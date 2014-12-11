غارات التحالف الدقيقة تصطاد قياديًّا حوثيًّا وعددًا من مرافقيه بتعز

مصرع "القعود" و4 آخرين إثر قصف مدفعي استهدف المليشيا الإرهابية

لَقِيَ قياديان من مليشيات الحوثي الموالية لإيران ومرافقيهم، مصرعهم في محافظتيْ صعدة شمالي اليمن، وتعز جنوبي صنعاء.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"؛ فإن قائد ‎كتيبة التدخل السريع، القيادي الحوثي ‎جعفر عبدالله ‎هبره، وعددًا من مرافقيه، لقوا مصرعهم في غارة دقيقة من مقاتلات التحالف العربي في ‎جبهة كتاف بمحافظة ‎صعدة.

كما قُتل وجرح 7 من مليشيات الحوثي، من بينهم القيادي محمد القعود، غربي مدينة تعز.

وقُتل القعود و4 من مرافقيه، وأصيب اثنان آخران؛ إثر قصف مدفعي للجيش، استهدف آلية تابعة لمليشيات الحوثي الموالية لإيران، في منطقة البحابح باتجاه الربيعي.

ودارت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني اليمني ومليشيات الحوثي في منطقة حرز بمديرية حيفان جنوب شرقي تعز، عقب التصدي لهجوم شنته المليشيات بهدف السيطرة على بعض المواقع في قطاع "الهجمة" و"العذير".

وتكبّدت مليشيات الحوثي خلال المواجهات، 3 قتلى وعددًا من الجرحى وتدمير آليتين؛ في حين قُتل شخص وجُرِح اثنان آخران من قوات المقاومة.