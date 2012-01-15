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بـ"الخطوة الجنوبية".. "الفيصل" يشارك الفائزين بفعاليات "رالي داكار" فرحتهم

شارك مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، الفائزين بفعاليات رالي داكار السعودية 2022 فرحتهم بـ"الخطوة الجنوبية"، وذلك ضمن فقرات الحفل الختامي الذي أسدل به الستار مساء يوم أمس على الرالي في حلبة كورنيش جدة.

وتوَّج أمير منطقة مكة المكرمة المتسابق القطري ناصر العطية سائق فريق "تويوتا" بالمركز الأول في فئة السيارات، متفوقًا على الفرنسي "سيباستيان لويب" سائق فريق "بي آر إكس" صاحب المركز الثاني، فيما سجل السعودي يزيد الراجحي سائق "أوفر درايف" إنجازًا تاريخيًّا بتحقيقه المركز الثالث، بوصفه أول سعودي يصعد منصة التتويج برالي داكار منذ انطلاقه قبل 44 عامًا.

رالي داكار السعودية

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بـ"الخطوة الجنوبية".. "الفيصل" يشارك الفائزين بفعاليات "رالي داكار" فرحتهم
سبق

شارك مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، الفائزين بفعاليات رالي داكار السعودية 2022 فرحتهم بـ"الخطوة الجنوبية"، وذلك ضمن فقرات الحفل الختامي الذي أسدل به الستار مساء يوم أمس على الرالي في حلبة كورنيش جدة.

وتوَّج أمير منطقة مكة المكرمة المتسابق القطري ناصر العطية سائق فريق "تويوتا" بالمركز الأول في فئة السيارات، متفوقًا على الفرنسي "سيباستيان لويب" سائق فريق "بي آر إكس" صاحب المركز الثاني، فيما سجل السعودي يزيد الراجحي سائق "أوفر درايف" إنجازًا تاريخيًّا بتحقيقه المركز الثالث، بوصفه أول سعودي يصعد منصة التتويج برالي داكار منذ انطلاقه قبل 44 عامًا.

15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443
12:50 AM

بـ"الخطوة الجنوبية".. "الفيصل" يشارك الفائزين بفعاليات "رالي داكار" فرحتهم

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متعب البقمي - جدة
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شارك مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، الفائزين بفعاليات رالي داكار السعودية 2022 فرحتهم بـ"الخطوة الجنوبية"، وذلك ضمن فقرات الحفل الختامي الذي أسدل به الستار مساء يوم أمس على الرالي في حلبة كورنيش جدة.

وتوَّج أمير منطقة مكة المكرمة المتسابق القطري ناصر العطية سائق فريق "تويوتا" بالمركز الأول في فئة السيارات، متفوقًا على الفرنسي "سيباستيان لويب" سائق فريق "بي آر إكس" صاحب المركز الثاني، فيما سجل السعودي يزيد الراجحي سائق "أوفر درايف" إنجازًا تاريخيًّا بتحقيقه المركز الثالث، بوصفه أول سعودي يصعد منصة التتويج برالي داكار منذ انطلاقه قبل 44 عامًا.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,538
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,452
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,784
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,678

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