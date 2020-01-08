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تعرّف على قائمة جنسيات ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة

كان على متنها 167 راكبًا "70 رجلًا و81 امرأة و15 طفلًا"

أفادت مؤسسة الطيران الإيرانية، اليوم الأربعاء، بأن غالبية ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة إيرانيون.

وأضاف البيان أن الطائرة كان على متنها 167 راكبًا، بينهم 70 رجلًا و81 امرأة و15 طفلًا، إضافة إلى 9 أفراد من طاقم الطائرة.

من جهتها، وبحسب "روسيا اليوم" أشارت منظمة الطوارئ الإيرانية، إلى أن 145 راكبًا على متن الطائرة الأوكرانية يحملون الجنسية الإيرانية، وأن الطائرة تأخرت ساعة واحدة عن موعد إقلاعها.

وكان التلفزيون الإيراني، قد أعلن مصرع جميع الركاب جراء تحطم الطائرة بعد دقائق على إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران.

مؤسسة الطيران الإيرانية الطائرة الأوكرانية المنكوبة تحطم طائرة أوكرانية

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تعرّف على قائمة جنسيات ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة
سبق

أفادت مؤسسة الطيران الإيرانية، اليوم الأربعاء، بأن غالبية ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة إيرانيون.

وأضاف البيان أن الطائرة كان على متنها 167 راكبًا، بينهم 70 رجلًا و81 امرأة و15 طفلًا، إضافة إلى 9 أفراد من طاقم الطائرة.

من جهتها، وبحسب "روسيا اليوم" أشارت منظمة الطوارئ الإيرانية، إلى أن 145 راكبًا على متن الطائرة الأوكرانية يحملون الجنسية الإيرانية، وأن الطائرة تأخرت ساعة واحدة عن موعد إقلاعها.

وكان التلفزيون الإيراني، قد أعلن مصرع جميع الركاب جراء تحطم الطائرة بعد دقائق على إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران.

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
10:50 AM

تعرّف على قائمة جنسيات ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة

كان على متنها 167 راكبًا "70 رجلًا و81 امرأة و15 طفلًا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت مؤسسة الطيران الإيرانية، اليوم الأربعاء، بأن غالبية ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة إيرانيون.

وأضاف البيان أن الطائرة كان على متنها 167 راكبًا، بينهم 70 رجلًا و81 امرأة و15 طفلًا، إضافة إلى 9 أفراد من طاقم الطائرة.

من جهتها، وبحسب "روسيا اليوم" أشارت منظمة الطوارئ الإيرانية، إلى أن 145 راكبًا على متن الطائرة الأوكرانية يحملون الجنسية الإيرانية، وأن الطائرة تأخرت ساعة واحدة عن موعد إقلاعها.

وكان التلفزيون الإيراني، قد أعلن مصرع جميع الركاب جراء تحطم الطائرة بعد دقائق على إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران.

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