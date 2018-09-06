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بلدية "بارق" عن شكوى طرق "سد عامر": لم نتجاهل مطالب الأهالي

رئيسها لـ"سبق": نعمل وفق الإمكانات المتاحة واعتمدنا بعضها للترسية

أكد رئيس بلدية بارق، أحمد بن عوض البارقي، أنه لم يتم تجاهل مطالب أهالي "سد عامر" بخصوص مطالبهم حول الطرقات.

وقال لـ"سبق": إن البلدية تعمل وفق الإمكانيات المتاحة، واعتمدنا بعض الطرق ضمن مشروع مبادرات هذا العام للسفلتة وهي تحت إجراءات الترسية.

وكان أهالي قرى سد عامر قد اشتكوا من تجاهل بلدية "بارق" والجهات ذات العلاقة لمطالبهم؛ على حد قولهم.

وقال علي بن محمد الشهري: إن أهالي سد عامر يعانون من وعورة الطرق وتجاهل مطالبات السكان بتمهيدها وسفلتتها منذ عام 1420هـ.

وأضاف أن السكان اضطروا إلى فتح الطرق وتمهيدها على حسابهم الخاص؛ في إجراء يهدف إلى سهولة تنقلهم ووصول الطلاب والطالبات إلى مدارسهم؛ في ظل تهميش البلدية لقراهم وعدم مساواتها بالقرى التي تحيط بهم من كل جانب.

وقال محمد علي حسن الشهري: إن وعورة الطريق وخاصة بعد هطول الأمطار دفعت به وبغيره إلى المبيت خارج منازلهم؛ في ظل تعذر الوصول إليها، وأنهم عادة ما يقومون بردمها وتمهيدها؛ إلا أنها سرعان ما تعود لحالها السابق بفعل الأمطار والسيول؛ مما يستدعي سفلتتها وتصريف السيول عنها.

ودعا الجهات المعنية إلى مساواة سكان "سد عامر" ببقية سكان القرى والهجر المجاورة، وقال إن المسافة لا تتجاوز الثلاثة كيلو مترات.

وأكد كل من فهد حسن الشهري وتركي الشهري، أن سد عامر محروم من الخدمات التي يُفترض من البلدية تقديمها، وأن المواطنين هم مَن قام بفتح طريق دائري تتفرع منه عدة طرق على حسابهم الخاص.

وأشارا إلى أن السكان في كل مرة يطالبون البلدية بتمهيد تلك الطرق التي أحدثوها -وخصوصاً بعد هطول الأمطار- يقابلون بالرفض بدون سبب يُذكر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بلدية "بارق" عن شكوى طرق "سد عامر": لم نتجاهل مطالب الأهالي
سبق

أكد رئيس بلدية بارق، أحمد بن عوض البارقي، أنه لم يتم تجاهل مطالب أهالي "سد عامر" بخصوص مطالبهم حول الطرقات.

وقال لـ"سبق": إن البلدية تعمل وفق الإمكانيات المتاحة، واعتمدنا بعض الطرق ضمن مشروع مبادرات هذا العام للسفلتة وهي تحت إجراءات الترسية.

وكان أهالي قرى سد عامر قد اشتكوا من تجاهل بلدية "بارق" والجهات ذات العلاقة لمطالبهم؛ على حد قولهم.

وقال علي بن محمد الشهري: إن أهالي سد عامر يعانون من وعورة الطرق وتجاهل مطالبات السكان بتمهيدها وسفلتتها منذ عام 1420هـ.

وأضاف أن السكان اضطروا إلى فتح الطرق وتمهيدها على حسابهم الخاص؛ في إجراء يهدف إلى سهولة تنقلهم ووصول الطلاب والطالبات إلى مدارسهم؛ في ظل تهميش البلدية لقراهم وعدم مساواتها بالقرى التي تحيط بهم من كل جانب.

وقال محمد علي حسن الشهري: إن وعورة الطريق وخاصة بعد هطول الأمطار دفعت به وبغيره إلى المبيت خارج منازلهم؛ في ظل تعذر الوصول إليها، وأنهم عادة ما يقومون بردمها وتمهيدها؛ إلا أنها سرعان ما تعود لحالها السابق بفعل الأمطار والسيول؛ مما يستدعي سفلتتها وتصريف السيول عنها.

ودعا الجهات المعنية إلى مساواة سكان "سد عامر" ببقية سكان القرى والهجر المجاورة، وقال إن المسافة لا تتجاوز الثلاثة كيلو مترات.

وأكد كل من فهد حسن الشهري وتركي الشهري، أن سد عامر محروم من الخدمات التي يُفترض من البلدية تقديمها، وأن المواطنين هم مَن قام بفتح طريق دائري تتفرع منه عدة طرق على حسابهم الخاص.

وأشارا إلى أن السكان في كل مرة يطالبون البلدية بتمهيد تلك الطرق التي أحدثوها -وخصوصاً بعد هطول الأمطار- يقابلون بالرفض بدون سبب يُذكر.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
12:12 PM

بلدية "بارق" عن شكوى طرق "سد عامر": لم نتجاهل مطالب الأهالي

رئيسها لـ"سبق": نعمل وفق الإمكانات المتاحة واعتمدنا بعضها للترسية

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محمد طيران - عسير
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أكد رئيس بلدية بارق، أحمد بن عوض البارقي، أنه لم يتم تجاهل مطالب أهالي "سد عامر" بخصوص مطالبهم حول الطرقات.

وقال لـ"سبق": إن البلدية تعمل وفق الإمكانيات المتاحة، واعتمدنا بعض الطرق ضمن مشروع مبادرات هذا العام للسفلتة وهي تحت إجراءات الترسية.

وكان أهالي قرى سد عامر قد اشتكوا من تجاهل بلدية "بارق" والجهات ذات العلاقة لمطالبهم؛ على حد قولهم.

وقال علي بن محمد الشهري: إن أهالي سد عامر يعانون من وعورة الطرق وتجاهل مطالبات السكان بتمهيدها وسفلتتها منذ عام 1420هـ.

وأضاف أن السكان اضطروا إلى فتح الطرق وتمهيدها على حسابهم الخاص؛ في إجراء يهدف إلى سهولة تنقلهم ووصول الطلاب والطالبات إلى مدارسهم؛ في ظل تهميش البلدية لقراهم وعدم مساواتها بالقرى التي تحيط بهم من كل جانب.

وقال محمد علي حسن الشهري: إن وعورة الطريق وخاصة بعد هطول الأمطار دفعت به وبغيره إلى المبيت خارج منازلهم؛ في ظل تعذر الوصول إليها، وأنهم عادة ما يقومون بردمها وتمهيدها؛ إلا أنها سرعان ما تعود لحالها السابق بفعل الأمطار والسيول؛ مما يستدعي سفلتتها وتصريف السيول عنها.

ودعا الجهات المعنية إلى مساواة سكان "سد عامر" ببقية سكان القرى والهجر المجاورة، وقال إن المسافة لا تتجاوز الثلاثة كيلو مترات.

وأكد كل من فهد حسن الشهري وتركي الشهري، أن سد عامر محروم من الخدمات التي يُفترض من البلدية تقديمها، وأن المواطنين هم مَن قام بفتح طريق دائري تتفرع منه عدة طرق على حسابهم الخاص.

وأشارا إلى أن السكان في كل مرة يطالبون البلدية بتمهيد تلك الطرق التي أحدثوها -وخصوصاً بعد هطول الأمطار- يقابلون بالرفض بدون سبب يُذكر.

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