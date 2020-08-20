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لتمكين المواهب الرقمية.. شراكة بين وزارة الاتصالات و"موهبة"

تشمل التعاون في تصميم البرامج التدريبية وتوطين محتوى نوعي

أبرمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، اليوم، اتفاقية شراكة استراتيجية للتعاون لتمكين المواهب الرقمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والتأسيس لجيل الاتصالات وتقنية المعلومات بين الجهتين، ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، واستثمارها بالطريقة المُثلى بما يحقق رؤية المملكة 2030، ومواكبة المتطلبات الوطنية والتطورات العالمية.

ووقع الاتفاقية خلال اجتماع عن بُعد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، والأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع الدكتور سعود بن سعيد المتحمي.

وتنص الاتفاقية على التعاون في تصميم البرامج التدريبية، وتوطين محتوى تدريبي نوعي، وذلك في إطار التخصصات التدريبية التقنية التي تقدمها الوزارة إضافة إلى إتاحة الدعم للطلبة الموهوبين عن طريق شُركاء منظومة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من القطاع الخاص لإقامة برامج نوعية مكثفة لهم خلال فترة "العام الدراسي – الصيف"، وذلك لتهيئتهم بمجالات التقنيات الناشئة والهندسة وغيرها وستقدم الوزارة دعمها لأولمبياد إبداع في التصفية النهائية من خلال تزويد الاولمبياد بعدد من المحكمين والخبراء في مجال تقنية المعلومات لتحكيم المشاريع التقنية، والاستفادة من خبرات موهبة في تصميم محتوى تقني توعوي وتدريبي في عدد من المجالات التقنية العامة والمجالات المختصة بالتقنيات الناشئة "الذكاء الاصطناعي، انترنت الأشياء، سلسلة الكتل، الحوسبة السحابية، الواقع الافتراضي والواقع المعزز، والروبوتكس".

وسيرشح برنامج موهبة عدداً من طلبته للمشاركة في برامج ريادة الأعمال الرقمية الخاصة بالوزارة، كذلك التعاون من خلال إتاحة الفرصة لطلاب وطالبات برنامج موهبة المهتمين بريادة الأعمال الاستفادة من شبكة معامل الابتكار الجامعية الخاصة بالوزارة، والتعاون من خلال ربط أصحاب المواهب التقنية في برنامج موهبة برواد الأعمال الحاليين من أصحاب الشركات الناشئة ضمن شبكة مركز الابتكار الرقمي في وزارة الاتصالات لعملية التوظيف.

وستتعاون الوزارة من خلال علاقاتها مع المنظمات الدولية، على استضافة وتدريب الطلاب الموهوبين لمدة يتم تحديدها بالاتفاق معهم على أن يكون تدريب تحت العمل .

واتفق الطرفان على التعاون في الإعلان المشترك للبرامج الخاصة لدعم الموهوبين التي تنظمها الجهتان على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهما ومنها مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة والبرامج الاثرائية والأكاديمية الرقمية والمسابقات المختلفة وفي مجال الأنظمة ومنصات التعليم الإلكتروني.



وستعمل الوزارة بحسب الاتفاقية على التعاون مع موهبة لتحقيق استراتيجيتها الرقمي تمكينها من تطوير نماذج الأعمال والتشغيل المبتكرة والمرنة من خلال توظيف التقنيات الناشئة وإعادة تنظيم العمليات، وإدارة التغيير لخلق قيم مضافة وخبرات متميزة للمستفيدين والموظفين وأصحاب المصلحة من خلال التعاون في عدد من المبادرات.

وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لتمكين المواهب الرقمية.. شراكة بين وزارة الاتصالات و"موهبة"
سبق

أبرمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، اليوم، اتفاقية شراكة استراتيجية للتعاون لتمكين المواهب الرقمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والتأسيس لجيل الاتصالات وتقنية المعلومات بين الجهتين، ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، واستثمارها بالطريقة المُثلى بما يحقق رؤية المملكة 2030، ومواكبة المتطلبات الوطنية والتطورات العالمية.

ووقع الاتفاقية خلال اجتماع عن بُعد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، والأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع الدكتور سعود بن سعيد المتحمي.

وتنص الاتفاقية على التعاون في تصميم البرامج التدريبية، وتوطين محتوى تدريبي نوعي، وذلك في إطار التخصصات التدريبية التقنية التي تقدمها الوزارة إضافة إلى إتاحة الدعم للطلبة الموهوبين عن طريق شُركاء منظومة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من القطاع الخاص لإقامة برامج نوعية مكثفة لهم خلال فترة "العام الدراسي – الصيف"، وذلك لتهيئتهم بمجالات التقنيات الناشئة والهندسة وغيرها وستقدم الوزارة دعمها لأولمبياد إبداع في التصفية النهائية من خلال تزويد الاولمبياد بعدد من المحكمين والخبراء في مجال تقنية المعلومات لتحكيم المشاريع التقنية، والاستفادة من خبرات موهبة في تصميم محتوى تقني توعوي وتدريبي في عدد من المجالات التقنية العامة والمجالات المختصة بالتقنيات الناشئة "الذكاء الاصطناعي، انترنت الأشياء، سلسلة الكتل، الحوسبة السحابية، الواقع الافتراضي والواقع المعزز، والروبوتكس".

وسيرشح برنامج موهبة عدداً من طلبته للمشاركة في برامج ريادة الأعمال الرقمية الخاصة بالوزارة، كذلك التعاون من خلال إتاحة الفرصة لطلاب وطالبات برنامج موهبة المهتمين بريادة الأعمال الاستفادة من شبكة معامل الابتكار الجامعية الخاصة بالوزارة، والتعاون من خلال ربط أصحاب المواهب التقنية في برنامج موهبة برواد الأعمال الحاليين من أصحاب الشركات الناشئة ضمن شبكة مركز الابتكار الرقمي في وزارة الاتصالات لعملية التوظيف.

وستتعاون الوزارة من خلال علاقاتها مع المنظمات الدولية، على استضافة وتدريب الطلاب الموهوبين لمدة يتم تحديدها بالاتفاق معهم على أن يكون تدريب تحت العمل .

واتفق الطرفان على التعاون في الإعلان المشترك للبرامج الخاصة لدعم الموهوبين التي تنظمها الجهتان على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهما ومنها مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة والبرامج الاثرائية والأكاديمية الرقمية والمسابقات المختلفة وفي مجال الأنظمة ومنصات التعليم الإلكتروني.



وستعمل الوزارة بحسب الاتفاقية على التعاون مع موهبة لتحقيق استراتيجيتها الرقمي تمكينها من تطوير نماذج الأعمال والتشغيل المبتكرة والمرنة من خلال توظيف التقنيات الناشئة وإعادة تنظيم العمليات، وإدارة التغيير لخلق قيم مضافة وخبرات متميزة للمستفيدين والموظفين وأصحاب المصلحة من خلال التعاون في عدد من المبادرات.

20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
03:22 PM

لتمكين المواهب الرقمية.. شراكة بين وزارة الاتصالات و"موهبة"

تشمل التعاون في تصميم البرامج التدريبية وتوطين محتوى نوعي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أبرمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، اليوم، اتفاقية شراكة استراتيجية للتعاون لتمكين المواهب الرقمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والتأسيس لجيل الاتصالات وتقنية المعلومات بين الجهتين، ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، واستثمارها بالطريقة المُثلى بما يحقق رؤية المملكة 2030، ومواكبة المتطلبات الوطنية والتطورات العالمية.

ووقع الاتفاقية خلال اجتماع عن بُعد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، والأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع الدكتور سعود بن سعيد المتحمي.

وتنص الاتفاقية على التعاون في تصميم البرامج التدريبية، وتوطين محتوى تدريبي نوعي، وذلك في إطار التخصصات التدريبية التقنية التي تقدمها الوزارة إضافة إلى إتاحة الدعم للطلبة الموهوبين عن طريق شُركاء منظومة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من القطاع الخاص لإقامة برامج نوعية مكثفة لهم خلال فترة "العام الدراسي – الصيف"، وذلك لتهيئتهم بمجالات التقنيات الناشئة والهندسة وغيرها وستقدم الوزارة دعمها لأولمبياد إبداع في التصفية النهائية من خلال تزويد الاولمبياد بعدد من المحكمين والخبراء في مجال تقنية المعلومات لتحكيم المشاريع التقنية، والاستفادة من خبرات موهبة في تصميم محتوى تقني توعوي وتدريبي في عدد من المجالات التقنية العامة والمجالات المختصة بالتقنيات الناشئة "الذكاء الاصطناعي، انترنت الأشياء، سلسلة الكتل، الحوسبة السحابية، الواقع الافتراضي والواقع المعزز، والروبوتكس".

وسيرشح برنامج موهبة عدداً من طلبته للمشاركة في برامج ريادة الأعمال الرقمية الخاصة بالوزارة، كذلك التعاون من خلال إتاحة الفرصة لطلاب وطالبات برنامج موهبة المهتمين بريادة الأعمال الاستفادة من شبكة معامل الابتكار الجامعية الخاصة بالوزارة، والتعاون من خلال ربط أصحاب المواهب التقنية في برنامج موهبة برواد الأعمال الحاليين من أصحاب الشركات الناشئة ضمن شبكة مركز الابتكار الرقمي في وزارة الاتصالات لعملية التوظيف.

وستتعاون الوزارة من خلال علاقاتها مع المنظمات الدولية، على استضافة وتدريب الطلاب الموهوبين لمدة يتم تحديدها بالاتفاق معهم على أن يكون تدريب تحت العمل .

واتفق الطرفان على التعاون في الإعلان المشترك للبرامج الخاصة لدعم الموهوبين التي تنظمها الجهتان على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهما ومنها مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة والبرامج الاثرائية والأكاديمية الرقمية والمسابقات المختلفة وفي مجال الأنظمة ومنصات التعليم الإلكتروني.



وستعمل الوزارة بحسب الاتفاقية على التعاون مع موهبة لتحقيق استراتيجيتها الرقمي تمكينها من تطوير نماذج الأعمال والتشغيل المبتكرة والمرنة من خلال توظيف التقنيات الناشئة وإعادة تنظيم العمليات، وإدارة التغيير لخلق قيم مضافة وخبرات متميزة للمستفيدين والموظفين وأصحاب المصلحة من خلال التعاون في عدد من المبادرات.

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