النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"صعوبات التعلم" تشارك بندوة تعليم القرآن لذوي الإعاقة.. والأنشطة مجانًا

ركن تعريفي عن الجمعية وخدماتها المقدمة.. والتنظيم لـ"الشؤون الإسلامية"

شاركت الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم في المدينة المنورة، في ندوة تعليم القرآن الكريم للأشخاص ذوي الإعاقة "تقويم للواقع واستشراف للمستقبل"، والتي تنظِّمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وذلك بركن تعريفي عن الجمعية والخدمات التي تقدمها.

وقد زار ركن الجمعية نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد. وأفاد خالد السحيمي مدير فرع الجمعية بالمدينة بأن مشاركة الجمعية مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تعتبر من أفضل المشاركات؛ لتعلُّقها بتعليم القرآن الكريم المقدمة لذوي الإعاقة، بحيث تقدم لهم الأنشطة المجانية بدعم ومؤازرة أهل الخير في بلد الخير والعطاء.

وتمنّى "السحيمي" الاستمرار بالدعم والمشاركة الفعّالة في البرامج والأنشطة التي تخدم طلاب صعوبات التعلم وأسرهم والمختصين في تدريسهم.

وأعرب الدكتور عثمان عبدالعزيز آل عثمان رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم، عن عظيم الشكر والامتنان للجهود المباركة المقدمة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده -رعاهما الله-.

وأكد "آل عثمان" أنه فخور بمشاركات وبرامج وأنشطة الجمعية التي تحقّق آمال وتطلُّعات ذوي صعوبات التعلُّم وأسرهم، سائلًا المولى العلي القدير الاستمرار في خدمة العمل الخيري والإنساني ابتغاء رضا رب العالمين، وكسب ثقة محبِّي خدمة المجتمع.

المدينة المنورة القرآن الكريم ذوي الإعاقة وزارة الشؤون الإسلامية الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"صعوبات التعلم" تشارك بندوة تعليم القرآن لذوي الإعاقة.. والأنشطة مجانًا
سبق

شاركت الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم في المدينة المنورة، في ندوة تعليم القرآن الكريم للأشخاص ذوي الإعاقة "تقويم للواقع واستشراف للمستقبل"، والتي تنظِّمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وذلك بركن تعريفي عن الجمعية والخدمات التي تقدمها.

وقد زار ركن الجمعية نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد. وأفاد خالد السحيمي مدير فرع الجمعية بالمدينة بأن مشاركة الجمعية مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تعتبر من أفضل المشاركات؛ لتعلُّقها بتعليم القرآن الكريم المقدمة لذوي الإعاقة، بحيث تقدم لهم الأنشطة المجانية بدعم ومؤازرة أهل الخير في بلد الخير والعطاء.

وتمنّى "السحيمي" الاستمرار بالدعم والمشاركة الفعّالة في البرامج والأنشطة التي تخدم طلاب صعوبات التعلم وأسرهم والمختصين في تدريسهم.

وأعرب الدكتور عثمان عبدالعزيز آل عثمان رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم، عن عظيم الشكر والامتنان للجهود المباركة المقدمة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده -رعاهما الله-.

وأكد "آل عثمان" أنه فخور بمشاركات وبرامج وأنشطة الجمعية التي تحقّق آمال وتطلُّعات ذوي صعوبات التعلُّم وأسرهم، سائلًا المولى العلي القدير الاستمرار في خدمة العمل الخيري والإنساني ابتغاء رضا رب العالمين، وكسب ثقة محبِّي خدمة المجتمع.

05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441
12:44 PM
اخر تعديل
05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441
02:07 PM

"صعوبات التعلم" تشارك بندوة تعليم القرآن لذوي الإعاقة.. والأنشطة مجانًا

ركن تعريفي عن الجمعية وخدماتها المقدمة.. والتنظيم لـ"الشؤون الإسلامية"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,212

شاركت الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم في المدينة المنورة، في ندوة تعليم القرآن الكريم للأشخاص ذوي الإعاقة "تقويم للواقع واستشراف للمستقبل"، والتي تنظِّمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وذلك بركن تعريفي عن الجمعية والخدمات التي تقدمها.

وقد زار ركن الجمعية نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد. وأفاد خالد السحيمي مدير فرع الجمعية بالمدينة بأن مشاركة الجمعية مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تعتبر من أفضل المشاركات؛ لتعلُّقها بتعليم القرآن الكريم المقدمة لذوي الإعاقة، بحيث تقدم لهم الأنشطة المجانية بدعم ومؤازرة أهل الخير في بلد الخير والعطاء.

وتمنّى "السحيمي" الاستمرار بالدعم والمشاركة الفعّالة في البرامج والأنشطة التي تخدم طلاب صعوبات التعلم وأسرهم والمختصين في تدريسهم.

وأعرب الدكتور عثمان عبدالعزيز آل عثمان رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم، عن عظيم الشكر والامتنان للجهود المباركة المقدمة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده -رعاهما الله-.

وأكد "آل عثمان" أنه فخور بمشاركات وبرامج وأنشطة الجمعية التي تحقّق آمال وتطلُّعات ذوي صعوبات التعلُّم وأسرهم، سائلًا المولى العلي القدير الاستمرار في خدمة العمل الخيري والإنساني ابتغاء رضا رب العالمين، وكسب ثقة محبِّي خدمة المجتمع.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,579
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,461
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,520
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,169

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

المعلم ويوم الشكر والوفاء

المعلم ويوم الشكر والوفاء

خالد الشبانة
إيجابيات حريق قطار الحرمين

إيجابيات حريق قطار الحرمين

ماجد البريكان
التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

يحيى فقيهي
تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع
هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

عبدالغني الشيخ
قصة حارس بطل

قصة حارس بطل

نورة الجايز
"القوة".. لا بارك الله في الضعف

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

صالح المسلّم
يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة