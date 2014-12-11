النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

غارات التحالف الدقيقة تصطاد قياديًّا حوثيًّا وعددًا من مرافقيه بتعز

مصرع "القعود" و4 آخرين إثر قصف مدفعي استهدف المليشيا الإرهابية

لَقِيَ قياديان من مليشيات الحوثي الموالية لإيران ومرافقيهم، مصرعهم في محافظتيْ صعدة شمالي اليمن، وتعز جنوبي صنعاء.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"؛ فإن قائد ‎كتيبة التدخل السريع، القيادي الحوثي ‎جعفر عبدالله ‎هبره، وعددًا من مرافقيه، لقوا مصرعهم في غارة دقيقة من مقاتلات التحالف العربي في ‎جبهة كتاف بمحافظة ‎صعدة.

كما قُتل وجرح 7 من مليشيات الحوثي، من بينهم القيادي محمد القعود، غربي مدينة تعز.

وقُتل القعود و4 من مرافقيه، وأصيب اثنان آخران؛ إثر قصف مدفعي للجيش، استهدف آلية تابعة لمليشيات الحوثي الموالية لإيران، في منطقة البحابح باتجاه الربيعي.

ودارت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني اليمني ومليشيات الحوثي في منطقة حرز بمديرية حيفان جنوب شرقي تعز، عقب التصدي لهجوم شنته المليشيات بهدف السيطرة على بعض المواقع في قطاع "الهجمة" و"العذير".

وتكبّدت مليشيات الحوثي خلال المواجهات، 3 قتلى وعددًا من الجرحى وتدمير آليتين؛ في حين قُتل شخص وجُرِح اثنان آخران من قوات المقاومة.

مليشيات الحوثي اليمن

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
غارات التحالف الدقيقة تصطاد قياديًّا حوثيًّا وعددًا من مرافقيه بتعز
سبق

لَقِيَ قياديان من مليشيات الحوثي الموالية لإيران ومرافقيهم، مصرعهم في محافظتيْ صعدة شمالي اليمن، وتعز جنوبي صنعاء.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"؛ فإن قائد ‎كتيبة التدخل السريع، القيادي الحوثي ‎جعفر عبدالله ‎هبره، وعددًا من مرافقيه، لقوا مصرعهم في غارة دقيقة من مقاتلات التحالف العربي في ‎جبهة كتاف بمحافظة ‎صعدة.

كما قُتل وجرح 7 من مليشيات الحوثي، من بينهم القيادي محمد القعود، غربي مدينة تعز.

وقُتل القعود و4 من مرافقيه، وأصيب اثنان آخران؛ إثر قصف مدفعي للجيش، استهدف آلية تابعة لمليشيات الحوثي الموالية لإيران، في منطقة البحابح باتجاه الربيعي.

ودارت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني اليمني ومليشيات الحوثي في منطقة حرز بمديرية حيفان جنوب شرقي تعز، عقب التصدي لهجوم شنته المليشيات بهدف السيطرة على بعض المواقع في قطاع "الهجمة" و"العذير".

وتكبّدت مليشيات الحوثي خلال المواجهات، 3 قتلى وعددًا من الجرحى وتدمير آليتين؛ في حين قُتل شخص وجُرِح اثنان آخران من قوات المقاومة.

11 ديسمبر 2019 - 14 ربيع الآخر 1441
09:16 AM

غارات التحالف الدقيقة تصطاد قياديًّا حوثيًّا وعددًا من مرافقيه بتعز

مصرع "القعود" و4 آخرين إثر قصف مدفعي استهدف المليشيا الإرهابية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,122

لَقِيَ قياديان من مليشيات الحوثي الموالية لإيران ومرافقيهم، مصرعهم في محافظتيْ صعدة شمالي اليمن، وتعز جنوبي صنعاء.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"؛ فإن قائد ‎كتيبة التدخل السريع، القيادي الحوثي ‎جعفر عبدالله ‎هبره، وعددًا من مرافقيه، لقوا مصرعهم في غارة دقيقة من مقاتلات التحالف العربي في ‎جبهة كتاف بمحافظة ‎صعدة.

كما قُتل وجرح 7 من مليشيات الحوثي، من بينهم القيادي محمد القعود، غربي مدينة تعز.

وقُتل القعود و4 من مرافقيه، وأصيب اثنان آخران؛ إثر قصف مدفعي للجيش، استهدف آلية تابعة لمليشيات الحوثي الموالية لإيران، في منطقة البحابح باتجاه الربيعي.

ودارت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني اليمني ومليشيات الحوثي في منطقة حرز بمديرية حيفان جنوب شرقي تعز، عقب التصدي لهجوم شنته المليشيات بهدف السيطرة على بعض المواقع في قطاع "الهجمة" و"العذير".

وتكبّدت مليشيات الحوثي خلال المواجهات، 3 قتلى وعددًا من الجرحى وتدمير آليتين؛ في حين قُتل شخص وجُرِح اثنان آخران من قوات المقاومة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,015
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,105
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,442
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,861

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة