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أمطار غزيرة وعواصف مدمرة وعمليات إخلاء خلال الليل في أستراليا

انقطاع التيار الكهربائي وفيضانات وانهيارات أرضية

تستمر الأمطار الغزيرة والعواصف المدمّرة في إلحاق الدمار بشرقي أستراليا الذي اجتاحته حرائق الغابات، في ظل عمليات إخلاء خلال الليل وانقطاع التيار الكهربائي وفيضانات وانهيارات أرضية.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيراً لكامل منطقة الساحل الشرقي لولاية نيو ساوث ويلز، الذي تضمن تحذيراً من هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة التي تهدّد الحياة في أجزاءٍ من الولاية.

وكانت هناك عمليات إخلاء خلال الليل في عديد من الضواحي المنخفضة في مدينة سيدني عاصمة ولاية نيو ساوث ويلز، التي شهدت هطول الأمطار بكميات غزيرة لم تحدث منذ عام 1990.

ووفقاً للمكتب، فإنه على مدار الأيام الأربعة الماضية سقط 6ر391 ملليمتر من الأمطار على سيدني.

كما انقطعت الكهرباء عن 140 ألف منزل تقريبا خلال فترة الليل في سيدني والمناطق المحيطة بها، لكن تمّت استعادة التيار الكهربائي صباح اليوم.

أستراليا أمطار أستراليا حرائق أستراليا

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أمطار غزيرة وعواصف مدمرة وعمليات إخلاء خلال الليل في أستراليا
سبق

تستمر الأمطار الغزيرة والعواصف المدمّرة في إلحاق الدمار بشرقي أستراليا الذي اجتاحته حرائق الغابات، في ظل عمليات إخلاء خلال الليل وانقطاع التيار الكهربائي وفيضانات وانهيارات أرضية.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيراً لكامل منطقة الساحل الشرقي لولاية نيو ساوث ويلز، الذي تضمن تحذيراً من هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة التي تهدّد الحياة في أجزاءٍ من الولاية.

وكانت هناك عمليات إخلاء خلال الليل في عديد من الضواحي المنخفضة في مدينة سيدني عاصمة ولاية نيو ساوث ويلز، التي شهدت هطول الأمطار بكميات غزيرة لم تحدث منذ عام 1990.

ووفقاً للمكتب، فإنه على مدار الأيام الأربعة الماضية سقط 6ر391 ملليمتر من الأمطار على سيدني.

كما انقطعت الكهرباء عن 140 ألف منزل تقريبا خلال فترة الليل في سيدني والمناطق المحيطة بها، لكن تمّت استعادة التيار الكهربائي صباح اليوم.

10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
08:18 AM

أمطار غزيرة وعواصف مدمرة وعمليات إخلاء خلال الليل في أستراليا

انقطاع التيار الكهربائي وفيضانات وانهيارات أرضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تستمر الأمطار الغزيرة والعواصف المدمّرة في إلحاق الدمار بشرقي أستراليا الذي اجتاحته حرائق الغابات، في ظل عمليات إخلاء خلال الليل وانقطاع التيار الكهربائي وفيضانات وانهيارات أرضية.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيراً لكامل منطقة الساحل الشرقي لولاية نيو ساوث ويلز، الذي تضمن تحذيراً من هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة التي تهدّد الحياة في أجزاءٍ من الولاية.

وكانت هناك عمليات إخلاء خلال الليل في عديد من الضواحي المنخفضة في مدينة سيدني عاصمة ولاية نيو ساوث ويلز، التي شهدت هطول الأمطار بكميات غزيرة لم تحدث منذ عام 1990.

ووفقاً للمكتب، فإنه على مدار الأيام الأربعة الماضية سقط 6ر391 ملليمتر من الأمطار على سيدني.

كما انقطعت الكهرباء عن 140 ألف منزل تقريبا خلال فترة الليل في سيدني والمناطق المحيطة بها، لكن تمّت استعادة التيار الكهربائي صباح اليوم.

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