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نُقِل إلى العناية وابنه يروي.. "كورونا" تصيب محافظ المندق و4 من عائلته

نجله لـ"سبق": لا نعلم مصدر العدوى الدقيق لأن والدي كان يخرج زيارات ميدانية

أصيب محافظ محافظة المندق محمد بن معيض الفايز و4 من أفراد عائلته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وأدخل المحافظ العناية الخاصة بمستشفى الملك فهد بالباحة، بعد ازدياد حالته سوءًا.

وقال معيض الفايز لـ"سبق": "أصيب والدي بفيروس كورونا المستجد وأصيب معه والدتي وشقيقي واثنتان من شقيقاتي، والجميع بصحة جيدة ولله الحمد، ويكملون الأسبوعين يوم الأحد القادم، هم في العزل المنزلي باستثناء والدي الذي ازدادت عليه الكحة مساء أمس الأربعاء؛ فتم نقله للعناية الخاصة بمستشفى الملك فهد، وبفضل الله حالته في تحسن".

وعن مصدر العدوى أوضح "الفايز": "لا نعلم المصدر الدقيق للعدوى؛ لأن والدي كان يخرج في جولات للعمل وزيارات ميدانية، إلا أنه فور إحساسه بالأعراض عزل نفسه في المنزل، ثم أجرى المسحة التي كانت إيجابية، وبقي في العزل بالمنزل حتى عصر أمس الذي نقل للمستشفى".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نُقِل إلى العناية وابنه يروي.. "كورونا" تصيب محافظ المندق و4 من عائلته
سبق

أصيب محافظ محافظة المندق محمد بن معيض الفايز و4 من أفراد عائلته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وأدخل المحافظ العناية الخاصة بمستشفى الملك فهد بالباحة، بعد ازدياد حالته سوءًا.

وقال معيض الفايز لـ"سبق": "أصيب والدي بفيروس كورونا المستجد وأصيب معه والدتي وشقيقي واثنتان من شقيقاتي، والجميع بصحة جيدة ولله الحمد، ويكملون الأسبوعين يوم الأحد القادم، هم في العزل المنزلي باستثناء والدي الذي ازدادت عليه الكحة مساء أمس الأربعاء؛ فتم نقله للعناية الخاصة بمستشفى الملك فهد، وبفضل الله حالته في تحسن".

وعن مصدر العدوى أوضح "الفايز": "لا نعلم المصدر الدقيق للعدوى؛ لأن والدي كان يخرج في جولات للعمل وزيارات ميدانية، إلا أنه فور إحساسه بالأعراض عزل نفسه في المنزل، ثم أجرى المسحة التي كانت إيجابية، وبقي في العزل بالمنزل حتى عصر أمس الذي نقل للمستشفى".

25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
08:54 AM

نُقِل إلى العناية وابنه يروي.. "كورونا" تصيب محافظ المندق و4 من عائلته

نجله لـ"سبق": لا نعلم مصدر العدوى الدقيق لأن والدي كان يخرج زيارات ميدانية

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
1
15,338

أصيب محافظ محافظة المندق محمد بن معيض الفايز و4 من أفراد عائلته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وأدخل المحافظ العناية الخاصة بمستشفى الملك فهد بالباحة، بعد ازدياد حالته سوءًا.

وقال معيض الفايز لـ"سبق": "أصيب والدي بفيروس كورونا المستجد وأصيب معه والدتي وشقيقي واثنتان من شقيقاتي، والجميع بصحة جيدة ولله الحمد، ويكملون الأسبوعين يوم الأحد القادم، هم في العزل المنزلي باستثناء والدي الذي ازدادت عليه الكحة مساء أمس الأربعاء؛ فتم نقله للعناية الخاصة بمستشفى الملك فهد، وبفضل الله حالته في تحسن".

وعن مصدر العدوى أوضح "الفايز": "لا نعلم المصدر الدقيق للعدوى؛ لأن والدي كان يخرج في جولات للعمل وزيارات ميدانية، إلا أنه فور إحساسه بالأعراض عزل نفسه في المنزل، ثم أجرى المسحة التي كانت إيجابية، وبقي في العزل بالمنزل حتى عصر أمس الذي نقل للمستشفى".

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