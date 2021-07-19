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حجاج بيت الله الحرام يشيدون بالخدمات المقدمة لهم في مشعر عرفات

ثمنوا جهود وزارة الشؤون الإسلامية المقدمة للضيوف في مسجد نمرة

أشاد عدد من حجاج بيت الله الحرام بما شاهدوه من جهود لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمسجد نمرة في مشعر عرفات من تطوير في التكييف والتحديثات التي طالته، روعيت فيه مصلحة الحجاج للحصول على أفضل الخدمات خلال حج هذا العام 1442هـ، معبرين عن بالغ دهشتهم للتطور الكبير الذي شاهدوه في مختلف أرجاء المشاعر المقدسة.

جاء ذلك خلال وجودهم في مسجد نمرة بمشعر عرفات أدوا من خلالها صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً، حيث استمعوا إلى خطبة يوم عرفة والتي ألقاها الشيخ الدكتور بندر بليلة عضو هيئة كبار العلماء إمام وخطيب المسجد الحرام.

وقال الحاج حسام أحمد نجيب من جمهورية مصر العربية مقيم بالأحساء: السعودية غنية عن التعريف وجهودها واضحة كوضوح الشمس في خدمة ضيوف الرحمن وتيسير أمرهم حتى يؤدوا مناسك الحج بكل يسر سهولة.

وثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للحجاج في حج هذا العام تأتي في مقدمتها خدمة روبوت الخاص بالفتوى، رافعا شكره للوزارة نظير جهودها في التوعية والإرشاد وفق المنهج الصحيح.

من جهته، قال الحاج مسعود جمال المقيم البنجلاديشي بالمملكة: منذ عشر سنوات أتمنى الحج وأسأل الله أن يتقبل من الجميع.

ورفع الشكر والثناء لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على ما قدمت لهم خلال أدائهم صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً في مسجد نمرة، وسط تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا.

ورفع الحاج الباكستاني سميع الله خان الذي يعمل مدرب أسلحة في القاعدة الجوية بخميس مشيط الشكر والثناء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان على جهودهم المبذولة في خدمة ضيوف الرحمن، سائلاً الله أن يجزيهم خير الجزاء.

كما أثنى "خان" على المكتبة الإلكترونية التي وفرتها الشؤون الإسلامية وتحتوي على العديد من الكتب العلمية وبلغات عالمية مما سهل على ضيوف الرحمن معرفة مناسك الحج من خلال هذه التقنية الحديثة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حجاج بيت الله الحرام يشيدون بالخدمات المقدمة لهم في مشعر عرفات
سبق

أشاد عدد من حجاج بيت الله الحرام بما شاهدوه من جهود لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمسجد نمرة في مشعر عرفات من تطوير في التكييف والتحديثات التي طالته، روعيت فيه مصلحة الحجاج للحصول على أفضل الخدمات خلال حج هذا العام 1442هـ، معبرين عن بالغ دهشتهم للتطور الكبير الذي شاهدوه في مختلف أرجاء المشاعر المقدسة.

جاء ذلك خلال وجودهم في مسجد نمرة بمشعر عرفات أدوا من خلالها صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً، حيث استمعوا إلى خطبة يوم عرفة والتي ألقاها الشيخ الدكتور بندر بليلة عضو هيئة كبار العلماء إمام وخطيب المسجد الحرام.

وقال الحاج حسام أحمد نجيب من جمهورية مصر العربية مقيم بالأحساء: السعودية غنية عن التعريف وجهودها واضحة كوضوح الشمس في خدمة ضيوف الرحمن وتيسير أمرهم حتى يؤدوا مناسك الحج بكل يسر سهولة.

وثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للحجاج في حج هذا العام تأتي في مقدمتها خدمة روبوت الخاص بالفتوى، رافعا شكره للوزارة نظير جهودها في التوعية والإرشاد وفق المنهج الصحيح.

من جهته، قال الحاج مسعود جمال المقيم البنجلاديشي بالمملكة: منذ عشر سنوات أتمنى الحج وأسأل الله أن يتقبل من الجميع.

ورفع الشكر والثناء لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على ما قدمت لهم خلال أدائهم صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً في مسجد نمرة، وسط تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا.

ورفع الحاج الباكستاني سميع الله خان الذي يعمل مدرب أسلحة في القاعدة الجوية بخميس مشيط الشكر والثناء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان على جهودهم المبذولة في خدمة ضيوف الرحمن، سائلاً الله أن يجزيهم خير الجزاء.

كما أثنى "خان" على المكتبة الإلكترونية التي وفرتها الشؤون الإسلامية وتحتوي على العديد من الكتب العلمية وبلغات عالمية مما سهل على ضيوف الرحمن معرفة مناسك الحج من خلال هذه التقنية الحديثة.

19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
04:20 PM

حجاج بيت الله الحرام يشيدون بالخدمات المقدمة لهم في مشعر عرفات

ثمنوا جهود وزارة الشؤون الإسلامية المقدمة للضيوف في مسجد نمرة

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عبدالله العنزي - بعثة المشاعر المقدّسة
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أشاد عدد من حجاج بيت الله الحرام بما شاهدوه من جهود لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمسجد نمرة في مشعر عرفات من تطوير في التكييف والتحديثات التي طالته، روعيت فيه مصلحة الحجاج للحصول على أفضل الخدمات خلال حج هذا العام 1442هـ، معبرين عن بالغ دهشتهم للتطور الكبير الذي شاهدوه في مختلف أرجاء المشاعر المقدسة.

جاء ذلك خلال وجودهم في مسجد نمرة بمشعر عرفات أدوا من خلالها صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً، حيث استمعوا إلى خطبة يوم عرفة والتي ألقاها الشيخ الدكتور بندر بليلة عضو هيئة كبار العلماء إمام وخطيب المسجد الحرام.

وقال الحاج حسام أحمد نجيب من جمهورية مصر العربية مقيم بالأحساء: السعودية غنية عن التعريف وجهودها واضحة كوضوح الشمس في خدمة ضيوف الرحمن وتيسير أمرهم حتى يؤدوا مناسك الحج بكل يسر سهولة.

وثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للحجاج في حج هذا العام تأتي في مقدمتها خدمة روبوت الخاص بالفتوى، رافعا شكره للوزارة نظير جهودها في التوعية والإرشاد وفق المنهج الصحيح.

من جهته، قال الحاج مسعود جمال المقيم البنجلاديشي بالمملكة: منذ عشر سنوات أتمنى الحج وأسأل الله أن يتقبل من الجميع.

ورفع الشكر والثناء لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على ما قدمت لهم خلال أدائهم صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً في مسجد نمرة، وسط تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا.

ورفع الحاج الباكستاني سميع الله خان الذي يعمل مدرب أسلحة في القاعدة الجوية بخميس مشيط الشكر والثناء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان على جهودهم المبذولة في خدمة ضيوف الرحمن، سائلاً الله أن يجزيهم خير الجزاء.

كما أثنى "خان" على المكتبة الإلكترونية التي وفرتها الشؤون الإسلامية وتحتوي على العديد من الكتب العلمية وبلغات عالمية مما سهل على ضيوف الرحمن معرفة مناسك الحج من خلال هذه التقنية الحديثة.

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