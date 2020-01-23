النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عودة قُرابة 38 ألف طالب وطالبة في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال لمدارس ينبع

وسط منظومة متكاملة من الخدمات التربوية والتقنية والإرشادية وتطبيق الإجراءات الصحية

شارك محافظ ينبع سعد مرزوق السحيمي، طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال اليوم، انطلاقة العودة الحضورية بحضور مدير التعليم سليم بن عبيان العطوي، وعدد من القيادات التعليمية.

وبدأت اليوم الأحد بتعليم ينبع، عودة ما يقارب 38 ألف طالب وطالبة في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال لمقاعد الدراسة؛ وفق الجداول التنظيمية، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التربوية والتقنية والإرشادية، وتطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية.

وزار محافظ ينبع مدرسة طارق بن زياد الابتدائية مرحّبًا بعودة الطلاب والطالبات لاستكمال رحلتهم التعليمية حضوريًّا؛ مؤكدًا أن المدرسة بيئة تعليمية صحية آمنة للطلبة، وأهمية العودة الحضورية في تعزيز الجوانب والمهارات الاجتماعية للطلبة، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.

وكان مدير تعليم ينبع، سليم بن عبيان العطوي، قد دشن اليوم خلال جولته التفقدية في عدد من مدارس التعليم بالمحافظة التي بدأها بمدرسة أبي عبدالرحمن السلمي، فعاليات البرامج الترفيهية والتهيئة النفسية لطلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال؛ مبينًا أن إدارة التعليم استكملت جميع الترتيبات من أجل تهيئة بيئة مناسبة وآمنة لعودة الطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، وتوفير جميع الوسائل التربوية والتعليمية والتقنية اللازمة.

وأشار "العطوي"، إلى أن مشرفي ومشرفات التعليم بالمحافظة واصلوا جولاتهم التفقدية للمدارس لمشاركة الطلاب والطالبات عودتهم الحضورية، ومتابعة التزام المدارس بتطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية المعتمدة خلال اليوم الدراسي، والوقوف على سير العملية التعليمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عودة قُرابة 38 ألف طالب وطالبة في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال لمدارس ينبع
سبق

شارك محافظ ينبع سعد مرزوق السحيمي، طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال اليوم، انطلاقة العودة الحضورية بحضور مدير التعليم سليم بن عبيان العطوي، وعدد من القيادات التعليمية.

وبدأت اليوم الأحد بتعليم ينبع، عودة ما يقارب 38 ألف طالب وطالبة في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال لمقاعد الدراسة؛ وفق الجداول التنظيمية، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التربوية والتقنية والإرشادية، وتطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية.

وزار محافظ ينبع مدرسة طارق بن زياد الابتدائية مرحّبًا بعودة الطلاب والطالبات لاستكمال رحلتهم التعليمية حضوريًّا؛ مؤكدًا أن المدرسة بيئة تعليمية صحية آمنة للطلبة، وأهمية العودة الحضورية في تعزيز الجوانب والمهارات الاجتماعية للطلبة، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.

وكان مدير تعليم ينبع، سليم بن عبيان العطوي، قد دشن اليوم خلال جولته التفقدية في عدد من مدارس التعليم بالمحافظة التي بدأها بمدرسة أبي عبدالرحمن السلمي، فعاليات البرامج الترفيهية والتهيئة النفسية لطلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال؛ مبينًا أن إدارة التعليم استكملت جميع الترتيبات من أجل تهيئة بيئة مناسبة وآمنة لعودة الطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، وتوفير جميع الوسائل التربوية والتعليمية والتقنية اللازمة.

وأشار "العطوي"، إلى أن مشرفي ومشرفات التعليم بالمحافظة واصلوا جولاتهم التفقدية للمدارس لمشاركة الطلاب والطالبات عودتهم الحضورية، ومتابعة التزام المدارس بتطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية المعتمدة خلال اليوم الدراسي، والوقوف على سير العملية التعليمية.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
12:27 PM

عودة قُرابة 38 ألف طالب وطالبة في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال لمدارس ينبع

وسط منظومة متكاملة من الخدمات التربوية والتقنية والإرشادية وتطبيق الإجراءات الصحية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
0
913

شارك محافظ ينبع سعد مرزوق السحيمي، طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال اليوم، انطلاقة العودة الحضورية بحضور مدير التعليم سليم بن عبيان العطوي، وعدد من القيادات التعليمية.

وبدأت اليوم الأحد بتعليم ينبع، عودة ما يقارب 38 ألف طالب وطالبة في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال لمقاعد الدراسة؛ وفق الجداول التنظيمية، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التربوية والتقنية والإرشادية، وتطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية.

وزار محافظ ينبع مدرسة طارق بن زياد الابتدائية مرحّبًا بعودة الطلاب والطالبات لاستكمال رحلتهم التعليمية حضوريًّا؛ مؤكدًا أن المدرسة بيئة تعليمية صحية آمنة للطلبة، وأهمية العودة الحضورية في تعزيز الجوانب والمهارات الاجتماعية للطلبة، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.

وكان مدير تعليم ينبع، سليم بن عبيان العطوي، قد دشن اليوم خلال جولته التفقدية في عدد من مدارس التعليم بالمحافظة التي بدأها بمدرسة أبي عبدالرحمن السلمي، فعاليات البرامج الترفيهية والتهيئة النفسية لطلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال؛ مبينًا أن إدارة التعليم استكملت جميع الترتيبات من أجل تهيئة بيئة مناسبة وآمنة لعودة الطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، وتوفير جميع الوسائل التربوية والتعليمية والتقنية اللازمة.

وأشار "العطوي"، إلى أن مشرفي ومشرفات التعليم بالمحافظة واصلوا جولاتهم التفقدية للمدارس لمشاركة الطلاب والطالبات عودتهم الحضورية، ومتابعة التزام المدارس بتطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية المعتمدة خلال اليوم الدراسي، والوقوف على سير العملية التعليمية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,836
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,648
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,881
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,742

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه
عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة