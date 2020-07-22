أمين الطائف يعتمد موقع سوق التمور بـ"تربة"

على مساحة ٤٠ ألف متر مربع.. ويحدث نقلة نوعية للمحافظة

اعتمد أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، موقع سوق التمور بمحافظة تربة؛ وذلك بعد استكمال الإجراءات المتبعة.

وقال رئيس بلدية محافظة تربة محسن بن غازي العتيبي: إن سوق التمور بمحافظة تربة يقع على مساحة ٤٠ ألف متر مربع، وإن قرار اعتماده جاء حرصاً من أمين الطائف على خدمة المحافظة وأهالي المحافظة، ودعماً منه لمثل هذه المشاريع التنموية، والتي لها أثر كبير في دعم المزارعين وتجار التمور، سواء على مستوى محافظة تربة، أو على مستوى المحافظات المجاورة لها، والتي تعتمد بشكل كبير على زراعة النخيل والتجارة بمحاصيلها .

وقدم "العتيبي" شكره وتقديره لأمين الطائف على دعمه المستمر للبلدية، وعلى اعتماده لسوق التمور بالمحافظة، والذي سيحدث نقلة نوعية بها.