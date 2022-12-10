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استطلاع: ما يبحث عنه الألمان وما يفضله السعوديون في شريك الحياة!

توصل استطلاع رأي اليوم السبت 9 ديسمبر 2017، أن الشخصية من أهم الأمور التي يراعيها الألمان عند اختيار شركاء حياتهم، وفي المقابل، جاء المظهر في المرتبة الأولى عند اختيار شريكة الحياة في السعودية، فيما جاءت الشخصية والمظهر في مرتبة متساوية لدى الرجال في إندونيسيا.

وحسب موقع إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، أجرى معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي، الاستطلاع في 20 دولة من بينها ألمانيا، حيث طرح على المشاركين فيه ست صفات لترتيبها بحسب أهميتها بالنسبة لهم عند اختيار شريك الحياة، وهي بجانب الشخصية، روح الدعابة والذكاء والاهتمامات المشتركة والمظهر والمال.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن الشخصية جاءت في المرتبة الأولى لدى 56 % من النساء و51 % من الرجال في ألمانيا عند اختيار شريك الحياة، وتبين أيضًا أن الشخصية من أهم الصفات التي تبحث عنها النساء عند اختيار شريك الحياة. ومثلت هذه الصفة أهمية كبرى بالنسبة للنساء في الدول الاسكندنافية، السويد والدنمارك والنرويج، بنسب 73 % و69 % و66 %.

في المقابل، تختلف الصورة بالنسبة للرجال في فيتنام والسعودية، حيث جاء المظهر في المرتبة الأولى عند اختيار شريكة الحياة بنسبة 44 % في فيتنام، و35 % منهم في السعودية. وجاءت الشخصية والمظهر في مرتبة متساوية كأهم صفة مطلوبة عند البحث عن شريكة الحياة لدى الرجال في إندونيسيا (35 % لكلاهما).

وبوجه عام أظهر الاستطلاع أن الرجال أكثر اهتمامًا من النساء بالمظهر، عند البحث عن شريك الحياة.

وأشار "دويتشه فيله" إلى أن تفضيل الرجال للمظهر في اختيار شريك الحياة عن النساء أمر شائع، وانعكس في عددٍ من الاستطلاعات السابقة. وبوجه عام يؤدي المظهر دورًا مهمًا عند اختيار شريك الحياة، حيث أظهرت دراسات سابقة أن النساء يشعرن بانجذاب أكثر للرجال الذين يشبهون آباءهن، بينما يشعر الرجال بانجذاب أكبر للنساء اللاتي تشبهن أمهاتهم.

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استطلاع: ما يبحث عنه الألمان وما يفضله السعوديون في شريك الحياة!
سبق

توصل استطلاع رأي اليوم السبت 9 ديسمبر 2017، أن الشخصية من أهم الأمور التي يراعيها الألمان عند اختيار شركاء حياتهم، وفي المقابل، جاء المظهر في المرتبة الأولى عند اختيار شريكة الحياة في السعودية، فيما جاءت الشخصية والمظهر في مرتبة متساوية لدى الرجال في إندونيسيا.

وحسب موقع إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، أجرى معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي، الاستطلاع في 20 دولة من بينها ألمانيا، حيث طرح على المشاركين فيه ست صفات لترتيبها بحسب أهميتها بالنسبة لهم عند اختيار شريك الحياة، وهي بجانب الشخصية، روح الدعابة والذكاء والاهتمامات المشتركة والمظهر والمال.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن الشخصية جاءت في المرتبة الأولى لدى 56 % من النساء و51 % من الرجال في ألمانيا عند اختيار شريك الحياة، وتبين أيضًا أن الشخصية من أهم الصفات التي تبحث عنها النساء عند اختيار شريك الحياة. ومثلت هذه الصفة أهمية كبرى بالنسبة للنساء في الدول الاسكندنافية، السويد والدنمارك والنرويج، بنسب 73 % و69 % و66 %.

في المقابل، تختلف الصورة بالنسبة للرجال في فيتنام والسعودية، حيث جاء المظهر في المرتبة الأولى عند اختيار شريكة الحياة بنسبة 44 % في فيتنام، و35 % منهم في السعودية. وجاءت الشخصية والمظهر في مرتبة متساوية كأهم صفة مطلوبة عند البحث عن شريكة الحياة لدى الرجال في إندونيسيا (35 % لكلاهما).

وبوجه عام أظهر الاستطلاع أن الرجال أكثر اهتمامًا من النساء بالمظهر، عند البحث عن شريك الحياة.

وأشار "دويتشه فيله" إلى أن تفضيل الرجال للمظهر في اختيار شريك الحياة عن النساء أمر شائع، وانعكس في عددٍ من الاستطلاعات السابقة. وبوجه عام يؤدي المظهر دورًا مهمًا عند اختيار شريك الحياة، حيث أظهرت دراسات سابقة أن النساء يشعرن بانجذاب أكثر للرجال الذين يشبهون آباءهن، بينما يشعر الرجال بانجذاب أكبر للنساء اللاتي تشبهن أمهاتهم.

09 ديسمبر 2017 - 21 ربيع الأول 1439
10:24 PM

استطلاع: ما يبحث عنه الألمان وما يفضله السعوديون في شريك الحياة!

A A A
أيمن حسن - الرياض
13
16,009

توصل استطلاع رأي اليوم السبت 9 ديسمبر 2017، أن الشخصية من أهم الأمور التي يراعيها الألمان عند اختيار شركاء حياتهم، وفي المقابل، جاء المظهر في المرتبة الأولى عند اختيار شريكة الحياة في السعودية، فيما جاءت الشخصية والمظهر في مرتبة متساوية لدى الرجال في إندونيسيا.

وحسب موقع إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، أجرى معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي، الاستطلاع في 20 دولة من بينها ألمانيا، حيث طرح على المشاركين فيه ست صفات لترتيبها بحسب أهميتها بالنسبة لهم عند اختيار شريك الحياة، وهي بجانب الشخصية، روح الدعابة والذكاء والاهتمامات المشتركة والمظهر والمال.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن الشخصية جاءت في المرتبة الأولى لدى 56 % من النساء و51 % من الرجال في ألمانيا عند اختيار شريك الحياة، وتبين أيضًا أن الشخصية من أهم الصفات التي تبحث عنها النساء عند اختيار شريك الحياة. ومثلت هذه الصفة أهمية كبرى بالنسبة للنساء في الدول الاسكندنافية، السويد والدنمارك والنرويج، بنسب 73 % و69 % و66 %.

في المقابل، تختلف الصورة بالنسبة للرجال في فيتنام والسعودية، حيث جاء المظهر في المرتبة الأولى عند اختيار شريكة الحياة بنسبة 44 % في فيتنام، و35 % منهم في السعودية. وجاءت الشخصية والمظهر في مرتبة متساوية كأهم صفة مطلوبة عند البحث عن شريكة الحياة لدى الرجال في إندونيسيا (35 % لكلاهما).

وبوجه عام أظهر الاستطلاع أن الرجال أكثر اهتمامًا من النساء بالمظهر، عند البحث عن شريك الحياة.

وأشار "دويتشه فيله" إلى أن تفضيل الرجال للمظهر في اختيار شريك الحياة عن النساء أمر شائع، وانعكس في عددٍ من الاستطلاعات السابقة. وبوجه عام يؤدي المظهر دورًا مهمًا عند اختيار شريك الحياة، حيث أظهرت دراسات سابقة أن النساء يشعرن بانجذاب أكثر للرجال الذين يشبهون آباءهن، بينما يشعر الرجال بانجذاب أكبر للنساء اللاتي تشبهن أمهاتهم.

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