رفع قضية عليه وعند البحث في حساباته لا يوجد مبالغ باسمه ولا عقارات وأحيانا لا توجد سيارة مسجلة باسمه، وعند سؤاله عن مصير الأموال لا يجاوب ولا يفصح عنها، وعند مطالبته بالحقوق المالية لا يتورع عن تحرير شيكات بدون رصيد.

ونوّه " الحارثي " إلى من لديه مطالبة في إحدى هذه المساهمات فإنه يطالب بها كمطالبة مالية، معتبراً أن المساهمات تدخل ضمن القضايا الجنائية لوجود الغش والتدليس المتعمد ولأن النظام سمح بإقامة شركات مساهمة، وهؤلاء قاموا بجمع أموال دون سند نظامي لذلك، مع التعتيم المتعمد على مصيرها.

وختم بقوله : لذلك أرى تصنيف هذه المساهمات على أنها قضية جنائية ووضعها مع الجزائية الموجبة للتوقيف، لوقوع الضرر فيها على شريحة كبيرة من الأشخاص، وإيقاف هذا النوع من التحايل.

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439
06:57 PM

تعرف على 6 علامات وصفات يشترك فيها غالبية المستثمرين الوهميين

مستشار قانوني حذّر من الطمع في الثراء السريع وحب الكسب دون عناء

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
6
11,150

قال المحامي والمستشار القانوني سلطان الحارثي إنه برغم كثرة التحذير وكثرة الوقوع في المساهمات الوهمية، إلا أن الغالبية من الناس ما زالوا يقعون ضحايا لها، ويسعون وراءها، لأسباب أهمها الطمع في الثراء السريع، وحب الكسب دون عناء.


وأشار إلى أن هناك صفات وعلامات يشترك فيها غالبية من يقوم بجمع المبالغ والتسويق للمساهمات الوهمية وهي : إيهام جميع الضحايا بضمان الربح، وهذا يتنافى مع الشرع والعقل والتجارة الحقيقية التي تقبل الربح والخسارة، ناهيك عن الحكم المسبق على تجارة لم تبدأ، وحتى لو بدأت كيف تحكم على المستقل وهو في علم الله سبحانه وتعالى، وثاني تلك العلامات هو إدعاء أنه ناجح وأن مشروعه عظيم ، ويحب الخير للجميع، إلى جانب عند الاتفاق معه في الغالب لا يكتب سندا أو عقدا، وإن وجد لا يكون مفصلاً، رابع تلك العلامات؛ بعد رفع قضية عليه وعند البحث في حساباته لا يوجد مبالغ باسمه ولا عقارات وأحيانا لا توجد سيارة مسجلة باسمه، وعند سؤاله عن مصير الأموال لا يجاوب ولا يفصح عنها، وعند مطالبته بالحقوق المالية لا يتورع عن تحرير شيكات بدون رصيد.

ونوّه " الحارثي " إلى من لديه مطالبة في إحدى هذه المساهمات فإنه يطالب بها كمطالبة مالية، معتبراً أن المساهمات تدخل ضمن القضايا الجنائية لوجود الغش والتدليس المتعمد ولأن النظام سمح بإقامة شركات مساهمة، وهؤلاء قاموا بجمع أموال دون سند نظامي لذلك، مع التعتيم المتعمد على مصيرها.

وختم بقوله : لذلك أرى تصنيف هذه المساهمات على أنها قضية جنائية ووضعها مع الجزائية الموجبة للتوقيف، لوقوع الضرر فيها على شريحة كبيرة من الأشخاص، وإيقاف هذا النوع من التحايل.

شارك برأيك
3
11

هل تطلع على كمية الاستهلاك في فاتورة الكهرباء عند صدورها ؟

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
21,031
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
46,948
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
45,861
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
51,121

كاريكاتير

#مثلث_الشر

المقالات

هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

عبدالغني الشيخ
الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

ماجد الحربي
الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

نورة الجايز
الخلل هنا يا stc

الخلل هنا يا stc

سلطان رديف
لماذا نكره المدرسة؟

لماذا نكره المدرسة؟

محمد المالكي
الدعوجية والمحاماة!!

الدعوجية والمحاماة!!

محمد العزي
حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

صالح مطر الغامدي
لا جديد في الحج

لا جديد في الحج

محمد بن سرار اليامي
الأولوية للاتحـاد..!!

الأولوية للاتحـاد..!!

محمد الصيـعري
هل" الفلوس" كل شيء..؟!

هل" الفلوس" كل شيء..؟!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات
التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة