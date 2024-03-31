النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصر .. السيسي يغادر إلى تونس للمشاركة في القمة العربية

تناقش قضايا عدة بما فيها القضية الفلسطينية وأزمات المنطقة

غادر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؛ مطار القاهرة الدولي، اليوم، متوجهاً إلى تونس العاصمة؛ للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية المُقرر انعقادها اليوم وفق ما نقلته صحيفة "أخبار اليوم" شبه الرسمية.

وتنطلق في تونس، اليوم، أعمال الدورة العادية الثلاثين للقمة العربية بمشاركة الزعماء العرب، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، حيث تناقش القمة العربية قضايا عدة بما فيها القضية الفلسطينية والأزمات في اليمن وسوريا وليبيا.

الملك سلمان في تونس قمة تونس القمة العربية الـ30 القمة العربية

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مصر .. السيسي يغادر إلى تونس للمشاركة في القمة العربية
سبق

غادر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؛ مطار القاهرة الدولي، اليوم، متوجهاً إلى تونس العاصمة؛ للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية المُقرر انعقادها اليوم وفق ما نقلته صحيفة "أخبار اليوم" شبه الرسمية.

وتنطلق في تونس، اليوم، أعمال الدورة العادية الثلاثين للقمة العربية بمشاركة الزعماء العرب، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، حيث تناقش القمة العربية قضايا عدة بما فيها القضية الفلسطينية والأزمات في اليمن وسوريا وليبيا.

31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
10:29 AM
اخر تعديل
31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
09:06 PM

مصر .. السيسي يغادر إلى تونس للمشاركة في القمة العربية

تناقش قضايا عدة بما فيها القضية الفلسطينية وأزمات المنطقة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
8,737

غادر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؛ مطار القاهرة الدولي، اليوم، متوجهاً إلى تونس العاصمة؛ للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية المُقرر انعقادها اليوم وفق ما نقلته صحيفة "أخبار اليوم" شبه الرسمية.

وتنطلق في تونس، اليوم، أعمال الدورة العادية الثلاثين للقمة العربية بمشاركة الزعماء العرب، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، حيث تناقش القمة العربية قضايا عدة بما فيها القضية الفلسطينية والأزمات في اليمن وسوريا وليبيا.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
19,918
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,178
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,053
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
29,877

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة