3 أنفاق ومهبط طائرات وحرارة 29°.. هذا هو مشروع "جسر الجمرات" الأضخم

تنظيم وتخصيص أماكن للخدمات.. النموذج في إدارة الحشود والقدرة 5 ملايين حاج

شهد جسر الجمرات على مدى عقود ماضية، العديد من التوسعات؛ إلا أن المشروع الأخير للجسر هو الأضخم والأكبر في التاريخ، ويعد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي نفّذتها المملكة؛ حيث بلغ طوله 950 مترًا وعرضه 80 مترًا.

ووفقًا للمواصفات؛ فإن أساسات المشروع قادرة على تحمل 12 طابقًا وخمسة ملايين حاج في المستقبل، إذا دعت الحاجة لذلك، ويرتفع الدور الواحد اثني عشر مترًا؛ فيما يتضمن ثلاثة أنفاق وأعمالًا إنشائية، مع إمكانية التطوير المستقبلي.

ويوفر المشروع 11 مدخلًا للجمرات، و12 مخرجًا في الاتجاهات الأربعة، إضافة إلى تزويده بمهبط لطائرات مروحية لحالات الطوارئ، ونظام تبريد متطور يعمل بنظام التكييف الصحراوي يضخ نوعًا من الرذاذ على الحجاج والمناطق المحيطة بالجمرات؛ مما يؤدي لخفض درجة الحرارة إلى نحو 29 درجة، وأنفاقًا أرضية.

ورافق مشروع تطوير جسر الجمرات، تنفيذ مشاريع جديدة في منطقة الجمرات، شملت: إعادة تنظيم المنطقة، وتسهيل عملية الدخول إلى الجسر عبر توزيعها على 6 اتجاهات منها 3 من الناحية الجنوبية و3 من الناحية الشمالية، وتنظيم الساحات المحيطة بجسر الجمرات لتفادي التجمعات بها، والسيطرة على ظاهرة الافتراش حول الجسر، إلى جانب مسارات الحجاج.

ولتحقيق أعلى درجات الأمن والسلامة، زُود المشروع بآلات تصوير تقنية مطورة موزعة في عدة أماكن ومتصلة بغرفة العمليات التي تشرف على الجسر والساحة المحيطة به؛ لمراقبة الوضع بصورة عامة، واتخاذ الإجراءات المناسبة وقت وقوع أي طارئ.

وقد ساعد المشروع على تنظيم وتخصيص الأماكن المناسبة للخدمات مثل: الأغذية، وأماكن الحلاقة، ودورات المياه، والخدمات الطبية والإسعافية، وقوات الدفاع المدني، والأمن العام، وقوات الطوارئ الخاصة.