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5 آلاف "ميليشياوي" هاجموا السفارة الأمريكية.. وجنود "المارينز" أخذوا مواقعهم للدفاع عنها

السلطات العراقية دفعت بـ4 أفواج أمنية لمنع اقتحامها

قدّرت مصادر عراقية عدد عناصر ميليشيات الحشد الشعبي، حاصروا مبنى السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم (الثلاثاء)؛ بخمسة آلاف عنصر.

وذكرت المصادر التي نقلت عنها "إيلاف"، أنه بمجرد بدء احتشاد عناصر الميليشيات في محيط السفارة، أطلقت صفارات الإنذار وانتشر جنود المارينز الأمريكيون المكلفون بحماية السفارة على أسطحها وهم بكامل استعداداتهم العسكرية وأسلحتهم لمواجهة أي اقتحام.

وأضافت أن السلطات العراقية أرسلت أربعة أفواج أمنية لتأمين السفارة وحمايتها من الاقتحام.

ميليشيات الحشد الشعبي السفارة الأمريكية في بغداد

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5 آلاف "ميليشياوي" هاجموا السفارة الأمريكية.. وجنود "المارينز" أخذوا مواقعهم للدفاع عنها
سبق

قدّرت مصادر عراقية عدد عناصر ميليشيات الحشد الشعبي، حاصروا مبنى السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم (الثلاثاء)؛ بخمسة آلاف عنصر.

وذكرت المصادر التي نقلت عنها "إيلاف"، أنه بمجرد بدء احتشاد عناصر الميليشيات في محيط السفارة، أطلقت صفارات الإنذار وانتشر جنود المارينز الأمريكيون المكلفون بحماية السفارة على أسطحها وهم بكامل استعداداتهم العسكرية وأسلحتهم لمواجهة أي اقتحام.

وأضافت أن السلطات العراقية أرسلت أربعة أفواج أمنية لتأمين السفارة وحمايتها من الاقتحام.

31 ديسمبر 2019 - 5 جمادى الأول 1441
05:13 PM

5 آلاف "ميليشياوي" هاجموا السفارة الأمريكية.. وجنود "المارينز" أخذوا مواقعهم للدفاع عنها

السلطات العراقية دفعت بـ4 أفواج أمنية لمنع اقتحامها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدّرت مصادر عراقية عدد عناصر ميليشيات الحشد الشعبي، حاصروا مبنى السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم (الثلاثاء)؛ بخمسة آلاف عنصر.

وذكرت المصادر التي نقلت عنها "إيلاف"، أنه بمجرد بدء احتشاد عناصر الميليشيات في محيط السفارة، أطلقت صفارات الإنذار وانتشر جنود المارينز الأمريكيون المكلفون بحماية السفارة على أسطحها وهم بكامل استعداداتهم العسكرية وأسلحتهم لمواجهة أي اقتحام.

وأضافت أن السلطات العراقية أرسلت أربعة أفواج أمنية لتأمين السفارة وحمايتها من الاقتحام.

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