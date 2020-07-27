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أجواء مكة المكرمة وجدة خلال الساعات القادمة بتوقيع "الأرصاد"

الهيئة كشفت عن توقعاتها لدرجات الحرارة وتحركات وسرعة الرياح

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال الساعات القادمة، أن تكون حالة الطقس غبارًا على مكة المكرمة، وغائمًا جزئيًّا على جدة.

وأفادت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، بأن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 32 درجة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتحول ليلًا لشمالية إلى شمالية شرقية، بسرعة 29- 42 كيلو مترًا في الساعة؛ بينما وصلت درجة الحرارة في جدة إلى 34 درجة، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية تتحول ليلًا لشمالية إلى شمالية شرقية، بسرعة 28- 38 كيلو مترًا في الساعة.

الأرصاد حالة الطقس مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أجواء مكة المكرمة وجدة خلال الساعات القادمة بتوقيع "الأرصاد"
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال الساعات القادمة، أن تكون حالة الطقس غبارًا على مكة المكرمة، وغائمًا جزئيًّا على جدة.

وأفادت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، بأن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 32 درجة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتحول ليلًا لشمالية إلى شمالية شرقية، بسرعة 29- 42 كيلو مترًا في الساعة؛ بينما وصلت درجة الحرارة في جدة إلى 34 درجة، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية تتحول ليلًا لشمالية إلى شمالية شرقية، بسرعة 28- 38 كيلو مترًا في الساعة.

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
10:37 AM

أجواء مكة المكرمة وجدة خلال الساعات القادمة بتوقيع "الأرصاد"

الهيئة كشفت عن توقعاتها لدرجات الحرارة وتحركات وسرعة الرياح

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال الساعات القادمة، أن تكون حالة الطقس غبارًا على مكة المكرمة، وغائمًا جزئيًّا على جدة.

وأفادت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، بأن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 32 درجة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتحول ليلًا لشمالية إلى شمالية شرقية، بسرعة 29- 42 كيلو مترًا في الساعة؛ بينما وصلت درجة الحرارة في جدة إلى 34 درجة، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية تتحول ليلًا لشمالية إلى شمالية شرقية، بسرعة 28- 38 كيلو مترًا في الساعة.

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