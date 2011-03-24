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"عقوباتنا لا تزال على الطاولة".. ألمانيا تحذِّر تركيا من إرسال رسائل خاطئة للاتحاد الأوروبي

"ماس" أشار إلى انسحابها من اتفاقية العنف ضد المرأة

حذَّر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الاثنين تركيا من إرسال رسائل خاطئة إلى الاتحاد الأوروبي بالانسحاب من اتفاق يهدف إلى مكافحة العنف ضد المرأة، وإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، مؤكدًا أن عقوبات التكتل لا تزال مطروحة على الطاولة.

وقال "ماس" لدى وصوله لعقد اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "ما رأيناه في الأيام القليلة الماضية من حظر حزب الشعوب الديمقراطي، خاصة الانسحاب من اتفاقية إسطنبول، هو إشارات خاطئة تمامًا"، وفقًا لـ"رويترز".

وقال ماس: "بالنسبة لتركيا، هناك نور وظل، وسيتعين علينا مناقشة هذه الإشارات المختلطة القادمة من تركيا اليوم، وسنواصل السعي إلى حوار مستمر، وسنستخدم هذا الحوار لمعالجة القضايا التي نعتقد أن تركيا ترسل إشارات خاطئة فيها".

وكان الاتحاد الأوروبي قد هدد أنقرة بفرض عقوبات العام الماضي بعد اشتعال النزاع المستمر منذ عقود مع اليونان.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"عقوباتنا لا تزال على الطاولة".. ألمانيا تحذِّر تركيا من إرسال رسائل خاطئة للاتحاد الأوروبي
سبق

حذَّر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الاثنين تركيا من إرسال رسائل خاطئة إلى الاتحاد الأوروبي بالانسحاب من اتفاق يهدف إلى مكافحة العنف ضد المرأة، وإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، مؤكدًا أن عقوبات التكتل لا تزال مطروحة على الطاولة.

وقال "ماس" لدى وصوله لعقد اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "ما رأيناه في الأيام القليلة الماضية من حظر حزب الشعوب الديمقراطي، خاصة الانسحاب من اتفاقية إسطنبول، هو إشارات خاطئة تمامًا"، وفقًا لـ"رويترز".

وقال ماس: "بالنسبة لتركيا، هناك نور وظل، وسيتعين علينا مناقشة هذه الإشارات المختلطة القادمة من تركيا اليوم، وسنواصل السعي إلى حوار مستمر، وسنستخدم هذا الحوار لمعالجة القضايا التي نعتقد أن تركيا ترسل إشارات خاطئة فيها".

وكان الاتحاد الأوروبي قد هدد أنقرة بفرض عقوبات العام الماضي بعد اشتعال النزاع المستمر منذ عقود مع اليونان.

22 مارس 2021 - 9 شعبان 1442
09:39 PM

"عقوباتنا لا تزال على الطاولة".. ألمانيا تحذِّر تركيا من إرسال رسائل خاطئة للاتحاد الأوروبي

"ماس" أشار إلى انسحابها من اتفاقية العنف ضد المرأة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذَّر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الاثنين تركيا من إرسال رسائل خاطئة إلى الاتحاد الأوروبي بالانسحاب من اتفاق يهدف إلى مكافحة العنف ضد المرأة، وإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، مؤكدًا أن عقوبات التكتل لا تزال مطروحة على الطاولة.

وقال "ماس" لدى وصوله لعقد اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "ما رأيناه في الأيام القليلة الماضية من حظر حزب الشعوب الديمقراطي، خاصة الانسحاب من اتفاقية إسطنبول، هو إشارات خاطئة تمامًا"، وفقًا لـ"رويترز".

وقال ماس: "بالنسبة لتركيا، هناك نور وظل، وسيتعين علينا مناقشة هذه الإشارات المختلطة القادمة من تركيا اليوم، وسنواصل السعي إلى حوار مستمر، وسنستخدم هذا الحوار لمعالجة القضايا التي نعتقد أن تركيا ترسل إشارات خاطئة فيها".

وكان الاتحاد الأوروبي قد هدد أنقرة بفرض عقوبات العام الماضي بعد اشتعال النزاع المستمر منذ عقود مع اليونان.

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