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"مدني جازان" تحذّر من تقلبات جوية تستمر إلى 8 مساءً

"الأرصاد" نبّهت من سحب ممطرة ورياح سطحية نشطة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر من التقلبات الجوية، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تصحب برياح سطحية نشطة؛ قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات: الداير بني مالك، وفيفا، وهروب، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

مديرية الدفاع المدني منطقة جازان التقلبات الجوية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني جازان" تحذّر من تقلبات جوية تستمر إلى 8 مساءً
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر من التقلبات الجوية، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تصحب برياح سطحية نشطة؛ قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات: الداير بني مالك، وفيفا، وهروب، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
12:35 PM

"مدني جازان" تحذّر من تقلبات جوية تستمر إلى 8 مساءً

"الأرصاد" نبّهت من سحب ممطرة ورياح سطحية نشطة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر من التقلبات الجوية، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تصحب برياح سطحية نشطة؛ قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات: الداير بني مالك، وفيفا، وهروب، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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