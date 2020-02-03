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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8112.69 نقطة

بتداولات تجاوزت 3.8 مليارات ريال لأكثر من 150 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 44.82 نقطة ليقفل عند مستوى 8112.69 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 150 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 180 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 79 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 103 على تراجع.

وكانت أسهم شركات عسير، الجوف، وأسمنت تبوك، وأسيج، ونادك الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات مجموعة السريع، وعطاء، والمصافي، وأسواق المزرعة، وأسمنت أم القرى فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.13% و 4.21%.

وكانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، وأرامكو السعودية، والراجحي، والتعمير هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، وسابك، واس تي سي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 212.19 نقطة ليقفل عند مستوى 7437.14 نقطة، وبتداولات تجاوزت 12 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 250 ألف سهم تقاسمتها 854 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8112.69 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 44.82 نقطة ليقفل عند مستوى 8112.69 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 150 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 180 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 79 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 103 على تراجع.

وكانت أسهم شركات عسير، الجوف، وأسمنت تبوك، وأسيج، ونادك الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات مجموعة السريع، وعطاء، والمصافي، وأسواق المزرعة، وأسمنت أم القرى فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.13% و 4.21%.

وكانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، وأرامكو السعودية، والراجحي، والتعمير هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، وسابك، واس تي سي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 212.19 نقطة ليقفل عند مستوى 7437.14 نقطة، وبتداولات تجاوزت 12 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 250 ألف سهم تقاسمتها 854 صفقة.

03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
04:38 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8112.69 نقطة

بتداولات تجاوزت 3.8 مليارات ريال لأكثر من 150 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 44.82 نقطة ليقفل عند مستوى 8112.69 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 150 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 180 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 79 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 103 على تراجع.

وكانت أسهم شركات عسير، الجوف، وأسمنت تبوك، وأسيج، ونادك الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات مجموعة السريع، وعطاء، والمصافي، وأسواق المزرعة، وأسمنت أم القرى فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.13% و 4.21%.

وكانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، وأرامكو السعودية، والراجحي، والتعمير هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، وسابك، واس تي سي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 212.19 نقطة ليقفل عند مستوى 7437.14 نقطة، وبتداولات تجاوزت 12 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 250 ألف سهم تقاسمتها 854 صفقة.

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