"مدني جازان" تحذّر من تقلبات جوية تستمر إلى 8 مساءً

"الأرصاد" نبّهت من سحب ممطرة ورياح سطحية نشطة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر من التقلبات الجوية، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تصحب برياح سطحية نشطة؛ قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات: الداير بني مالك، وفيفا، وهروب، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.