النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صيانة مستمرة ومتابعة دائمة للخدمات المساندة بالمسجد الحرام

وفق خطة عمل موضوعة وفرق إشراف ميدانية لرصد الملاحظات

يعمل قسم الخدمات المساندة، المكوّن من فريق عمل هندسي فني بإدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام التابعة للإدارة العامة للشؤون الخدمية، على تقديم خدماتها المميزة التي تقدمها للإدارات بالمسجد الحرام.

ويُعنَى القسم بإشراف مباشر بصيانة معدات الغسيل التي تبلغ "108" معدات، ويتابع ويشرف على عمل سيارات القولف المخصصة لأعمال النظافة والخدمات، كما يشرف على عمل الضواغط بالمسجد الحرام وعلى صيانتها إذا لزم الأمر.

وتتضمن المهام: صيانة كراسي مراقبي الأبواب بالمسجد الحرام والدواليب الخشبية، وصناديق الأحذية، وتوفير عمالة، إذا تم طلبهم لتنفيذ أعمال النظافة وأعمال النجارة والسباكة، ويقوم القسم بالإشراف المباشر على سلم الكعبة ومنبر الجمعة وأجهزة التكييف الخاصة بالأئمة.

وقال مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام نايف الجحدلي: قسم الخدمات المساندة بإدارته يعمل على رفع كفاءة العمل وتطوير الأداء؛ وفق خطة عمل موضوعة وفرق إشراف ميدانية؛ لرصد الملاحظات ومعالجتها وعمل توصيات لمنع تكرارها.

من جانبه ذكر رئيس قسم الخدمات المساندة بإدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام ماجد العمودي، أن القسم يعمل على مدار الساعة، ويقدم خدماته لجميع الإدارة من خلال نظام البلاغات بالموقع الرسمي، الذي يتيح لكافة إدارات المسجد الحرام والمرافق الخارجية تقديمَ البلاغ كطلب فرقة نظافة أو نجارة.


وأضاف: يعمل القسم على الاهتمام بسلم الكعبة المشرفة، ومنبر الجمعة وصيانته بشكل دوري من قبل فنيين مختصين، ويقوم القسم بصيانة أكثر من "108" معدات غسيل بشكل دائم ومستمر، بالإضافة لصيانة سيارات القولف المخصصة لأعمال النظافة والخدمات وعربات الغسيل وصناديق الأحذية وبراميل النفايات، وبلغ عددها ثلاثة آلاف برميل، كما تم توفير "125" دبة وتوزيعها في صحن المطاف.

وأكد "العمودي" أن القسم يسعى لتوفير فرص عمل للشباب السعودي؛ حيث تم توظيف أكثر من "140" شاباً سعودياً لقيادة معدات الغسيل ولأعمال الصيانة؛ كالنجارة والسباكة وأعمال الدهانات، وتأتي هذه الخطوة لدعم الشباب السعودي ومواكبة رؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
صيانة مستمرة ومتابعة دائمة للخدمات المساندة بالمسجد الحرام
سبق

يعمل قسم الخدمات المساندة، المكوّن من فريق عمل هندسي فني بإدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام التابعة للإدارة العامة للشؤون الخدمية، على تقديم خدماتها المميزة التي تقدمها للإدارات بالمسجد الحرام.

ويُعنَى القسم بإشراف مباشر بصيانة معدات الغسيل التي تبلغ "108" معدات، ويتابع ويشرف على عمل سيارات القولف المخصصة لأعمال النظافة والخدمات، كما يشرف على عمل الضواغط بالمسجد الحرام وعلى صيانتها إذا لزم الأمر.

وتتضمن المهام: صيانة كراسي مراقبي الأبواب بالمسجد الحرام والدواليب الخشبية، وصناديق الأحذية، وتوفير عمالة، إذا تم طلبهم لتنفيذ أعمال النظافة وأعمال النجارة والسباكة، ويقوم القسم بالإشراف المباشر على سلم الكعبة ومنبر الجمعة وأجهزة التكييف الخاصة بالأئمة.

وقال مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام نايف الجحدلي: قسم الخدمات المساندة بإدارته يعمل على رفع كفاءة العمل وتطوير الأداء؛ وفق خطة عمل موضوعة وفرق إشراف ميدانية؛ لرصد الملاحظات ومعالجتها وعمل توصيات لمنع تكرارها.

من جانبه ذكر رئيس قسم الخدمات المساندة بإدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام ماجد العمودي، أن القسم يعمل على مدار الساعة، ويقدم خدماته لجميع الإدارة من خلال نظام البلاغات بالموقع الرسمي، الذي يتيح لكافة إدارات المسجد الحرام والمرافق الخارجية تقديمَ البلاغ كطلب فرقة نظافة أو نجارة.


وأضاف: يعمل القسم على الاهتمام بسلم الكعبة المشرفة، ومنبر الجمعة وصيانته بشكل دوري من قبل فنيين مختصين، ويقوم القسم بصيانة أكثر من "108" معدات غسيل بشكل دائم ومستمر، بالإضافة لصيانة سيارات القولف المخصصة لأعمال النظافة والخدمات وعربات الغسيل وصناديق الأحذية وبراميل النفايات، وبلغ عددها ثلاثة آلاف برميل، كما تم توفير "125" دبة وتوزيعها في صحن المطاف.

وأكد "العمودي" أن القسم يسعى لتوفير فرص عمل للشباب السعودي؛ حيث تم توظيف أكثر من "140" شاباً سعودياً لقيادة معدات الغسيل ولأعمال الصيانة؛ كالنجارة والسباكة وأعمال الدهانات، وتأتي هذه الخطوة لدعم الشباب السعودي ومواكبة رؤية المملكة 2030.

03 أغسطس 2019 - 2 ذو الحجة 1440
04:05 PM

صيانة مستمرة ومتابعة دائمة للخدمات المساندة بالمسجد الحرام

وفق خطة عمل موضوعة وفرق إشراف ميدانية لرصد الملاحظات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
1
780

يعمل قسم الخدمات المساندة، المكوّن من فريق عمل هندسي فني بإدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام التابعة للإدارة العامة للشؤون الخدمية، على تقديم خدماتها المميزة التي تقدمها للإدارات بالمسجد الحرام.

ويُعنَى القسم بإشراف مباشر بصيانة معدات الغسيل التي تبلغ "108" معدات، ويتابع ويشرف على عمل سيارات القولف المخصصة لأعمال النظافة والخدمات، كما يشرف على عمل الضواغط بالمسجد الحرام وعلى صيانتها إذا لزم الأمر.

وتتضمن المهام: صيانة كراسي مراقبي الأبواب بالمسجد الحرام والدواليب الخشبية، وصناديق الأحذية، وتوفير عمالة، إذا تم طلبهم لتنفيذ أعمال النظافة وأعمال النجارة والسباكة، ويقوم القسم بالإشراف المباشر على سلم الكعبة ومنبر الجمعة وأجهزة التكييف الخاصة بالأئمة.

وقال مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام نايف الجحدلي: قسم الخدمات المساندة بإدارته يعمل على رفع كفاءة العمل وتطوير الأداء؛ وفق خطة عمل موضوعة وفرق إشراف ميدانية؛ لرصد الملاحظات ومعالجتها وعمل توصيات لمنع تكرارها.

من جانبه ذكر رئيس قسم الخدمات المساندة بإدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام ماجد العمودي، أن القسم يعمل على مدار الساعة، ويقدم خدماته لجميع الإدارة من خلال نظام البلاغات بالموقع الرسمي، الذي يتيح لكافة إدارات المسجد الحرام والمرافق الخارجية تقديمَ البلاغ كطلب فرقة نظافة أو نجارة.


وأضاف: يعمل القسم على الاهتمام بسلم الكعبة المشرفة، ومنبر الجمعة وصيانته بشكل دوري من قبل فنيين مختصين، ويقوم القسم بصيانة أكثر من "108" معدات غسيل بشكل دائم ومستمر، بالإضافة لصيانة سيارات القولف المخصصة لأعمال النظافة والخدمات وعربات الغسيل وصناديق الأحذية وبراميل النفايات، وبلغ عددها ثلاثة آلاف برميل، كما تم توفير "125" دبة وتوزيعها في صحن المطاف.

وأكد "العمودي" أن القسم يسعى لتوفير فرص عمل للشباب السعودي؛ حيث تم توظيف أكثر من "140" شاباً سعودياً لقيادة معدات الغسيل ولأعمال الصيانة؛ كالنجارة والسباكة وأعمال الدهانات، وتأتي هذه الخطوة لدعم الشباب السعودي ومواكبة رؤية المملكة 2030.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,181
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,451
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,502
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,521

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف
التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة