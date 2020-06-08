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إصابات كورونا بالشرقية تتخطى 1177 حالة خلال اليوم

تسجيل 742 حالة تعافٍ

مجدداً عاودت مدن المنطقة الشرقية في تسجيل عدد كبير في إصابات فيروس كورونا، حيث تخطت عدد الإصابات 1177 إصابة هذا اليوم، فيما وصل عدد حالات التعافي 742 حالة.

وفي التفاصيل سجلت مدينة الدمام 301 إصابة، الهفوف 241، القطيف 224، الخبر 180، الظهران 99، المبرز 33، الجبيل 28، راس تنورة 19، حفر الباطن 15، الجفر 7، العيون 6، النعيرية 6، الخفجي 5، بقيق 3، الجفر 7، قرية العليا 1، صفوى 2.

كما سجلت الدمام 283 حالة تعاف، الهفوف 133، الجبيل 99، الخبر 84، القطيف 65، الظهران 34، رأس تنورة 17، النعيرية 6، الجفر 6، بقيق 4، بطحاء 3، صفوي 3، المبرز 3، العيون 1، مليجة 1، لتصل إجمالي حالات التعافي إلى 742.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، الاثنين، تسجيل 3،369 حالة إصابة جديدة، و1.707 حالات شفاء، و34 حالة وفاة، كما ارتفعت أعداد المصابين في العناية المركزة إلى 1632، وبلغ إجمالي إصابات كوفيد 19 في المملكة 105.283 وحالات التعافي 74.524.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إصابات كورونا بالشرقية تتخطى 1177 حالة خلال اليوم
سبق

مجدداً عاودت مدن المنطقة الشرقية في تسجيل عدد كبير في إصابات فيروس كورونا، حيث تخطت عدد الإصابات 1177 إصابة هذا اليوم، فيما وصل عدد حالات التعافي 742 حالة.

وفي التفاصيل سجلت مدينة الدمام 301 إصابة، الهفوف 241، القطيف 224، الخبر 180، الظهران 99، المبرز 33، الجبيل 28، راس تنورة 19، حفر الباطن 15، الجفر 7، العيون 6، النعيرية 6، الخفجي 5، بقيق 3، الجفر 7، قرية العليا 1، صفوى 2.

كما سجلت الدمام 283 حالة تعاف، الهفوف 133، الجبيل 99، الخبر 84، القطيف 65، الظهران 34، رأس تنورة 17، النعيرية 6، الجفر 6، بقيق 4، بطحاء 3، صفوي 3، المبرز 3، العيون 1، مليجة 1، لتصل إجمالي حالات التعافي إلى 742.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، الاثنين، تسجيل 3،369 حالة إصابة جديدة، و1.707 حالات شفاء، و34 حالة وفاة، كما ارتفعت أعداد المصابين في العناية المركزة إلى 1632، وبلغ إجمالي إصابات كوفيد 19 في المملكة 105.283 وحالات التعافي 74.524.

08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
06:42 PM

إصابات كورونا بالشرقية تتخطى 1177 حالة خلال اليوم

تسجيل 742 حالة تعافٍ

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حامد العلي - الدمام
0
3,784

مجدداً عاودت مدن المنطقة الشرقية في تسجيل عدد كبير في إصابات فيروس كورونا، حيث تخطت عدد الإصابات 1177 إصابة هذا اليوم، فيما وصل عدد حالات التعافي 742 حالة.

وفي التفاصيل سجلت مدينة الدمام 301 إصابة، الهفوف 241، القطيف 224، الخبر 180، الظهران 99، المبرز 33، الجبيل 28، راس تنورة 19، حفر الباطن 15، الجفر 7، العيون 6، النعيرية 6، الخفجي 5، بقيق 3، الجفر 7، قرية العليا 1، صفوى 2.

كما سجلت الدمام 283 حالة تعاف، الهفوف 133، الجبيل 99، الخبر 84، القطيف 65، الظهران 34، رأس تنورة 17، النعيرية 6، الجفر 6، بقيق 4، بطحاء 3، صفوي 3، المبرز 3، العيون 1، مليجة 1، لتصل إجمالي حالات التعافي إلى 742.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، الاثنين، تسجيل 3،369 حالة إصابة جديدة، و1.707 حالات شفاء، و34 حالة وفاة، كما ارتفعت أعداد المصابين في العناية المركزة إلى 1632، وبلغ إجمالي إصابات كوفيد 19 في المملكة 105.283 وحالات التعافي 74.524.

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