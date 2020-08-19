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ارتفاع حصيلة إصابات كورونا في ليبيا والسودان.. هنا آخر الأرقام

"الصحة" السودانية: بلغ إجمالي الوفيات 808 حالات بعد تسجيل 3 أمس

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، الأربعاء، تسجيل 7 حالات وفاة و489 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا.

وأوضح المركز، في بيان اليوم، أنه تسلّم 3432 عينة من عدة مختبرات، مبيناً أنه تسلّم من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس 1038 عينة، ومن مختبر المركز المرجعي زليتن 122 عينة، ومن مختبر فرع المركز سبها 88 عينة، ومن مختبر فرع المركز الزاوية 94 عينة، ومن مختبر الرقابة الصحية الدولية منفذ امساعد 106 عينات، ومن مختبر فرع المركز مصراتة 405 عينات، ومن مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 747 عينة، ومن مختبر مركز بنغازي الطبي 227 عينة، ومن مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 400 عينة، ومن مختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة 36 عينة، ومن مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 169 عينة.

وأضاف المركز أن نتائج هذه العينات جاءت 2943 عينة سالبة، و489 عينة موجبة، منها 308 حالات جديدة، و181 حالة لمخالطين، مشيراً إلى تماثل 34 حالة للشفاء.

سجل السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إضافة إلى ثلاث حالات وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان، أن إجمالي عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 12546 منها 6429 حالة تعافٍ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 808 حالات.

ليبيا فيروس كورونا الجديد

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ارتفاع حصيلة إصابات كورونا في ليبيا والسودان.. هنا آخر الأرقام
سبق

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، الأربعاء، تسجيل 7 حالات وفاة و489 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا.

وأوضح المركز، في بيان اليوم، أنه تسلّم 3432 عينة من عدة مختبرات، مبيناً أنه تسلّم من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس 1038 عينة، ومن مختبر المركز المرجعي زليتن 122 عينة، ومن مختبر فرع المركز سبها 88 عينة، ومن مختبر فرع المركز الزاوية 94 عينة، ومن مختبر الرقابة الصحية الدولية منفذ امساعد 106 عينات، ومن مختبر فرع المركز مصراتة 405 عينات، ومن مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 747 عينة، ومن مختبر مركز بنغازي الطبي 227 عينة، ومن مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 400 عينة، ومن مختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة 36 عينة، ومن مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 169 عينة.

وأضاف المركز أن نتائج هذه العينات جاءت 2943 عينة سالبة، و489 عينة موجبة، منها 308 حالات جديدة، و181 حالة لمخالطين، مشيراً إلى تماثل 34 حالة للشفاء.

سجل السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إضافة إلى ثلاث حالات وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان، أن إجمالي عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 12546 منها 6429 حالة تعافٍ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 808 حالات.

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
11:53 AM

ارتفاع حصيلة إصابات كورونا في ليبيا والسودان.. هنا آخر الأرقام

"الصحة" السودانية: بلغ إجمالي الوفيات 808 حالات بعد تسجيل 3 أمس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، الأربعاء، تسجيل 7 حالات وفاة و489 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا.

وأوضح المركز، في بيان اليوم، أنه تسلّم 3432 عينة من عدة مختبرات، مبيناً أنه تسلّم من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس 1038 عينة، ومن مختبر المركز المرجعي زليتن 122 عينة، ومن مختبر فرع المركز سبها 88 عينة، ومن مختبر فرع المركز الزاوية 94 عينة، ومن مختبر الرقابة الصحية الدولية منفذ امساعد 106 عينات، ومن مختبر فرع المركز مصراتة 405 عينات، ومن مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 747 عينة، ومن مختبر مركز بنغازي الطبي 227 عينة، ومن مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 400 عينة، ومن مختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة 36 عينة، ومن مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 169 عينة.

وأضاف المركز أن نتائج هذه العينات جاءت 2943 عينة سالبة، و489 عينة موجبة، منها 308 حالات جديدة، و181 حالة لمخالطين، مشيراً إلى تماثل 34 حالة للشفاء.

سجل السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إضافة إلى ثلاث حالات وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان، أن إجمالي عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 12546 منها 6429 حالة تعافٍ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 808 حالات.

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