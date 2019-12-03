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تعرّف على جوال "المهمات الصعبة".. يعمل لعدة أيام دون انقطاع

بطاريته مميزة ويستطيع الصمود تحت الماء 20 دقيقة وبعمق 3 أمتار

أطلقت شركة Doogee هاتفها الذكي S95 Pro، المخصص للاستخدامات الشاقة، بسعر يصل لـ400 دولار أمريكي.

وأوضحت الشركة الصينية أن الهاتف الجديد S95 Pro يدعم فئتي الحماية IP68 وIP69K؛ وهو ما يعني أن الجهاز يستطيع الصمود تحت الماء لمدة 20 دقيقة وعلى عمق 3 أمتار؛ فضلًا عن أن الجهاز يتوافق مع المعيار العسكري MIL- STD- 810G.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية؛ يأتي الهاتف الجديد بشاشة FHD+ قياس 6.3 بوصة، وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميغابيكسل، وثلاث كاميرات خلفية؛ الرئيسية بدقة 48 ميغابيكسل، مع 8 ميغابيكسل لكاميراتي الزاوية الواسعة والزووم.

ويعتمد الهاتف الجديد على نظام التشغيل "أندرويد 9 باي"، ويدعم المعالج Helio P90، مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 8 غيغابات وذاكرة داخلية سعة 128 غيغابايت.

ولعل أكثر ما يميز الهاتف الجديد البطاريةُ سعة 5150 مللي أمبير ساعة، والتي يمكن تمديدها عن طريق غطاء خاص سعة 3500 مللي أمبير ساعة؛ لتصل السعة التخزينية الكلية إلى 8650 مللي أمبير ساعة، تؤهل الجهاز للعمل عدة أيام دون انقطاع.

الهاتف الذكي شركة Doogee الشركة الصينية الهاتف الجديد S95 Pro

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تعرّف على جوال "المهمات الصعبة".. يعمل لعدة أيام دون انقطاع
سبق

أطلقت شركة Doogee هاتفها الذكي S95 Pro، المخصص للاستخدامات الشاقة، بسعر يصل لـ400 دولار أمريكي.

وأوضحت الشركة الصينية أن الهاتف الجديد S95 Pro يدعم فئتي الحماية IP68 وIP69K؛ وهو ما يعني أن الجهاز يستطيع الصمود تحت الماء لمدة 20 دقيقة وعلى عمق 3 أمتار؛ فضلًا عن أن الجهاز يتوافق مع المعيار العسكري MIL- STD- 810G.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية؛ يأتي الهاتف الجديد بشاشة FHD+ قياس 6.3 بوصة، وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميغابيكسل، وثلاث كاميرات خلفية؛ الرئيسية بدقة 48 ميغابيكسل، مع 8 ميغابيكسل لكاميراتي الزاوية الواسعة والزووم.

ويعتمد الهاتف الجديد على نظام التشغيل "أندرويد 9 باي"، ويدعم المعالج Helio P90، مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 8 غيغابات وذاكرة داخلية سعة 128 غيغابايت.

ولعل أكثر ما يميز الهاتف الجديد البطاريةُ سعة 5150 مللي أمبير ساعة، والتي يمكن تمديدها عن طريق غطاء خاص سعة 3500 مللي أمبير ساعة؛ لتصل السعة التخزينية الكلية إلى 8650 مللي أمبير ساعة، تؤهل الجهاز للعمل عدة أيام دون انقطاع.

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
12:58 PM

تعرّف على جوال "المهمات الصعبة".. يعمل لعدة أيام دون انقطاع

بطاريته مميزة ويستطيع الصمود تحت الماء 20 دقيقة وبعمق 3 أمتار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
6,226

أطلقت شركة Doogee هاتفها الذكي S95 Pro، المخصص للاستخدامات الشاقة، بسعر يصل لـ400 دولار أمريكي.

وأوضحت الشركة الصينية أن الهاتف الجديد S95 Pro يدعم فئتي الحماية IP68 وIP69K؛ وهو ما يعني أن الجهاز يستطيع الصمود تحت الماء لمدة 20 دقيقة وعلى عمق 3 أمتار؛ فضلًا عن أن الجهاز يتوافق مع المعيار العسكري MIL- STD- 810G.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية؛ يأتي الهاتف الجديد بشاشة FHD+ قياس 6.3 بوصة، وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميغابيكسل، وثلاث كاميرات خلفية؛ الرئيسية بدقة 48 ميغابيكسل، مع 8 ميغابيكسل لكاميراتي الزاوية الواسعة والزووم.

ويعتمد الهاتف الجديد على نظام التشغيل "أندرويد 9 باي"، ويدعم المعالج Helio P90، مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 8 غيغابات وذاكرة داخلية سعة 128 غيغابايت.

ولعل أكثر ما يميز الهاتف الجديد البطاريةُ سعة 5150 مللي أمبير ساعة، والتي يمكن تمديدها عن طريق غطاء خاص سعة 3500 مللي أمبير ساعة؛ لتصل السعة التخزينية الكلية إلى 8650 مللي أمبير ساعة، تؤهل الجهاز للعمل عدة أيام دون انقطاع.

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