النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أسقط يوفنتوس بركلات الترجيح.. نابولي بطلاً لكأس إيطاليا

توج نابولي بلقب كأس إيطاليا، الأربعاء، بعد فوزه على نظيره يوفنتوس بركلات الترجيح (4-2)، في أعقاب نهاية الـ90 دقيقة من دون أهداف، خلال المواجهة التي احتضنها ملعب الأولمبيكو في روما.

وجاء تحقيق نابولي للقب الكأس للمرة السادسة في تاريخه، بعد أن كان توج به في موسم 2014، بينما فشل البانكونيري في العودة إلى ضم اللقب لخزينته منذ 2018، إذ ودع الموسم الماضي من دور الـ8، وخسر النهائي الموسم الحالي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
أسقط يوفنتوس بركلات الترجيح.. نابولي بطلاً لكأس إيطاليا
سبق

توج نابولي بلقب كأس إيطاليا، الأربعاء، بعد فوزه على نظيره يوفنتوس بركلات الترجيح (4-2)، في أعقاب نهاية الـ90 دقيقة من دون أهداف، خلال المواجهة التي احتضنها ملعب الأولمبيكو في روما.

وجاء تحقيق نابولي للقب الكأس للمرة السادسة في تاريخه، بعد أن كان توج به في موسم 2014، بينما فشل البانكونيري في العودة إلى ضم اللقب لخزينته منذ 2018، إذ ودع الموسم الماضي من دور الـ8، وخسر النهائي الموسم الحالي.

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
12:52 AM

أسقط يوفنتوس بركلات الترجيح.. نابولي بطلاً لكأس إيطاليا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,387

توج نابولي بلقب كأس إيطاليا، الأربعاء، بعد فوزه على نظيره يوفنتوس بركلات الترجيح (4-2)، في أعقاب نهاية الـ90 دقيقة من دون أهداف، خلال المواجهة التي احتضنها ملعب الأولمبيكو في روما.

وجاء تحقيق نابولي للقب الكأس للمرة السادسة في تاريخه، بعد أن كان توج به في موسم 2014، بينما فشل البانكونيري في العودة إلى ضم اللقب لخزينته منذ 2018، إذ ودع الموسم الماضي من دور الـ8، وخسر النهائي الموسم الحالي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,191
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,959
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,832
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,300

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة