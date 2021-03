"مانجا" تطلق الفيديو الترويجي لفيلم الأنيمي السعودي "الرحلة"

بالتزامن مع مهرجان برلين السينمائي الدولي المقام في ألمانيا

أطلقت شركة "مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك" الخيرية الفيديو الترويجي لأول فيلم أنيمي سعودي ياباني ويحمل الفيلم اسم "الرحلة" " “The Journey، وسيكون هذا الفيلم أول فيلم سعودي سينمائي بتقنية 4DX التي تحاكي مؤثرات وظروف العالم الحقيقي بحيث يمكن لرواد السينما ترقب تجربة سينمائية فريدة ومميزة.

وأطلقت مانجا للإنتاج الفيديو الترويجي بالتزامن مع مهرجان برلين السينمائي الدولي العريق في ألمانيا، ويمكن مشاهدته على منصات شركة مانجا للإنتاج وفوكس سينما على مواقع التواصل الاجتماعي والتي حظيت بتغطية إعلامية من وسائل الإعلام العالمية. وسيتم طرح الفيلم الذي بلغ حالياً مرحلة ما بعد الإنتاج في دور السينما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صيف 2021 وستعمل تي جوي على توزيعه في اليابان.

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة "مانجا للإنتاج" الدكتور عصام بخاري أن فيلم "الرحلة" سيقدم للمشاهد تجربة مميزة وفريدة من نوعها حيث أخرج وأنتج الفيلم بجودة عالية من قبل فريق متخصص من الخبراء في اليابان والمواهب السعودية، وسيعرض على مستوى المنطقة والعالم؛ لنصدر ثقافتنا السعودية وقصصنا التاريخية من شبه الجزيرة العربية وسيكون فيلم "الرحلة" البداية لانطلاقة مانجا للإنتاج في دور السينما في الشرق الأوسط والعالم بعدد من الأفلام السينمائية القادمة".

واستُوحي فيلم "الرحلة" من تاريخ شبه الجزيرة العربية ومن الحضارات القديمة في المنطقة ويروي قصة أوس، الخزاف الذي يخفي ماضياً غامضاً والذي يُجرّ إلى معركة ملحمية للدفاع عن مدينته. ويعدّ فيلم الأنيمي إنتاجا مشتركاً مع الإستديو الياباني المعروف "توئي أنيميشن" وهو من إخراج شيزونو كوبون المخرج العالمي الشهير الذي أخرج أفلاماً مثل Godzilla: City on the Edge of Battle والمحقق كونان وحرصت مانجا على استقطاب أفضل الممثلين الصوتيين من اليابان في الفيلم مثل Hiroshi Kamiya وTakaya Kuroda وToru Furuya وغيرهم من الأصوات الشهيرة اليابانية. وشارك في الفيلم أيضاً نخبة من الممثلين الصوتيين في النسخة العربية من الفيلم مثل نصار النصار وعبده شاهين ورشا رزق.

يشار إلى أنّ شركة "مانجا للإنتاج" هي إحدى الشركات التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان (مسك) الخيرية وتختص في صناعة المحتوى الإبداعي من خلال إنتاج الرسوم المتحركة وألعاب الفيديو والقصص المصورة ذات الرسالة الهادفة والجودة والاحترافية التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع محلياً وعالمياً.

يُتوقع عرض فيلم "الرحلة" في دور السينما في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واليابان في صيف 2021. وسيُعرض الفيديو الترويجي حالياً في صالات فوكس سينما في أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.