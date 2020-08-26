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"شرطة المدينة" تطيح بمقيم يتاجر في بطاقات مسبقة الدفع لشركات اتصالات أجنبية

"القحطاني": ضُبط بحوزته 47500 بطاقة تُقدَّر قيمتها بنحو مليون ريال

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، المقدم حسين القحطاني، أمس الأربعاء بنتائج المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية.

وتفصيلاً، أوضح "القحطاني" أن المتابعة الأمنية أسفرت - بفضل الله- عن تمكُّن الجهات الأمنية من القبض على مقيم من الجنسية الهندية في العقد الرابع من العمر؛ لتورطه بالمتاجرة في بطاقات شحن مسبقة الدفع لشركات اتصالات أجنبية، وضُبط بحوزته (47500) بطاقة، تُقدر قيمتها بنحو مليون ريال. كما ضُبط مبلغ (7766) ريالاً. وقد تم إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالته إلى الجهة المختصة.

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"شرطة المدينة" تطيح بمقيم يتاجر في بطاقات مسبقة الدفع لشركات اتصالات أجنبية
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، المقدم حسين القحطاني، أمس الأربعاء بنتائج المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية.

وتفصيلاً، أوضح "القحطاني" أن المتابعة الأمنية أسفرت - بفضل الله- عن تمكُّن الجهات الأمنية من القبض على مقيم من الجنسية الهندية في العقد الرابع من العمر؛ لتورطه بالمتاجرة في بطاقات شحن مسبقة الدفع لشركات اتصالات أجنبية، وضُبط بحوزته (47500) بطاقة، تُقدر قيمتها بنحو مليون ريال. كما ضُبط مبلغ (7766) ريالاً. وقد تم إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالته إلى الجهة المختصة.

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
11:54 PM
اخر تعديل
27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442
02:36 AM

"شرطة المدينة" تطيح بمقيم يتاجر في بطاقات مسبقة الدفع لشركات اتصالات أجنبية

"القحطاني": ضُبط بحوزته 47500 بطاقة تُقدَّر قيمتها بنحو مليون ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، المقدم حسين القحطاني، أمس الأربعاء بنتائج المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية.

وتفصيلاً، أوضح "القحطاني" أن المتابعة الأمنية أسفرت - بفضل الله- عن تمكُّن الجهات الأمنية من القبض على مقيم من الجنسية الهندية في العقد الرابع من العمر؛ لتورطه بالمتاجرة في بطاقات شحن مسبقة الدفع لشركات اتصالات أجنبية، وضُبط بحوزته (47500) بطاقة، تُقدر قيمتها بنحو مليون ريال. كما ضُبط مبلغ (7766) ريالاً. وقد تم إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالته إلى الجهة المختصة.

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