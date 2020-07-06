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الصحة العالمية تحذر: ٧٣ دولة معرضة لنفاد مضادات الفيروسات بسبب كورونا

أكدت في دراسة لها أن أكثر من ٨،٣ ملايين شخص حول العالم يعانون نقص الإمدادات

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن ٧٣ دولة معرضة لخطر نفاد مضادات الفيروسات بسبب جائحة كوفيد ١٩.

وأكدت دراسة للمنظمة نشرت اليوم قبل انعقاد المؤتمر نصف السنوي للجمعية الدولية لمرض الإيدز أن ٢٤ دولة أبلغت بالفعل عن انخفاض كبير في مخزوناتها من مضادات الفيروسات وحدوث اضطرابات في توريد هذه الأدوية المنقذة للحياة، موضحة أن هذا التطور يؤكد ما حذرت منه في شهر مايو الماضي من خطر نقص وتأخير توافر مضادات الفيروسات لمدة ستة أشهر، وبما يؤدي إلى تضاعف أعداد الوفيات المرتبطة بمرض الإيدز في إفريقيا خلال العام الجاري.

وكان أكثر من ٨،٣ ملايين شخص في ٢٤ دولة تعاني من نقص الإمدادات، قد استفادوا خلال عام ٢٠١٩ من مضادات الفيروسات، وهو ما يمثل ثلث من يتلقون العلاج ضد الإيدز في العالم.

وأوضحت المنظمة أن من بين أسباب نقص مضادات الفيروسات هو فشل الموردين في توفيرها في الوقت المحدد، وإغلاق خدمات النقل البري والجوي، إضافة إلى الوصول المحدود إلى الخدمات الصحية في البلدان بسبب الوباء.

ودعا المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم دول العالم وشركاء التنمية لبذل كل ما في وسعهم لضمان استمرار وصول مضادات الفيروسات لمن يحتاجونها، وعدم السماح لجائحة كورونا بإلغاء المكاسب التي تحققت بشق الأنفس لمكافحة مرض الإيدز.

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الصحة العالمية تحذر: ٧٣ دولة معرضة لنفاد مضادات الفيروسات بسبب كورونا
سبق

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن ٧٣ دولة معرضة لخطر نفاد مضادات الفيروسات بسبب جائحة كوفيد ١٩.

وأكدت دراسة للمنظمة نشرت اليوم قبل انعقاد المؤتمر نصف السنوي للجمعية الدولية لمرض الإيدز أن ٢٤ دولة أبلغت بالفعل عن انخفاض كبير في مخزوناتها من مضادات الفيروسات وحدوث اضطرابات في توريد هذه الأدوية المنقذة للحياة، موضحة أن هذا التطور يؤكد ما حذرت منه في شهر مايو الماضي من خطر نقص وتأخير توافر مضادات الفيروسات لمدة ستة أشهر، وبما يؤدي إلى تضاعف أعداد الوفيات المرتبطة بمرض الإيدز في إفريقيا خلال العام الجاري.

وكان أكثر من ٨،٣ ملايين شخص في ٢٤ دولة تعاني من نقص الإمدادات، قد استفادوا خلال عام ٢٠١٩ من مضادات الفيروسات، وهو ما يمثل ثلث من يتلقون العلاج ضد الإيدز في العالم.

وأوضحت المنظمة أن من بين أسباب نقص مضادات الفيروسات هو فشل الموردين في توفيرها في الوقت المحدد، وإغلاق خدمات النقل البري والجوي، إضافة إلى الوصول المحدود إلى الخدمات الصحية في البلدان بسبب الوباء.

ودعا المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم دول العالم وشركاء التنمية لبذل كل ما في وسعهم لضمان استمرار وصول مضادات الفيروسات لمن يحتاجونها، وعدم السماح لجائحة كورونا بإلغاء المكاسب التي تحققت بشق الأنفس لمكافحة مرض الإيدز.

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
08:09 PM

الصحة العالمية تحذر: ٧٣ دولة معرضة لنفاد مضادات الفيروسات بسبب كورونا

أكدت في دراسة لها أن أكثر من ٨،٣ ملايين شخص حول العالم يعانون نقص الإمدادات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حذرت منظمة الصحة العالمية من أن ٧٣ دولة معرضة لخطر نفاد مضادات الفيروسات بسبب جائحة كوفيد ١٩.

وأكدت دراسة للمنظمة نشرت اليوم قبل انعقاد المؤتمر نصف السنوي للجمعية الدولية لمرض الإيدز أن ٢٤ دولة أبلغت بالفعل عن انخفاض كبير في مخزوناتها من مضادات الفيروسات وحدوث اضطرابات في توريد هذه الأدوية المنقذة للحياة، موضحة أن هذا التطور يؤكد ما حذرت منه في شهر مايو الماضي من خطر نقص وتأخير توافر مضادات الفيروسات لمدة ستة أشهر، وبما يؤدي إلى تضاعف أعداد الوفيات المرتبطة بمرض الإيدز في إفريقيا خلال العام الجاري.

وكان أكثر من ٨،٣ ملايين شخص في ٢٤ دولة تعاني من نقص الإمدادات، قد استفادوا خلال عام ٢٠١٩ من مضادات الفيروسات، وهو ما يمثل ثلث من يتلقون العلاج ضد الإيدز في العالم.

وأوضحت المنظمة أن من بين أسباب نقص مضادات الفيروسات هو فشل الموردين في توفيرها في الوقت المحدد، وإغلاق خدمات النقل البري والجوي، إضافة إلى الوصول المحدود إلى الخدمات الصحية في البلدان بسبب الوباء.

ودعا المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم دول العالم وشركاء التنمية لبذل كل ما في وسعهم لضمان استمرار وصول مضادات الفيروسات لمن يحتاجونها، وعدم السماح لجائحة كورونا بإلغاء المكاسب التي تحققت بشق الأنفس لمكافحة مرض الإيدز.

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