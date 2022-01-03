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"الخارجية اليمنية" تدين قرصنة الحوثيين لسفينة شحن قبالة الحديدة

تحمل علم الإمارات وتقل معدات طبية

أعلنت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها أدانتها قرصنة الحوثيين لسفينة شحن قبالة الحديدة، تحمل علم الإمارات وتقل معدات طبية.
وأفادت مصادر من محافظة الحديدة للعربية، اليوم الاثنين، أن الميليشيات الحوثية عمدت إلى نقل أسلحة وعتاد إلى متن سفينة "روابي" التي خطفتها فجرًا.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن في وقت سابق اليوم أن سفينة شحن تعرضت للقرصنة والسطو من قبل ميليشيات الحوثي قبالة مدينة الحديدة.
وأوضح المتحدث الرسمي، العميد الركن تركي المالكي في بيان، أن سفينة "روابي" التي تحمل علم الإمارات تعرضت للقرصنة والاختطاف مساء أمس الأحد أثناء إبحارها مقابل محافظة الحديدة.
وأضاف أن السفينة كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى إلى ميناء جازان، وتحمل على متنها كامل المعدات الميدانية الخاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بالجزيرة بعد انتهاء مهمته.
وشدد المالكي على أن عملية القرصنة تمثل تهديدًا حقيقيًا لخطر الميليشيات الحوثية الإرهابية على حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

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"الخارجية اليمنية" تدين قرصنة الحوثيين لسفينة شحن قبالة الحديدة
سبق

أعلنت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها أدانتها قرصنة الحوثيين لسفينة شحن قبالة الحديدة، تحمل علم الإمارات وتقل معدات طبية.
وأفادت مصادر من محافظة الحديدة للعربية، اليوم الاثنين، أن الميليشيات الحوثية عمدت إلى نقل أسلحة وعتاد إلى متن سفينة "روابي" التي خطفتها فجرًا.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن في وقت سابق اليوم أن سفينة شحن تعرضت للقرصنة والسطو من قبل ميليشيات الحوثي قبالة مدينة الحديدة.
وأوضح المتحدث الرسمي، العميد الركن تركي المالكي في بيان، أن سفينة "روابي" التي تحمل علم الإمارات تعرضت للقرصنة والاختطاف مساء أمس الأحد أثناء إبحارها مقابل محافظة الحديدة.
وأضاف أن السفينة كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى إلى ميناء جازان، وتحمل على متنها كامل المعدات الميدانية الخاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بالجزيرة بعد انتهاء مهمته.
وشدد المالكي على أن عملية القرصنة تمثل تهديدًا حقيقيًا لخطر الميليشيات الحوثية الإرهابية على حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
05:10 PM

"الخارجية اليمنية" تدين قرصنة الحوثيين لسفينة شحن قبالة الحديدة

تحمل علم الإمارات وتقل معدات طبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها أدانتها قرصنة الحوثيين لسفينة شحن قبالة الحديدة، تحمل علم الإمارات وتقل معدات طبية.
وأفادت مصادر من محافظة الحديدة للعربية، اليوم الاثنين، أن الميليشيات الحوثية عمدت إلى نقل أسلحة وعتاد إلى متن سفينة "روابي" التي خطفتها فجرًا.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن في وقت سابق اليوم أن سفينة شحن تعرضت للقرصنة والسطو من قبل ميليشيات الحوثي قبالة مدينة الحديدة.
وأوضح المتحدث الرسمي، العميد الركن تركي المالكي في بيان، أن سفينة "روابي" التي تحمل علم الإمارات تعرضت للقرصنة والاختطاف مساء أمس الأحد أثناء إبحارها مقابل محافظة الحديدة.
وأضاف أن السفينة كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى إلى ميناء جازان، وتحمل على متنها كامل المعدات الميدانية الخاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بالجزيرة بعد انتهاء مهمته.
وشدد المالكي على أن عملية القرصنة تمثل تهديدًا حقيقيًا لخطر الميليشيات الحوثية الإرهابية على حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

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