مصر .. السيسي يغادر إلى تونس للمشاركة في القمة العربية

تناقش قضايا عدة بما فيها القضية الفلسطينية وأزمات المنطقة

غادر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؛ مطار القاهرة الدولي، اليوم، متوجهاً إلى تونس العاصمة؛ للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية المُقرر انعقادها اليوم وفق ما نقلته صحيفة "أخبار اليوم" شبه الرسمية.

وتنطلق في تونس، اليوم، أعمال الدورة العادية الثلاثين للقمة العربية بمشاركة الزعماء العرب، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، حيث تناقش القمة العربية قضايا عدة بما فيها القضية الفلسطينية والأزمات في اليمن وسوريا وليبيا.