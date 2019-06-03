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السفارة الأمريكية تهاجم "العسكري السوداني": مجلس "غير مسؤول"

دعت لوقف الهجمات على المتظاهرين وقالت: لا يستطيعون قيادة الشعب

أعلنت السفارة الأمريكية في السودان، اليوم الاثنين، أن الهجمات التي يقوم بها المجلس العسكري على المتظاهرين "يجب أن تتوقف"؛ معتبرة أن المجلس لا يستطيع "قيادة شعب السودان بشكل مسؤول".

ووفق "فرانس برس" قالت السفارة في تغريدة على موقعها على "تويتر": إن "الهجمات التي تقوم بها القوى الأمنية السودانية ضد المتظاهرين ومدنيين آخرين، خطأ ويجب أن تتوقف".

واعتبر البيان، أن "المسؤولية تقع على المجلس العسكري الانتقالي. المجلس لا يستطيع أن يقود شعب السودان بشكل مسؤول".

الرئيسية/ أخبار العالم

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السفارة الأمريكية تهاجم "العسكري السوداني": مجلس "غير مسؤول"
سبق

أعلنت السفارة الأمريكية في السودان، اليوم الاثنين، أن الهجمات التي يقوم بها المجلس العسكري على المتظاهرين "يجب أن تتوقف"؛ معتبرة أن المجلس لا يستطيع "قيادة شعب السودان بشكل مسؤول".

ووفق "فرانس برس" قالت السفارة في تغريدة على موقعها على "تويتر": إن "الهجمات التي تقوم بها القوى الأمنية السودانية ضد المتظاهرين ومدنيين آخرين، خطأ ويجب أن تتوقف".

واعتبر البيان، أن "المسؤولية تقع على المجلس العسكري الانتقالي. المجلس لا يستطيع أن يقود شعب السودان بشكل مسؤول".

03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
11:54 AM

السفارة الأمريكية تهاجم "العسكري السوداني": مجلس "غير مسؤول"

دعت لوقف الهجمات على المتظاهرين وقالت: لا يستطيعون قيادة الشعب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,232

أعلنت السفارة الأمريكية في السودان، اليوم الاثنين، أن الهجمات التي يقوم بها المجلس العسكري على المتظاهرين "يجب أن تتوقف"؛ معتبرة أن المجلس لا يستطيع "قيادة شعب السودان بشكل مسؤول".

ووفق "فرانس برس" قالت السفارة في تغريدة على موقعها على "تويتر": إن "الهجمات التي تقوم بها القوى الأمنية السودانية ضد المتظاهرين ومدنيين آخرين، خطأ ويجب أن تتوقف".

واعتبر البيان، أن "المسؤولية تقع على المجلس العسكري الانتقالي. المجلس لا يستطيع أن يقود شعب السودان بشكل مسؤول".

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