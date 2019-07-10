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"الصحة" تعلن تسجيل 3159 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 226486

السودان: 46 حالة إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع عدد المتعافين إلى 5277 حالة

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و8 وفيات، فيما تماثل للشفاء 77 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم، أن العدد الكلي للمصابين ارتفع إلى 10204 حالات، من بينها 649 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 5277 حالة.

السودان فيروس كورونا الجديد

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السودان: 46 حالة إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و8 وفيات، فيما تماثل للشفاء 77 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم، أن العدد الكلي للمصابين ارتفع إلى 10204 حالات، من بينها 649 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 5277 حالة.

10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441
02:27 PM

السودان: 46 حالة إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع عدد المتعافين إلى 5277 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و8 وفيات، فيما تماثل للشفاء 77 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم، أن العدد الكلي للمصابين ارتفع إلى 10204 حالات، من بينها 649 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 5277 حالة.

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