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مذيعة في التلفزيون .. الضحية الثانية لكورونا من الإعلاميين المصريين

الوفاة الأولى الصحفي محمود رياض

نعت نقابة الإعلاميين المصريين برئاسة طارق سعدة، الصحفية رشا حلمي، بقطاع الأخبار في التلفزيون المصري، التي توفيت جراء إصابتها بكورونا، لتصبح ثاني ضحية للفيروس بين الصحفيين المصريين.
وقال نقيب الإعلاميين اليوم الثلاثاء: "فقدنا زميلة عزيزة كانت نموذجًا ومثالاً واضحًا للالتزام في العمل الإعلامي اللهم اغفر لها وارحمها واجعل أيام مرضها شفيعًا لها..رحم الله الزميلة. رشا حلمي وألهمنا وذويها الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".
وأول ضحية لفيروس كورونا بين الصحفيين المصريين كانت وفاة الصحفي المصري محمود رياض إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، في 28 أبريل الماضي، ليصبح أول ضحايا المرض الفتاك بين الصحفيين في البلاد.
ونعت نقابة الصحفيين المصرية الراحل، الذي كان يعمل بجريدة "الخميس"، مشيرة إلى أن 3 من بين أطفاله الأربعة مصابون بالمرض.

فيروس كورونا الجديد

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مذيعة في التلفزيون .. الضحية الثانية لكورونا من الإعلاميين المصريين
سبق

نعت نقابة الإعلاميين المصريين برئاسة طارق سعدة، الصحفية رشا حلمي، بقطاع الأخبار في التلفزيون المصري، التي توفيت جراء إصابتها بكورونا، لتصبح ثاني ضحية للفيروس بين الصحفيين المصريين.
وقال نقيب الإعلاميين اليوم الثلاثاء: "فقدنا زميلة عزيزة كانت نموذجًا ومثالاً واضحًا للالتزام في العمل الإعلامي اللهم اغفر لها وارحمها واجعل أيام مرضها شفيعًا لها..رحم الله الزميلة. رشا حلمي وألهمنا وذويها الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".
وأول ضحية لفيروس كورونا بين الصحفيين المصريين كانت وفاة الصحفي المصري محمود رياض إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، في 28 أبريل الماضي، ليصبح أول ضحايا المرض الفتاك بين الصحفيين في البلاد.
ونعت نقابة الصحفيين المصرية الراحل، الذي كان يعمل بجريدة "الخميس"، مشيرة إلى أن 3 من بين أطفاله الأربعة مصابون بالمرض.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
02:26 PM

مذيعة في التلفزيون .. الضحية الثانية لكورونا من الإعلاميين المصريين

الوفاة الأولى الصحفي محمود رياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نعت نقابة الإعلاميين المصريين برئاسة طارق سعدة، الصحفية رشا حلمي، بقطاع الأخبار في التلفزيون المصري، التي توفيت جراء إصابتها بكورونا، لتصبح ثاني ضحية للفيروس بين الصحفيين المصريين.
وقال نقيب الإعلاميين اليوم الثلاثاء: "فقدنا زميلة عزيزة كانت نموذجًا ومثالاً واضحًا للالتزام في العمل الإعلامي اللهم اغفر لها وارحمها واجعل أيام مرضها شفيعًا لها..رحم الله الزميلة. رشا حلمي وألهمنا وذويها الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".
وأول ضحية لفيروس كورونا بين الصحفيين المصريين كانت وفاة الصحفي المصري محمود رياض إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، في 28 أبريل الماضي، ليصبح أول ضحايا المرض الفتاك بين الصحفيين في البلاد.
ونعت نقابة الصحفيين المصرية الراحل، الذي كان يعمل بجريدة "الخميس"، مشيرة إلى أن 3 من بين أطفاله الأربعة مصابون بالمرض.

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