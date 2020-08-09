النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 1599 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1428 إصابة

كان يستخدمها في السطو على المتاجر.. شرطة الرياض تطيح بـ"لص السيارات"

نفذ 6 جرائم على محلات تموينات غذائية وتقدر المواد المسروقة بـ82 ألف ريال

أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على شخص تورط بسرقة عدد من المركبات واستخدمها في 6 جرائم سطو على متاجر التموينات الغذائية.

تفصيلاً، صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت -بفضل الله- عن تمكّن إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض من القبض على مواطن -في العقد الثالث من العمر- تورط بسرقة عدد من المركبات واستخدامها في ارتكاب 6 جرائم سطو على متاجر التموينات الغذائية، حيث تقدر المواد المسروقة والمنتجات التبغية بقيمة (82.000) ريال، وكذلك الاستيلاء على ما فيها من أموال قاربت (20.000) ريال.

كما ضبطت بحوزته مركبتين مسروقتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالته إلى النيابة العامة.

شرطة منطقة الرياض لص السيارات

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
كان يستخدمها في السطو على المتاجر.. شرطة الرياض تطيح بـ"لص السيارات"
سبق

أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على شخص تورط بسرقة عدد من المركبات واستخدمها في 6 جرائم سطو على متاجر التموينات الغذائية.

تفصيلاً، صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت -بفضل الله- عن تمكّن إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض من القبض على مواطن -في العقد الثالث من العمر- تورط بسرقة عدد من المركبات واستخدامها في ارتكاب 6 جرائم سطو على متاجر التموينات الغذائية، حيث تقدر المواد المسروقة والمنتجات التبغية بقيمة (82.000) ريال، وكذلك الاستيلاء على ما فيها من أموال قاربت (20.000) ريال.

كما ضبطت بحوزته مركبتين مسروقتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالته إلى النيابة العامة.

09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
03:40 PM

كان يستخدمها في السطو على المتاجر.. شرطة الرياض تطيح بـ"لص السيارات"

نفذ 6 جرائم على محلات تموينات غذائية وتقدر المواد المسروقة بـ82 ألف ريال

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
3,219

أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على شخص تورط بسرقة عدد من المركبات واستخدمها في 6 جرائم سطو على متاجر التموينات الغذائية.

تفصيلاً، صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت -بفضل الله- عن تمكّن إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض من القبض على مواطن -في العقد الثالث من العمر- تورط بسرقة عدد من المركبات واستخدامها في ارتكاب 6 جرائم سطو على متاجر التموينات الغذائية، حيث تقدر المواد المسروقة والمنتجات التبغية بقيمة (82.000) ريال، وكذلك الاستيلاء على ما فيها من أموال قاربت (20.000) ريال.

كما ضبطت بحوزته مركبتين مسروقتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالته إلى النيابة العامة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,773
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,205
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,029
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,507

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

علي آل شرمة
تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

حسن آل عمير
هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني
اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب
الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني
سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة