انطلاق برنامجي "التعلم باستخدام المشروعات" و"مجتمعات التعلم المهنية"

يستفيد منهما قرابة 200 معلم و12 مدرسة للبنين والبنات

دشن مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي برنامج (التعلم باستخدام المشروعات) وبرنامج (مجتمعات التعلم المهنية) التي يقدمهما كل من المهندس علي بادبيس والدكتور عبد الرحمن السلمي، ويستفيد منهما قرابة 200 معلم.

وأوضح المدير التنفيذي للمؤسسة المهندس ممدوح الحربي أن هذه البرامج تأتي استكمالاً للبرامج التطويرية التي تقدمها مؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية مع إدارة تعليم صبيا التي انطلقت العام الماضي واستفادت منها 12 مدرسة للبنين والبنات وذلك ضمن شركة المؤسسة مع إدارة تعليم صبيا، مشيرًا إلى أن البرامج تستهدف تسع مهارات للطلاب يتم قياسها قياسًا قبليًا وبعديًا.

وأشار طارق قماش إلى أنه وضمن المشروعات المنفذة مشروع "إسهام" و"سمو" ويهدفان لدعم مهارات الطلاب وممارساتهم بشكل فعلي، وتأهيلهم بالتعليم باستخدام المشروعات، وتغيير طرق التعلم لتخريج طالب مؤهل لاحتياجات سوق العمل والحياة الأكاديمية، تحتضنهم مدارس مهارية تمارس التعلم وليس التلقين.

ورحب مدير التعليم في كلمته بالمدربين والمتدربين من المدارس في هذه المبادرة التي تأتي لسد الفاقد، وأكد أن الحاجة باتت ملحة لربط مثل هذه البرامج بالتعليم الإلكتروني؛ لنقل المهارات وتعزيز نواتج التعلم لدى الطلاب في المهارات الأساسية، وربط العلم بالواقع، والتركيز على مهارات القرن الحادي والعشرين، سائلاً الله أن ينفع بهذه البرامج في تعليم الطلاب والطالبات، ونقلهم من التعليم التقليدي إلى المهاري بما يضمن لهم التعلم مدى الحياة.

من جهة أخرى، نظم مركز التميز بالإدارة لقاء للجان مسابقة مدرستي الرقمية بمركز القيادات بالإدارة، بحضور مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، وعن بعد لمديري مكاتب التعليم، ومنسقي المسابقة بالمكاتب، حيث تضمن اللقاء كلمة لمدير مركز التميز لولة آل سريع التي أوضحت أن مسابقة مدرستي تأتي؛ مواكبة للتعلم عن بعد في ظل جائحة كورونا، وقدمت شكرها لمدير التعليم لدعمه الكبير، ولمنسقي ومنسقات المسابقة على جهودهم المبذولة.

وعرض مدير الإعلام والاتصال إبراهيم الحازمي الجزئيات الخاصة بالإعلام في مسابقة مدرستي خصوصًا أن المسابقة تعتمد بشكل كبير على المنتج الإعلامي ذي الجودة العالية، وتحدث عن الخريطة الزمنية للمسابقة، وضرورة فرز المنتجات، ومراجعة المحتوى، ورفع المنتجات للنشر؛ لتحفيز المشاركين بما يحقق أهداف المسابقة.

واستعرض مشرف التميز حسين شويع اللجان على مستوى الإدارة ومهامها، وتشكيل الفرق على مستوى المكاتب، ومجالات المسابقة، ومراحلها إلى أن تصل للإدارة، والخطوات الإجرائية لها، وما عقد في السابق من ورش عمل واجتماعات؛ للتعريف بالمسابقة مع رؤساء مجالات المسابقة بالإدارة ومكاتب التعليم. وشهد اللقاء العديد من المداخلات والاقتراحات لمديري مكاتب التعليم ومنسقي الجائزة.

ورحب مدير التعليم بلجان المسابقة في هذا اللقاء الذي يأتي لمراجعة ما تم عمله خلال الفترة الماضية، وتناول إحصائية المسابقة التي نشرتها وزارة التعليم، ونصيب تعليم صبيا منها، والتشديد على أن حث الجميع على المشاركة مسؤولية مشتركة ومتكاملة تبدأ بالإدارة وتنتهي بالمدرسة.

وشدد على ضرورة الاستفادة من المبادرات الذاتية السابقة لمنصة مدرستي، وتكوين قواعد بيانات عن المشاركات بما يحفز المستهدفين على تطوير أدائهم بطرق مبتكرة ومتميزة، مع أهمية التحفيز والتكريم الذي رصدت له الإدارة مبالغ مجزية، مقدمًا شكره لمديري مكاتب التعليم، ولجان المسابقة، ومركز التميز بالإدارة على تفانيهم في سبيل إبراز المسابقة للمجتمع.