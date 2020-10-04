﻿ محافظ الخفجي يقلد "الدوسري" رتبة نقيب

قلّد محمد بن سلطان الهزاع، محافظ الخفجي، بمقر المحافظة صباح اليوم الأحد النقيب فراس بن معجب الدوسري رتبته الجديدة بعد أن صدر الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة "نقيب"، وهو أحد منسوبي الدوريات الأمنية بالمنطقة الشرقية.

وعبّر النقيب «الدوسري»: عن عظيم شكره وتقديره للقيادة الحكيمة، مؤكدًا أن الترقية ستكون حافزًا قويًّا له لمواصلة المزيد من البذل والعطاء في خدمة الدين، ثم المليك والوطن.



