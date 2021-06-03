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حفر الباطن.. الإطاحة بمطلوب في قضايا جنائية صدر بحقه أمر قبض من المحكمة

من أرباب السوابق.. ارتكب جرائم اعتداء على الأموال وسرقة 5 مركبات وقطع غيار

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد بن شار الشهري، بأن المتابعة الأمنية للمطلوبين في القضايا الجنائية، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة محافظة حفر الباطن، من الاستدلال على أحد المطلوبين الصادر بحقه أمر قبض من محكمة حفر الباطن، والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع، ومن أرباب السوابق؛ لقيامه بإطلاق النار وارتكاب عدد من جرائم الاعتداء على الأموال، منها سرقة (5) مركبات وقطع غيار سيارات تقدر قيمتها بمبلغ (50.000) ريال.

وعند تحرك دورية الأمن من الموقع بعد استكمال إجراءات القبض على المطلوب أمنيًّا، تَعرضت لاصطدام متعمد من مركبة أخرى، وقام المقبوض عليه بالقفز من دورية الأمن وهي في حالة سير؛ مما نتج عنه تعرضه لإصابات متفرقة من جسده، ولجوئه إلى أحد المنازل المجاورة.

وقد جرى إسعاف المتهم في حينه، والتحفظ عليه وإيقاف سائق المركبة الذي قام بصدم دورية الأمن، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالة القضية إلى فرع النيابة العامة.

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حفر الباطن.. الإطاحة بمطلوب في قضايا جنائية صدر بحقه أمر قبض من المحكمة
سبق

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد بن شار الشهري، بأن المتابعة الأمنية للمطلوبين في القضايا الجنائية، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة محافظة حفر الباطن، من الاستدلال على أحد المطلوبين الصادر بحقه أمر قبض من محكمة حفر الباطن، والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع، ومن أرباب السوابق؛ لقيامه بإطلاق النار وارتكاب عدد من جرائم الاعتداء على الأموال، منها سرقة (5) مركبات وقطع غيار سيارات تقدر قيمتها بمبلغ (50.000) ريال.

وعند تحرك دورية الأمن من الموقع بعد استكمال إجراءات القبض على المطلوب أمنيًّا، تَعرضت لاصطدام متعمد من مركبة أخرى، وقام المقبوض عليه بالقفز من دورية الأمن وهي في حالة سير؛ مما نتج عنه تعرضه لإصابات متفرقة من جسده، ولجوئه إلى أحد المنازل المجاورة.

وقد جرى إسعاف المتهم في حينه، والتحفظ عليه وإيقاف سائق المركبة الذي قام بصدم دورية الأمن، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالة القضية إلى فرع النيابة العامة.

03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442
08:28 AM

حفر الباطن.. الإطاحة بمطلوب في قضايا جنائية صدر بحقه أمر قبض من المحكمة

من أرباب السوابق.. ارتكب جرائم اعتداء على الأموال وسرقة 5 مركبات وقطع غيار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد بن شار الشهري، بأن المتابعة الأمنية للمطلوبين في القضايا الجنائية، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة محافظة حفر الباطن، من الاستدلال على أحد المطلوبين الصادر بحقه أمر قبض من محكمة حفر الباطن، والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع، ومن أرباب السوابق؛ لقيامه بإطلاق النار وارتكاب عدد من جرائم الاعتداء على الأموال، منها سرقة (5) مركبات وقطع غيار سيارات تقدر قيمتها بمبلغ (50.000) ريال.

وعند تحرك دورية الأمن من الموقع بعد استكمال إجراءات القبض على المطلوب أمنيًّا، تَعرضت لاصطدام متعمد من مركبة أخرى، وقام المقبوض عليه بالقفز من دورية الأمن وهي في حالة سير؛ مما نتج عنه تعرضه لإصابات متفرقة من جسده، ولجوئه إلى أحد المنازل المجاورة.

وقد جرى إسعاف المتهم في حينه، والتحفظ عليه وإيقاف سائق المركبة الذي قام بصدم دورية الأمن، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالة القضية إلى فرع النيابة العامة.

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