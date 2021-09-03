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شرطة المدينة تضبط شخصين ظهرا في فيديو يتباهيان بتصوير "وعل" بعد ذبحه

اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالة القضية لدائرة النيابة العامة

صرح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة مهد الذهب بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي تمكّنت من تحديد هوية وضبط شخصين ظهرا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يتباهيان بتصوير كائن فطري "وعل"، بعد قيامهما بذبحه وتوثيق ذلك ونشره.

وقال "القحطاني": تبين أنهما مواطنان في العقد الرابع من العمر، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالة القضية لدائرة النيابة العامة.

وأوضح أن عقوبة صيد الوعل هي غرامة تبلغ (60,000) ريال، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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شرطة المدينة تضبط شخصين ظهرا في فيديو يتباهيان بتصوير "وعل" بعد ذبحه
سبق

صرح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة مهد الذهب بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي تمكّنت من تحديد هوية وضبط شخصين ظهرا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يتباهيان بتصوير كائن فطري "وعل"، بعد قيامهما بذبحه وتوثيق ذلك ونشره.

وقال "القحطاني": تبين أنهما مواطنان في العقد الرابع من العمر، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالة القضية لدائرة النيابة العامة.

وأوضح أن عقوبة صيد الوعل هي غرامة تبلغ (60,000) ريال، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443
05:47 PM

شرطة المدينة تضبط شخصين ظهرا في فيديو يتباهيان بتصوير "وعل" بعد ذبحه

اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالة القضية لدائرة النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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صرح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة مهد الذهب بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي تمكّنت من تحديد هوية وضبط شخصين ظهرا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يتباهيان بتصوير كائن فطري "وعل"، بعد قيامهما بذبحه وتوثيق ذلك ونشره.

وقال "القحطاني": تبين أنهما مواطنان في العقد الرابع من العمر، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالة القضية لدائرة النيابة العامة.

وأوضح أن عقوبة صيد الوعل هي غرامة تبلغ (60,000) ريال، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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