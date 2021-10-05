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"المطيرى" يستقبل الرئيس الجديد لهيئة الأمر بالمعروف بالأفلاج

دشن حملتي "بلدًا آمنًا" و"الخوارج شرار الخلق" فى المحافظة

استقبل محافظ الأفلاج المكلف عبدالله بن غالب المطيري، في مقر المحافظة؛ رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فى محافظة الأفلاج عبدالله بن عبد العزيز آل خريف بمناسبة تكليفه برئاسة هيئة المحافظة.

وأشاد المحافظ المكلف بعد تدشينه حملتي "بلدًا آمنًا" و"الخوارج شرار الخلق" في مقر المحافظة، بالدور الذي تقوم به الهيئة في توعية المجتمع.

يشار إلى أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد أطلقت حملتي "بلدًا آمنًا" و"الخوارج شرار الخلق" التي تهدف إلى توعية المجتمع وتحذيره من الأفكار الضالة والمنحرفة، وقد لاقت إقبالاً واسعاً من المجتمع.

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"المطيرى" يستقبل الرئيس الجديد لهيئة الأمر بالمعروف بالأفلاج
سبق

استقبل محافظ الأفلاج المكلف عبدالله بن غالب المطيري، في مقر المحافظة؛ رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فى محافظة الأفلاج عبدالله بن عبد العزيز آل خريف بمناسبة تكليفه برئاسة هيئة المحافظة.

وأشاد المحافظ المكلف بعد تدشينه حملتي "بلدًا آمنًا" و"الخوارج شرار الخلق" في مقر المحافظة، بالدور الذي تقوم به الهيئة في توعية المجتمع.

يشار إلى أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد أطلقت حملتي "بلدًا آمنًا" و"الخوارج شرار الخلق" التي تهدف إلى توعية المجتمع وتحذيره من الأفكار الضالة والمنحرفة، وقد لاقت إقبالاً واسعاً من المجتمع.

05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443
10:11 PM

"المطيرى" يستقبل الرئيس الجديد لهيئة الأمر بالمعروف بالأفلاج

دشن حملتي "بلدًا آمنًا" و"الخوارج شرار الخلق" فى المحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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استقبل محافظ الأفلاج المكلف عبدالله بن غالب المطيري، في مقر المحافظة؛ رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فى محافظة الأفلاج عبدالله بن عبد العزيز آل خريف بمناسبة تكليفه برئاسة هيئة المحافظة.

وأشاد المحافظ المكلف بعد تدشينه حملتي "بلدًا آمنًا" و"الخوارج شرار الخلق" في مقر المحافظة، بالدور الذي تقوم به الهيئة في توعية المجتمع.

يشار إلى أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد أطلقت حملتي "بلدًا آمنًا" و"الخوارج شرار الخلق" التي تهدف إلى توعية المجتمع وتحذيره من الأفكار الضالة والمنحرفة، وقد لاقت إقبالاً واسعاً من المجتمع.

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