النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهِّر بمواطن ومقيم أُدينا في قضيتَيْ تستر وغش تجاري بالزلفي

منتخب قوى الأمن الداخلي يشارك في دولية "جوانزو" للرماية

بمشاركة 70 دولة والمنافسات تستمر حتى 20 من نوفمبر

يشارك منتخب قوى الأمن الداخلي السعودي في البطولة الدولية الشرطية الثانية للرماية التي ستنطلق غدًا على ميدان معهد الشرطة، في مدينة جوانزو الصينية بمشاركة 70 دولة، وتستمر حتى 20 من نوفمبر.

ويرأس الوفد السعودي للبطولة رئيس الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي العقيد سلطان الودعاني، ويضم أمين عام الاتحاد مدير المنتخب العقيد سعيد القرني، والمدير الإداري العقيد فهد الصالح، وإداري المنتخب رئيس رقباء صالح الفعيم، والمدرب رقيب أول خالد الحربي.

وضمت قائمة الأخضر للبطولة الرماة العريف محمد العنزي، والجندي أول عبدالعليم المولد، والجندي أول محمد السليماني، والجندي أول سلطان الشمري، والجندي أول حمد الشيباني الذين أنهوا تحضيراتهم للمشاركة في البطولة بمعسكر في مدينة الرياض لمدة أسبوعين استعدادًا للبطولة.

وعقد أمس في جوانزو، الاجتماع الفني بحضور المدرب خالد الحربي، والإداري صالح الفعيم، وتم خلاله شرح للفعاليات التي تضمها البطولة ونظامها واستعراض لأدوار اللجان الفنية، ومناقشة ما يستجد، وتسمية اللاعبين المشاركين، حيث ينص نظام البطولة على مشاركة أربعة رماة فقط لكل دولة، تحتسب نتائجهم في منافسات الفردي والفرق.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
منتخب قوى الأمن الداخلي يشارك في دولية "جوانزو" للرماية
سبق

يشارك منتخب قوى الأمن الداخلي السعودي في البطولة الدولية الشرطية الثانية للرماية التي ستنطلق غدًا على ميدان معهد الشرطة، في مدينة جوانزو الصينية بمشاركة 70 دولة، وتستمر حتى 20 من نوفمبر.

ويرأس الوفد السعودي للبطولة رئيس الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي العقيد سلطان الودعاني، ويضم أمين عام الاتحاد مدير المنتخب العقيد سعيد القرني، والمدير الإداري العقيد فهد الصالح، وإداري المنتخب رئيس رقباء صالح الفعيم، والمدرب رقيب أول خالد الحربي.

وضمت قائمة الأخضر للبطولة الرماة العريف محمد العنزي، والجندي أول عبدالعليم المولد، والجندي أول محمد السليماني، والجندي أول سلطان الشمري، والجندي أول حمد الشيباني الذين أنهوا تحضيراتهم للمشاركة في البطولة بمعسكر في مدينة الرياض لمدة أسبوعين استعدادًا للبطولة.

وعقد أمس في جوانزو، الاجتماع الفني بحضور المدرب خالد الحربي، والإداري صالح الفعيم، وتم خلاله شرح للفعاليات التي تضمها البطولة ونظامها واستعراض لأدوار اللجان الفنية، ومناقشة ما يستجد، وتسمية اللاعبين المشاركين، حيث ينص نظام البطولة على مشاركة أربعة رماة فقط لكل دولة، تحتسب نتائجهم في منافسات الفردي والفرق.

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
10:26 PM

منتخب قوى الأمن الداخلي يشارك في دولية "جوانزو" للرماية

بمشاركة 70 دولة والمنافسات تستمر حتى 20 من نوفمبر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
59

يشارك منتخب قوى الأمن الداخلي السعودي في البطولة الدولية الشرطية الثانية للرماية التي ستنطلق غدًا على ميدان معهد الشرطة، في مدينة جوانزو الصينية بمشاركة 70 دولة، وتستمر حتى 20 من نوفمبر.

ويرأس الوفد السعودي للبطولة رئيس الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي العقيد سلطان الودعاني، ويضم أمين عام الاتحاد مدير المنتخب العقيد سعيد القرني، والمدير الإداري العقيد فهد الصالح، وإداري المنتخب رئيس رقباء صالح الفعيم، والمدرب رقيب أول خالد الحربي.

وضمت قائمة الأخضر للبطولة الرماة العريف محمد العنزي، والجندي أول عبدالعليم المولد، والجندي أول محمد السليماني، والجندي أول سلطان الشمري، والجندي أول حمد الشيباني الذين أنهوا تحضيراتهم للمشاركة في البطولة بمعسكر في مدينة الرياض لمدة أسبوعين استعدادًا للبطولة.

وعقد أمس في جوانزو، الاجتماع الفني بحضور المدرب خالد الحربي، والإداري صالح الفعيم، وتم خلاله شرح للفعاليات التي تضمها البطولة ونظامها واستعراض لأدوار اللجان الفنية، ومناقشة ما يستجد، وتسمية اللاعبين المشاركين، حيث ينص نظام البطولة على مشاركة أربعة رماة فقط لكل دولة، تحتسب نتائجهم في منافسات الفردي والفرق.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,503
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,785
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,310
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,369

كاريكاتير

قطراتير

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة