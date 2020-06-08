إصابات كورونا بالشرقية تتخطى 1177 حالة خلال اليوم

كما سجلت الدمام 283 حالة تعاف، الهفوف 133، الجبيل 99، الخبر 84، القطيف 65، الظهران 34، رأس تنورة 17، النعيرية 6، الجفر 6، بقيق 4، بطحاء 3، صفوي 3، المبرز 3، العيون 1، مليجة 1، لتصل إجمالي حالات التعافي إلى 742.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية، الاثنين، تسجيل 3،369 حالة إصابة جديدة، و1.707 حالات شفاء، و34 حالة وفاة، كما ارتفعت أعداد المصابين في العناية المركزة إلى 1632، وبلغ إجمالي إصابات كوفيد 19 في المملكة 105.283 وحالات التعافي 74.524.
كما سجلت الدمام 283 حالة تعاف، الهفوف 133، الجبيل 99، الخبر 84، القطيف 65، الظهران 34، رأس تنورة 17، النعيرية 6، الجفر 6، بقيق 4، بطحاء 3، صفوي 3، المبرز 3، العيون 1، مليجة 1، لتصل إجمالي حالات التعافي إلى 742.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية، الاثنين، تسجيل 3،369 حالة إصابة جديدة، و1.707 حالات شفاء، و34 حالة وفاة، كما ارتفعت أعداد المصابين في العناية المركزة إلى 1632، وبلغ إجمالي إصابات كوفيد 19 في المملكة 105.283 وحالات التعافي 74.524.
كما سجلت الدمام 283 حالة تعاف، الهفوف 133، الجبيل 99، الخبر 84، القطيف 65، الظهران 34، رأس تنورة 17، النعيرية 6، الجفر 6، بقيق 4، بطحاء 3، صفوي 3، المبرز 3، العيون 1، مليجة 1، لتصل إجمالي حالات التعافي إلى 742.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية، الاثنين، تسجيل 3،369 حالة إصابة جديدة، و1.707 حالات شفاء، و34 حالة وفاة، كما ارتفعت أعداد المصابين في العناية المركزة إلى 1632، وبلغ إجمالي إصابات كوفيد 19 في المملكة 105.283 وحالات التعافي 74.524.