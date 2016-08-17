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وزير الحج والعمرة يكرم "تنسيقي حجاج الداخل"

لمساهمته في إنجاح أعمال موسم حج العام الحالي

كرّم وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، بدرع تذكاري يحمل شكر "الوزارة" وتقديرها للمجلس؛ لمساهمته في إنجاح أعمال موسم حج العام الحالي 1440هـ، تسلّمه منه رئيس مجلس إدارة "المجلس التنسيقي"، عبدالرحمن بن فالح الحقباني.

جاء ذلك ضمن فعاليات حفل "الوزارة" السنوي لتكريم رؤساء وأعضاء مكاتب شؤون الحجاج، وضيوف الدورة الرابعة والأربعين لندوة الحج الكبرى للعام الحالي، والذي أُقيم بالقاعة الرئيسة بفندق "هيلتون" بمحافظة جدة.

حضر الحفل نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ووكلاء "الوزارة"، ومديرا عموم فرعيها بمكة المكرمة ومحافظة جدة، ورؤساء مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف ونوابهم، وعدد من المسؤولين في القطاعات الحكومية والأهلية العاملة في منظومة الحج وذات العلاقة بأعمالها، وممثلو وسائل الإعلام وعدد من القناصل والدبلوماسيين، وبعض الشخصيات الإسلامية، والمختصون والعاملون في شؤون رعاية حجاج بيت الله الحرام.

وعقب انتهاء الحفل ثمّن عبدالرحمن الحقباني، رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، عالمياً؛ تكريم وزير الحج والعمرة للمجلس، وعبّر عن سروره وأعضاء المجلس بالتكريم الذي وصفه بأنه يشكل حافزاً كبيراً وإضافة مهمة لما يجده "المجلس" من اهتمام ورعاية من الوزير، والذي تكرّم بتدشين مبادرات "المجلس" ورعاية حفل توقيع بعض شراكاته الإستراتيجية في مطلع الشهر الحالي.

ورفع "الحقباني" أسمى عبارات الشكر والتقدير للدكتور محمد صالح بنتن؛ لاهتمامه بمنشآت حجاج الداخل –ممثلة في المجلس التنسيقي–، ولما تجده من دعم ومساندة منه، والتي تضطلع بأدوار مهمة لخدمة قطاع عريض من الحجاج، ويبذل العاملون فيها أقصى الجهود لمواكبة تحولات "الوزارة" وتوجهاتها الإستراتيجية، والانتقال من خدمة الحاج إلى صناعة الضيافة، والتي تنطلق من أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030، ومن مضامين برنامج خدمة ضيوف الرحمن، والذي يعتبر من أهم برامج "الرؤية" التنفيذية.

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وزير الحج والعمرة يكرم "تنسيقي حجاج الداخل"
سبق

كرّم وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، بدرع تذكاري يحمل شكر "الوزارة" وتقديرها للمجلس؛ لمساهمته في إنجاح أعمال موسم حج العام الحالي 1440هـ، تسلّمه منه رئيس مجلس إدارة "المجلس التنسيقي"، عبدالرحمن بن فالح الحقباني.

جاء ذلك ضمن فعاليات حفل "الوزارة" السنوي لتكريم رؤساء وأعضاء مكاتب شؤون الحجاج، وضيوف الدورة الرابعة والأربعين لندوة الحج الكبرى للعام الحالي، والذي أُقيم بالقاعة الرئيسة بفندق "هيلتون" بمحافظة جدة.

حضر الحفل نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ووكلاء "الوزارة"، ومديرا عموم فرعيها بمكة المكرمة ومحافظة جدة، ورؤساء مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف ونوابهم، وعدد من المسؤولين في القطاعات الحكومية والأهلية العاملة في منظومة الحج وذات العلاقة بأعمالها، وممثلو وسائل الإعلام وعدد من القناصل والدبلوماسيين، وبعض الشخصيات الإسلامية، والمختصون والعاملون في شؤون رعاية حجاج بيت الله الحرام.

وعقب انتهاء الحفل ثمّن عبدالرحمن الحقباني، رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، عالمياً؛ تكريم وزير الحج والعمرة للمجلس، وعبّر عن سروره وأعضاء المجلس بالتكريم الذي وصفه بأنه يشكل حافزاً كبيراً وإضافة مهمة لما يجده "المجلس" من اهتمام ورعاية من الوزير، والذي تكرّم بتدشين مبادرات "المجلس" ورعاية حفل توقيع بعض شراكاته الإستراتيجية في مطلع الشهر الحالي.

ورفع "الحقباني" أسمى عبارات الشكر والتقدير للدكتور محمد صالح بنتن؛ لاهتمامه بمنشآت حجاج الداخل –ممثلة في المجلس التنسيقي–، ولما تجده من دعم ومساندة منه، والتي تضطلع بأدوار مهمة لخدمة قطاع عريض من الحجاج، ويبذل العاملون فيها أقصى الجهود لمواكبة تحولات "الوزارة" وتوجهاتها الإستراتيجية، والانتقال من خدمة الحاج إلى صناعة الضيافة، والتي تنطلق من أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030، ومن مضامين برنامج خدمة ضيوف الرحمن، والذي يعتبر من أهم برامج "الرؤية" التنفيذية.

17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440
07:47 PM

وزير الحج والعمرة يكرم "تنسيقي حجاج الداخل"

لمساهمته في إنجاح أعمال موسم حج العام الحالي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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كرّم وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، بدرع تذكاري يحمل شكر "الوزارة" وتقديرها للمجلس؛ لمساهمته في إنجاح أعمال موسم حج العام الحالي 1440هـ، تسلّمه منه رئيس مجلس إدارة "المجلس التنسيقي"، عبدالرحمن بن فالح الحقباني.

جاء ذلك ضمن فعاليات حفل "الوزارة" السنوي لتكريم رؤساء وأعضاء مكاتب شؤون الحجاج، وضيوف الدورة الرابعة والأربعين لندوة الحج الكبرى للعام الحالي، والذي أُقيم بالقاعة الرئيسة بفندق "هيلتون" بمحافظة جدة.

حضر الحفل نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ووكلاء "الوزارة"، ومديرا عموم فرعيها بمكة المكرمة ومحافظة جدة، ورؤساء مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف ونوابهم، وعدد من المسؤولين في القطاعات الحكومية والأهلية العاملة في منظومة الحج وذات العلاقة بأعمالها، وممثلو وسائل الإعلام وعدد من القناصل والدبلوماسيين، وبعض الشخصيات الإسلامية، والمختصون والعاملون في شؤون رعاية حجاج بيت الله الحرام.

وعقب انتهاء الحفل ثمّن عبدالرحمن الحقباني، رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، عالمياً؛ تكريم وزير الحج والعمرة للمجلس، وعبّر عن سروره وأعضاء المجلس بالتكريم الذي وصفه بأنه يشكل حافزاً كبيراً وإضافة مهمة لما يجده "المجلس" من اهتمام ورعاية من الوزير، والذي تكرّم بتدشين مبادرات "المجلس" ورعاية حفل توقيع بعض شراكاته الإستراتيجية في مطلع الشهر الحالي.

ورفع "الحقباني" أسمى عبارات الشكر والتقدير للدكتور محمد صالح بنتن؛ لاهتمامه بمنشآت حجاج الداخل –ممثلة في المجلس التنسيقي–، ولما تجده من دعم ومساندة منه، والتي تضطلع بأدوار مهمة لخدمة قطاع عريض من الحجاج، ويبذل العاملون فيها أقصى الجهود لمواكبة تحولات "الوزارة" وتوجهاتها الإستراتيجية، والانتقال من خدمة الحاج إلى صناعة الضيافة، والتي تنطلق من أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030، ومن مضامين برنامج خدمة ضيوف الرحمن، والذي يعتبر من أهم برامج "الرؤية" التنفيذية.

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