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الاتحاد الإماراتي يتراجع.. ويعلن تعليق النشاط الرياضي

تراجع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن قراره الذي أصدره بالأمس، والمتضمن استمرار دوري الخليج العربي ودوري فرق تحت 21 عامًا.

وأصدر الاتحاد الإماراتي اليوم قرارًا بتعليق نشاط كرة القدم بالكامل في الإمارات، بداية من اليوم ولمدة شهر كامل.

وقال الاتحاد في بيانه: "يأتي القرار كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا المستجدّ، على أن يتم تقييم الوضع ومراجعته بعد انقضاء الفترة الزمنية المحددة.

وبحسب البيان: سيشمل القرار جميع المسابقات التي ينظمها اتحاد الكرة ورابطة المحترفين الإماراتية، وأنشطة المنتخبات الوطنية ولجنتي كرة القدم للسيدات والصالات والأكاديميات الخاصة وغيرها.

فيروس كورونا الجديد الاتحاد الإماراتي لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الاتحاد الإماراتي يتراجع.. ويعلن تعليق النشاط الرياضي
سبق

تراجع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن قراره الذي أصدره بالأمس، والمتضمن استمرار دوري الخليج العربي ودوري فرق تحت 21 عامًا.

وأصدر الاتحاد الإماراتي اليوم قرارًا بتعليق نشاط كرة القدم بالكامل في الإمارات، بداية من اليوم ولمدة شهر كامل.

وقال الاتحاد في بيانه: "يأتي القرار كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا المستجدّ، على أن يتم تقييم الوضع ومراجعته بعد انقضاء الفترة الزمنية المحددة.

وبحسب البيان: سيشمل القرار جميع المسابقات التي ينظمها اتحاد الكرة ورابطة المحترفين الإماراتية، وأنشطة المنتخبات الوطنية ولجنتي كرة القدم للسيدات والصالات والأكاديميات الخاصة وغيرها.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
06:57 PM

الاتحاد الإماراتي يتراجع.. ويعلن تعليق النشاط الرياضي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تراجع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن قراره الذي أصدره بالأمس، والمتضمن استمرار دوري الخليج العربي ودوري فرق تحت 21 عامًا.

وأصدر الاتحاد الإماراتي اليوم قرارًا بتعليق نشاط كرة القدم بالكامل في الإمارات، بداية من اليوم ولمدة شهر كامل.

وقال الاتحاد في بيانه: "يأتي القرار كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا المستجدّ، على أن يتم تقييم الوضع ومراجعته بعد انقضاء الفترة الزمنية المحددة.

وبحسب البيان: سيشمل القرار جميع المسابقات التي ينظمها اتحاد الكرة ورابطة المحترفين الإماراتية، وأنشطة المنتخبات الوطنية ولجنتي كرة القدم للسيدات والصالات والأكاديميات الخاصة وغيرها.

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