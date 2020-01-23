عودة قُرابة 38 ألف طالب وطالبة في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال لمدارس ينبع

وسط منظومة متكاملة من الخدمات التربوية والتقنية والإرشادية وتطبيق الإجراءات الصحية

شارك محافظ ينبع سعد مرزوق السحيمي، طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال اليوم، انطلاقة العودة الحضورية بحضور مدير التعليم سليم بن عبيان العطوي، وعدد من القيادات التعليمية.

وبدأت اليوم الأحد بتعليم ينبع، عودة ما يقارب 38 ألف طالب وطالبة في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال لمقاعد الدراسة؛ وفق الجداول التنظيمية، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التربوية والتقنية والإرشادية، وتطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية.

وزار محافظ ينبع مدرسة طارق بن زياد الابتدائية مرحّبًا بعودة الطلاب والطالبات لاستكمال رحلتهم التعليمية حضوريًّا؛ مؤكدًا أن المدرسة بيئة تعليمية صحية آمنة للطلبة، وأهمية العودة الحضورية في تعزيز الجوانب والمهارات الاجتماعية للطلبة، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.

وكان مدير تعليم ينبع، سليم بن عبيان العطوي، قد دشن اليوم خلال جولته التفقدية في عدد من مدارس التعليم بالمحافظة التي بدأها بمدرسة أبي عبدالرحمن السلمي، فعاليات البرامج الترفيهية والتهيئة النفسية لطلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال؛ مبينًا أن إدارة التعليم استكملت جميع الترتيبات من أجل تهيئة بيئة مناسبة وآمنة لعودة الطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، وتوفير جميع الوسائل التربوية والتعليمية والتقنية اللازمة.

وأشار "العطوي"، إلى أن مشرفي ومشرفات التعليم بالمحافظة واصلوا جولاتهم التفقدية للمدارس لمشاركة الطلاب والطالبات عودتهم الحضورية، ومتابعة التزام المدارس بتطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية المعتمدة خلال اليوم الدراسي، والوقوف على سير العملية التعليمية.